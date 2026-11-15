Cuộc sống kín tiếng của hoa hậu Mai Phương ở tuổi ngoài 40

Mai Phương gần đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra ở quê nhà Hải Phòng, tối 7/11. Trở lại sân khấu nhan sắc sau nhiều năm vắng bóng, người đẹp cho biết sự kiện gợi cô nhớ về những ngày đầu tham gia cuộc thi cách đây 24 năm.

Mai Phương khi làm giám khảo khách mời tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2002 là trải nghiệm đặc biệt, cho cô cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều thí sinh đến từ các vùng miền. Những câu chuyện và trải nghiệm thu nhận được trong thời gian dự thi trở thành hành trang quý giá, giúp cô trưởng thành hơn.

Sau hơn hai thập kỷ năm đăng quang, Mai Phương hài lòng với cuộc sống bình dị, rời xa hào quang showbiz. Hoa hậu hiện công tác trong ngành hải quan tại Hải Phòng. Hai con trai của cô lần lượt 18 và 15 tuổi, vẫn ở giai đoạn cần sự quan tâm và đồng hành của mẹ. Đây cũng là ưu tiên lớn nhất của người đẹp ở thời điểm hiện tại.

Cuộc sống thường ngày của Hoa hậu Việt Nam 2002 diễn ra giản dị. Cô thường thức dậy lúc 6h, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi đi làm. Buổi trưa, người đẹp tranh thủ về nhà nấu cơm trước khi tiếp tục công việc vào đầu giờ chiều. Những lúc rảnh rỗi, Mai Phương thích cắm hoa, nghe nhạc, xem phim hoặc cùng chồng đưa các con đi chơi.

Mai Phương khoe vẻ gợi cảm với đầm Lê Thanh Hòa khi tái xuất tại sự kiện.

Ở tuổi 41, Mai Phương ý thức giữ gìn sự tươi trẻ bằng cách chăm chỉ dưỡng da, ăn ít tinh bột và duy trì thói quen tập thể dục. Tại sự kiện chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nhận nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng. Người đẹp từng cho biết may mắn có cuộc sống gia đình êm ấm, được chồng yêu thương và hai con ngoan ngoãn nên giữ được tinh thần lạc quan, tích cực để duy trì sự tươi tắn.

Dù từng có cơ hội bước vào showbiz khi còn trẻ, cô cho biết chưa bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình. Người đẹp hài lòng khi được làm công việc hiện tại, đóng góp bằng khả năng bản thân để phục vụ người dân.

Mai Phương duy trì luyện tập và chế độ ăn ít tinh bột để giữ dáng ở tuổi ngoài 40.

Mai Phương sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 năm 17 tuổi, khi còn là học sinh lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2003 và lọt top 20. Khi tên tuổi được chú ý, nhận nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật, người đẹp quyết định ưu tiên việc học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton.

Sau khoảng 5 năm học tập ở nước ngoài, Mai Phương trở về Hải Phòng, làm việc trong ngành hải quan. Cô kết hôn, lần lượt sinh hai con trai và dành phần lớn thời gian vun vén gia đình. Không mặn mà với các hoạt động giải trí, người đẹp gần như rút khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện.

Ảnh: BTC cung cấp