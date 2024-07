Chủ đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại Đông Anh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - VEF), công ty con trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng do tập đoàn này sở hữu hơn 83% vốn mới đây đã công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu chỉ 250 triệu đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ hết hơn 2,9 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp về cung cấp dịch vụ hơn 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ, VEFAC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 149 tỷ đồng. Khoản mục này của công ty đến từ lãi cho vay và hoạt động đầu tư. Theo BCTC quý 2/2024, VEFAC đang đem 4.470 tỷ đồng để đem đi cho vay với lãi suất 12%/năm.

VEF đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại Đông Anh, Hà Nội

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, VEF ghi nhận lãi 109 tỷ đồng (tương đương lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày), mức lợi nhuận này giảm hơn 16 tỷ đồng, tương đương 12,85% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận VEF giảm so với cùng kỳ do giảm doanh thu cho vay do sử dụng nguồn tiền vào hoạt động phát triển các dự án đang triển khai.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VEFAC đem về tổng cộng 545 triệu đồng doanh thu, giảm mạnh so với doanh thu 2,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, VEF ghi nhận 274 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 22 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, VEF ghi nhận lợi nhuận 201 tỷ đồng, giảm 26 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thường niên năm 2023, VEFAC cho biết, tại Đông Anh doanh nghiệp đang triển khai 2 dự án là Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (tổng vốn đầu tư khoảng 34.879 tỷ đồng) - Vinhomes Cổ loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (hơn 7.336 tỷ đồng). Hai dự án này có tổng diện tích hơn 300 ha, cách trung tâm Hà Nội 15 km và giáp tuyến đường quy hoạch nối từ cầu Tứ Liên đi vành đai 3.

Vào tháng 5/2024, VEFAC đã được UBND thành phố Hà Nội giao hơn 252 ha đất đã GPMB để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (huyện Đông Anh) - Vinhomes Cổ Loa. Dự án này có tổng diện tích hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 34.000 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 2/2024 của VEFAC, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án này tại thời điểm cuối năm gần 1.039 tỷ đồng, chi phí xây dựng dở dang ghi nhận gần 1.040 tỷ đồng.

VEF cũng đang triển khai dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và hỗn hợp tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội với quy mô 6,8ha, gồm các hạng mục tổ hợp trung tam thương mại, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và trường học,... VEF đã đầu tư vào dự án này hơn 829 tỷ đồng.

VEF cũng đang triển khai dự án khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long tại Nam Từ Liêm, Hà Nội với quy mô 75ha. Chi phí đầu tư dở dang tại dự án này hơn 15,4 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6, VEF có tổng tài sản hơn 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 181 tỷ đồng, tăng 18 lần so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm 7.725 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn khác chiếm 7.398 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có hơn 1.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

