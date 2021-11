VietinBank siết khoản nợ khủng hơn 2.600 tỷ đồng của doanh nghiệp

Thứ Tư, ngày 04/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhằm thu hồi nợ từ khách hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBank TP. Hồ Chí Minh) đã thông báo bán đấu giá toàn bộ khu đất và tài sản tại 117 Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) với giá khởi điểm lên tới hơn 2.600 tỷ đồng.

Thông báo bán đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VietinBank TP. Hồ Chí Minh) cho biết khoản nợ thứ nhất có số dư gần 829 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Liên Hiệp Quốc và khoản nợ thứ 2 là do Công ty CP Đầu tư Phương Nam Land đứng vay với số dư 1.371 tỷ đồng.

Tổng tài sản Vietinbank bán đấu giá để thu hồi nợ hơn 2.600 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo của 2 khoản nợ trên bao gồm nhiều bất động sản. Trong đó có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, căn hộ cho thuê). Không bao gồm tầng hầm B1 và 6 tầng thương mại (từ tầng 1 đến tầng 6), lô đất có diện tích 4.268,5 m2 được Nhà nước cho thuê lại 50 năm (kể từ 30/12/2010) với tổng diện tích xây dựng 59.106,22 m2.

Theo VietinBank, bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang được giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh để thực hiện việc cập nhật tài sản gắn liền với đất lên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, VietinBank TP. Hồ Chí Minh hiện đang giữ giấy biên nhận của việc cập nhật này.

Ngoài ra các tài sản đảm bảo khác còn có nhà, đất tại số 136 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; 5 BĐS khác tại xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà với diện tích các thửa đất lần lượt là 373,8 m2, 1.460 m2, 1.000 m2, 1.460 m2 và 940 m2, trong đó chỉ có tổng cộng 250m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Bên cạnh đó, 2 pháp nhân vay vốn của ngân hàng cũng dùng 177,2 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Chính Trực; 56,035 triệu cổ phần tại Công ty Liên Hiệp Quốc; và 105,6 triệu cổ phần tại Công ty Phương Nam Land làm tài sản bảo đảm.

Khoản nợ thứ 3 được VietinBank rao bán là khoản nợ đủ tiêu chuẩn của Công ty TNHH MTV Vina Mall với số dư hơn 397 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo của khoản nợ này gồm quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Vina Mall.

Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản số 225/2016/HĐMBCH - C.TPN ngày 8/6/2016 giữa Công ty CP Đầu tư Phương Nam Land và Công ty TNHH MTV Vina Mall là khối đế (gồm tầng hầm B1 và 6 tầng thương mại từ tầng 1 đến tầng 6) của tòa nhà xây dựng tại 117 Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, diện tích tạm tính: 17.380 m2.

Cả 3 khoản nợ trên được VietinBank rao bán với giá khởi điểm hơn 2.634,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm.

Trong khi đó, quý III/2020, ngân hàng VietinBank đạt lãi thuần 9.078 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank và Techcombank trong khối ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, do trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh tới 38,7% lên 4.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý III/2020 của ngân hàng sụt giảm 7% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.341 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận thuần của ngân hàng đạt 25.294 tỷ đồng, chỉ tăng 3,2%, do tín dụng những tháng đầu năm tăng chậm (tín dụng tính đến cuối tháng 9/2020 của VietinBank tăng 2,4%). Lợi nhuận trước và sau thuế của VieinBank tăng 23% và 22% so với cùng kỳ, đạt 10,364 tỷ đồng và 8,357 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, nợ xấu nội bảng của VietinBank là 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý 2 và tăng 66% so với đầu năm, chủ yếu do nợ xấu nhóm 3 có xu hướng tăng mạnh. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,16% hồi đầu năm lên 1,87%.

Nguồn: http://danviet.vn/vietinbank-siet-khoan-no-khung-hon-2600-ty-dong-cua-doanh-nghiep-5020204111858...Nguồn: http://danviet.vn/vietinbank-siet-khoan-no-khung-hon-2600-ty-dong-cua-doanh-nghiep-50202041118582488.htm