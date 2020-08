Hàng triệu lao động bị giảm lương, mất việc bởi ảnh hưởng của Covid-19

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 11:34 AM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, đang khiến hàng triệu người lao động trên cả nước đối mặt với nguy cơ bị giảm lương, giãn việc, thậm chí mất việc làm do chủ doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc tạm thời dừng hoạt động.

Đang làm kế toán trong một công ty dược, chị Nguyễn Nga tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết sự trở lại của dịch Covid-19 một lần nữa tác động lớn đến thu nhập của bản thân và gia đình. Bà mẹ hai con chia sẻ, trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên doanh số của công ty đã sụt giảm nghiêm trọng do hàng nhập nước ngoài không về được. Do đó, ban lãnh đạo công ty đã đưa ra quyết định cho người lao động nghỉ làm buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần đồng thời cắt giảm 25% tổng thu nhập trong suốt 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6). Điều này khiến thu nhập của chị giảm hơn 2 triệu đồng.

Khi mức thu nhập vừa trở lại ổn định trong tháng 7 vừa qua thì dịch Covid-19 lại có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Một lần nữa công ty chị lại thực hiện chủ trương giảm giờ làm với khối lao động văn phòng và giảm 25% thu nhập như đã thực hiện trong đợt dịch thứ nhất.

Dù bị giảm tới 25% thu nhập hàng tháng bởi tác động của dịch Covid-19 nhưng chị Nga thừa nhận mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người bởi mỗi ngày đang có hàng nghìn người mất việc hoặc phải chuyển công việc mới.

Lao động làm hồ sơ xin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Từng có quãng thời gian 4 năm lái xe taxi cho hãng nhưng trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 anh Tuấn Anh tại Hà Đông (Hà Nội) cũng đã phải đi đến quyết định bán xe ô tô để chuyển sang công việc khác. Anh Tuấn Anh chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách đi taxi giảm hẳn, cả ngày chạy xe ngoài đường thu nhập không nổi 300.000đ, thậm chí có ngày chẳng được cuốc xe nào trong khi đây là nguồn thu nhập chính của gia đình anh.

Sau khi chấp nhận lỗ để bán xe, anh Tuấn Anh chuyển sang làm shipper cho một công ty giao hàng. Anh thừa nhận, dù công việc vất vả hơn nghề lái xe taxi trước đây nhưng nếu chịu khó cũng có thể đảm bảo cho cuộc sống của gia đình và giảm được rất nhiều chi phí cho việc nuôi một chiếc xe ô tô.

Còn anh Hoàng Văn Linh ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay anh đã chuyển chỗ làm 2 lần nhưng công việc cũng chưa ổn định. Anh Linh chia sẻ hồi đầu năm 2020 anh xin vào làm nhân viên bếp tại một chuỗi nhà hàng lớn nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến anh và nhiều nhân viên khác bị mất việc. Đến tháng 5/2020, anh chuyển sang làm bếp một nhà hàng chuyên về ốc nhưng thu nhập cũng bấp bênh do vắng khách, cửa hàng kinh doanh toàn lỗ vốn do chi phí mặt bằng và nhân viên cao hơn doanh thu.

Chị Thu Minh đang làm công nhân may ở Biên Hòa chia sẻ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bố chị năm nay 57 tuổi có nhiều năm làm bảo vệ nhưng đã bị công ty cho nghỉ việc. Do muốn tiếp tục đi làm để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống gia đình nên ông đang nhờ những người quen tìm kiếm công việc bảo vệ ở các cửa hàng cũng như công ty gần nhà nhưng chưa được. Chị chia sẻ, dù đã hỏi nhiều nơi nhưng do tuổi của ông đã lớn nên các nơi đều từ chối nhận.

Chị Nguyễn Thị Thanh hiện đang làm công nhân may một nhà máy tại TP Hồ Chí Minh thì cho biết: “Mấy tháng nay, công nhân chúng tôi đều được về sớm. Nhiều công nhân tại khu trọ còn bị cắt giảm ngày làm, có người nghỉ việc về quê. Nhiều khi nghĩ, ở thời điểm hiện tại, có một công việc đã là rất may mắn rồi”.

Người lao động xếp hàng dài để chờ đến lượt làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Theo Tổng Cục Thống kê, tính đến hết tháng 6/2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Trong đó, ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỉ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người. Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm; 897,5 nghìn người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động (không tham gia hoạt động kinh tế).

Những lao động bị mất việc, cắt giảm giờ làm chủ yếu ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, công nghiệp xây dựng. Lý do là các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Tại TP HCM, trong 6 tháng đầu năm có gần 328.000 người lao động nghỉ việc. Đến gần cuối tháng 6/2020, đã có trên 90.000 người đăng ký thất nghiệp. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đưa ra dự báo tới tháng 9 sẽ có khoảng 120.000 lao động của khoảng 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP tiếp tục bị cắt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn nếu dịch Covid-19 diễn biến theo chiều hướng xấu thì sẽ có khoảng 4.800 - 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 160.000 - 180.000 người mất việc.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến hết ngày 3/6/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đã tiếp nhận giải quyết 31.986 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dự báo số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 100.000 người mỗi tháng bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

