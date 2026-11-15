Chàng trai Nhật chi 5 triệu yen 'đập mặt xây lại' sau khi bị phản bội

Trong bài đăng đầu tháng 11, trang Cava của Đài Loan kể lại câu chuyện Yura chia sẻ trên chương trình Nanani Underground ABEMA của Nhật Bản. Xuất hiện trong tập phát sóng về những người thay đổi diện mạo nhờ làm đẹp, anh khiến các khách mời bất ngờ khi công khai hình ảnh trước và sau thẩm mỹ.

Hình ảnh trước (trái) và sau (phải) khi phẫu thuật thẩm mỹ của Yura. Ảnh: Cava

Yura kể từ thời tiểu học đến đại học, anh dành hơn 10 năm tập trung chơi bóng chày. Khi ấy, anh để tóc húi cua, đeo kính và thường tự ti về ngoại hình, cảm thấy mình thiếu sự chỉn chu, sành điệu.

Thời đại học, Yura phát hiện bạn gái không chung thủy. Cú sốc tình cảm khiến anh cho rằng ngoại hình là lý do mình bị phản bội. "Nếu mình đủ đẹp trai, mình sẽ không bị phản bội", anh nhớ lại suy nghĩ lúc đó.

Muốn kiếm tiền để thay đổi diện mạo, Yura đến phỏng vấn tại một câu lạc bộ tiếp viên nam, nơi nhân viên trò chuyện, tiếp khách nữ. Tuy nhiên, anh bị từ chối với lời giải thích rằng nơi này chỉ tuyển người đẹp trai. Sau hai lần bị tổn thương, Yura càng quyết tâm thay đổi để bạn gái cũ và những người từng từ chối mình phải nhìn nhận khác.

Trong khoảng 10 năm, anh chi tổng cộng 5 triệu yen (khoảng 805 triệu đồng) cho nhiều lần can thiệp thẩm mỹ. Các phương pháp gồm tạo mắt hai mí, xử lý bọng mắt, hút mỡ mặt và cổ, làm đầy rãnh mũi má.

Ảnh chụp Yura thời trung học. Ảnh: Nanani Underground ABEMA

Khi Yura xuất hiện với diện mạo hiện tại, những người có mặt trong trường quay thốt lên: "Trông như một người hoàn toàn khác". Có người nhận xét gương mặt anh sau thẩm mỹ vẫn tự nhiên, thậm chí có nét giống ca sĩ, diễn viên Nhật Bản Kazuya Kamenashi. Những hình ảnh trước và sau của Yura cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau quá trình thay đổi ngoại hình, Yura hiện hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, đồng thời kinh doanh cơ sở làm đẹp và nhà hàng.