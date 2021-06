Cuộc khủng hoảng lớn nhất ba thập kỷ của Nhà Thủ Đức

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 11:00 AM (GMT+7)

Sau lùm xùm nợ gần 400 tỷ tiền thuế, Nhà Thủ Đức kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu thì bị đưa vào diện cảnh báo và phải bán công ty con, công ty liên kết lấy tiền.

Trong báo cáo thường niên mới phát hành, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần (CTCP) Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) - Lê Chí Hiếu tâm sự: “Thu Duc House đã trải qua một năm 2020 với nhiều khó khăn chồng chất mà có thể xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong suốt hơn 30 năm hoạt động của công ty. Trong năm 2020, khi lập thể Thu Duc House phải dốc toàn bộ toàn bộ sức lực để gồng mình giải quyết, vượt qua những hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19, chúng tôi lại phải tiếp tục đương đầu với việc Cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền thuế đã được hoàn từ hoạt động xuất nhập khẩu của công ty".

Tháng 12/2020, Thu Duc House "nhận trát" truy thu thuế gần 400 tỷ đồng từ Cục Thuế TP.HCM. Đến tháng 3/2021, số tiền thuế Thu Duc House phải nộp lên tới hơn 450 tỷ đồng do tính thêm tiền chậm nộp.

Thu Duc House bị truy thu thuế do các cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử. Tuy nhiên, công ty lập tức phủ nhận kết luận này và khởi kiện quyết định hành chính tại TAND TP.HCM, đề nghị tòa xem xét tuyên hủy bỏ quyết định thu hồi thuế của Cục Thuế TP.HCM với Thu Duc House.

Tiếp tục, Nhà Thủ Đức nhận tin xấu khi HOSE đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 6/4 do thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đết hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Nhà Thủ Đức báo lỗ

Trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Thu Duc House có một năm kinh doanh bết bát khi lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua ghi nhận lỗ. Cụ thể, doanh thu năm 2020 giảm 50% chỉ còn 1.961 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp tăng 37% đạt 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 3,6 lần còn 67 tỷ (năm 2019 là 250 tỷ); cùng với chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 23% và 303% nên lợi nhuận sau thuế của TDH lỗ 310 tỷ, trong khi đó năm 2019 ghi nhận lợi nhuận 178 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Thu Duc House, doanh thu giảm mạnh do năm 2020 Công ty mẹ không kinh doanh thương mại linh kiện điện tử, cùng với đó doanh thu tài chính giảm do năm 2019 Công ty ghi nhận lãi chuyển nhượng một phần dự án trong khi năm 2020 không phát sinh; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu dẫn đến lợi nhuận ghi nhận con số âm.

Cũng trong BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Thu Duc House hạch toán khoản tạm nộp 396 tỷ đồng theo các quyết định truy thu thuế của Cục Thuế TP.HCM nhưng cũng ghi nhận một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với số tiền nêu trên trong khi chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng. Đơn vị kiểm toán đã cho ý kiến ngoại trừ với khoản hạch toán này.

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, doanh thu Nhà Thủ Đức giảm 44% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 319 tỷ đồng, nhưng lãi gộp cao nhất trong 4 quý gần đây, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, mức giảm là 59% so với cùng kỳ.

Thu Duc House đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty mẹ ghi nhận khoản lỗ 455 triệu đồng. So sánh với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận quý I năm nay có sự chênh lệch lớn.

Theo giải trình từ phía Công ty, lợi nhuận sau thuế của Công ty tại báo cáo tài chính riêng quý I/2021 đạt 13,2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16,6 tỷ đồng), chủ yếu đến từ thu nhập khác, thanh lý tài sản cố định trị giá 115,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 âm 455 triệu đồng (cùng kỳ lỗ 18 tỷ đồng) do trong kỳ phát sinh khoản lỗ khác (6,8 tỷ đồng).

Cần tiền, "bán con" và công ty liên kết

Tính đến ngày 31/3/2021, tài sản của Thu Duc House là 4.766 tỷ, giảm 15% so với cuối năm 2020 (5.570 tỷ). Việc giảm quy mô tài sản thể hiện ở hầu hết các khoản mục lớn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền 113 tỷ đồng, giảm 51% và chiếm 2,4% tổng tài sản; hàng tồn kho 799 tỷ đồng, giảm 22% và chiếm 16,8% tổng tài sản, biến động giảm chủ yếu liên quan đến việc bàn giao dự án Centum Wealth.

Khoản mục người mua trả tiền trước tăng 39% đạt 618 tỷ. Biến động này được thể hiện qua khoản mục trả trước từ khách hàng mua căn hộ và nhà giảm 99% còn xấp xỉ 4 tỷ so với cùng kỳ 284 tỷ; doanh nghiệp ghi nhận khoản nhận tạm ứng chuyển nhượng góp vốn trị giá 417 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế.

Được biết, ngày 29/3/2021, TDH đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Song Hỷ Quốc Tế. Phần vốn góp này tương đương 787 tỷ đồng tại Song Hỷ Quốc Tế - chủ đầu tư dự án Aster Garden Towers ở Bình Dương.

Ngoài ra, TDH tập trung giảm phải trả ngắn hạn và thanh toán nợ vay dài hạn. Tính đến 31/3/2021, khoản mục vay dài hạn chỉ còn 83 tỷ đồng, giảm 487 tỷ đồng, tương đương giảm 85% so với thời điểm cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn giảm từ 59,8% thời điểm đầu năm về mức 53,3% tính đến 31/3/2021.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, Công ty tích cực cải thiện dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư thông qua việc thu hồi các khoản phải thu, giảm quy mô hàng tồn kho, thanh lý tài sản cố định, cũng như thu hồi các khoản góp vốn để đạt dòng tiền hoạt động và đầu tư dương lần lượt là 339 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

TDH dùng hai dòng tiền hoạt động và đầu tư để chi trả nợ gốc thuần 498 tỷ đồng (vì vậy, dòng tiền thuần của doanh nghiệp âm 117 tỷ đồng, dẫn đến sự sụt giảm giá trị khoản mục tiền và tương đương tiền).

Ngày 14/6, HĐQT Nhà Thủ Đức đã thông qua nghị quyết về chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết CTCP Chứng khoán Sen Vàng.

Cụ thể, Phát triển Nhà Thủ Đức sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 3,04 triệu cổ phiếu GLS của CTCP Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng 22,49% vốn điều lệ tại GLS. Thời gian thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương.

Giá chuyển nhượng không thấp hơn 5.000 đồng/đơn vị. Tính theo mức giá này, dự kiến Phát triển Nhà Thủ Đức sẽ thu về khoảng 15,2 tỷ đồng. Theo BCTC hợp nhất tính tới 31/3/2021, Công ty ghi nhận khoản đầu tư 11,7 tỷ đồng vào Chứng khoán Sen Vàng, tương ứng 3.849 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ cần thành công với mức giá tối thiểu đề ra, Nhà Thủ Đức sẽ có lãi trong thương vụ thoái vốn này.

