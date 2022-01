Thu tiền tỷ từ bán vàng mã

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) - doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính quý I của niên độ tài chính 2021-2022 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 năm sau).

Doanh thu quý đầu năm tài chính của doanh nghiệp này đạt gần 165,3 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng của công ty đạt 131,7 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, nếu xét theo khu vực, hơn nửa doanh thu đến từ bán hàng nội địa, đạt 84,3 tỷ đồng, còn lại 80,9 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng xuất khẩu. Doanh thu nội địa giảm 53,5% so với cùng kỳ năm trước còn doanh thu xuất khẩu lại tăng mạnh, gấp hơn 3 lần so với mức 22 tỷ đồng niên độ trước.

Đáng chú ý, trong tổng doanh thu của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, có hơn 33,3 tỷ đồng đến từ sản phẩm giấy vàng mã. Mặt hàng này niên độ cùng kỳ năm trước chỉ đạt hơn 16 tỷ đồng. Sản phẩm giấy đế xuất khẩu cũng có doanh thu tăng từ 6,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý I của niên độ này, công ty phát sinh khoản doanh thu sản phẩm tinh bột sắn đạt 40,6 tỷ đồng. Quý I của niên độ năm trước công ty không có mặt hàng này do đến tháng 4/2020, HĐQT công ty mới chấp nhận phương án đầu tư cải tạo tổng thể Nhà máy sắn Văn Yên với tổng vốn đầu tư 26 tỷ đồng và đưa vào sản xuất từ 15/10/2020.

Chi phí bán hàng trong quý đầu niên độ cũng tăng gấp 2,14 lần so với cùng kỳ, ở mức 5,4 tỷ đồng; chi phí quản lý cũng tăng lên 6,6 tỷ đồng so với mức 6,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán kỳ vừa rồi ở mức 21,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế còn 16,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so quý I niên độ 2020-2021.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vừa diễn ra cuối tháng 12 vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2020-2021 với doanh thu 519,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 57,2 tỷ đồng. Trước đó, công ty đặt kế hoạch đạt 450 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt trên 37 tỷ đồng. Như vậy, sau một năm thực hiện, công ty đã vượt 15% kế hoạch doanh thu và vượt 54,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong năm 2021, công ty chi trả cổ tức niên độ 2019-2020 bằng tiền với tỉ lệ 40%, tương ứng nhà đầu tư sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Như vậy, số tiền chi trả là 20,94 tỷ đồng.

CAP hiện đạt 86.800 đồng/cổ phiếu, đóng cửa phiên 27/1. (Ảnh: FireAnt)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CAP của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đạt thị giá 86.800 đồng/cổ phiếu, đóng cửa phiên 27/1. Cổ phiếu này tăng 132% kể từ đầu năm 2021, tuy nhiên mức thanh khoản cổ phiếu còn thấp, chỉ đạt 1000-3000 cổ phiếu/phiên.

Đại hội đồng cổ đông của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cũng đặt ra nhiệm vụ cho niên độ tài chính 2021 - 2022 với mức doanh thu trên 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 37 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả trên 35%.

