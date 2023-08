Nghiên cứu mới cho biết chỉ tập thể dục vào cuối tuần vô cùng hiệu quả

Bạn có thấy mình đang lên kế hoạch cam kết thực hiện một chế độ tập luyện, nhưng bạn không có thời gian? Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, thì bạn không đơn độc, vì nhiều người trong chúng ta cố gắng đạt được sức khỏe tối ưu nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để kết hợp tập thể dục như một phần nhất quán trong lịch trình. Mặt tốt là nghiên cứu mới nổi cho thấy rằng tập thể dục cường độ cao cuối tuần có thể mang lại lợi ích sức khỏe tương tự như tập luyện hàng ngày.

Trong tương lai, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích tiềm năng của việc lên lịch này, lập trường khoa học đang phát triển về vấn đề này cũng như cách thực hiện và tối ưu hóa các bài tập cuối tuần của bạn.

Kết quả của nghiên cứu là gì?

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng việc tham gia tất cả các bài tập của bạn trong khoảng thời gian từ một đến hai ngày có thể mang lại lợi ích bảo vệ tim mạch giống như việc tập luyện hàng ngày trong suốt cả tuần. Điểm quan trọng của nghiên cứu là cường độ hơn tần suất. Bạn không cần phải tập trung vào tần suất tập luyện mà thay vào đó, hãy nhấn mạnh mức độ tập luyện.

Chế độ tập luyện ‘Chiến binh cuối tuần’ có liên quan đến kết quả tim mạch tích cực như giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, cũng như giảm nguy cơ rung tâm nhĩ và suy tim. Chỉ tập thể dục vào Thứ Bảy và Chủ Nhật đã tạo ra tác dụng bảo vệ ngang bằng với việc tập luyện cả tuần. Những lợi ích này là kết quả của việc tập thể dục ít nhất 150 phút hoạt động vừa phải đến mạnh mẽ.

Làm thế nào để điều này so sánh với các nghiên cứu khác?

Khái niệm về ‘Chiến binh cuối tuần’ đã vấp phải sự ủng hộ, phản đối và lập trường bất phân thắng bại. Nhiều người cho rằng bất kỳ hành động nào giữ cho cơ thể vận động là đủ để chống lại các rủi ro về sức khỏe.

Những lo ngại về an toàn gần đây đã làm dấy lên liên quan đến việc tập luyện vào cuối tuần và gia tăng chấn thương cơ xương. Tổn thương ở bàn tay và cổ tay, cũng như vai và khuỷu tay cao hơn do cơ thể không đủ điều kiện để làm việc nặng nhọc. Luân phiên giữa cuộc sống ít vận động trong suốt cả tuần và tập thể dục không nhất quán vào cuối tuần có thể dẫn đến việc sử dụng quá mức và nhu cầu thể chất mà cơ thể không quen, dẫn đến chấn thương có thể bị trì hoãn sau khi tiến triển do cơ không được kích hoạt liên tục.

Các kết quả mới nổi phù hợp với các nghiên cứu từ năm 2018, cho thấy rằng tập luyện trong hai ngày có thể mang lại tác động tương tự như tập luyện hàng ngày, với việc tập luyện vào cuối tuần có liên quan đến việc giảm 30% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Tuy nhiên, điều này hơi khác so với các nghiên cứu khác kết luận rằng cả cường độ và khối lượng hoạt động đều quan trọng đối với kết quả sức khỏe. Tập luyện tim mạch có khả năng được bảo vệ và tăng cường nhờ khối lượng và cường độ tập luyện lớn hơn của bạn, nhưng bất kỳ hoạt động nào cũng tốt hơn là không có hoạt động nào, vì vậy tập luyện vào cuối tuần vẫn có thể có lợi.

Tập thể dục mạnh mẽ được thực hiện không liên tục đã được coi là hoạt động thể chất phù hợp cho những người không thể tập thể dục thường xuyên hơn. Sự đồng thuận về tập thể dục là 150 đến 300 phút hoạt động vừa phải hoặc 75 đến 150 phút hoạt động mạnh mẽ là đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục với các mẹo tập thể dục để tối đa hóa chất lượng thời gian bạn sử dụng.

Mẹo về cách tối đa hóa quá trình tập luyện của bạn với ít thời gian hơn

Tập trung vào tim mạch

Tác dụng bảo vệ tim mạch dường như là đặc điểm nổi bật của chiến binh cuối tuần, vì vậy bạn sẽ muốn dễ dàng tập luyện tim mạch. Với thời gian hạn chế, bạn muốn đảm bảo rằng bạn nhắm mục tiêu vào trái tim và hỗ trợ nhịp tim cũng như sức bền của mình, vì vậy hãy chọn bơi lội hoặc đạp xe. Biến 20 phút đi dạo của bạn thành 10 phút đi bộ nhanh và điều này có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Kéo dài hàng ngày

Để tránh chấn thương cơ xương, hãy kéo căng và di chuyển các cơ của bạn. Thực hiện khởi động đầy đủ trước khi tham gia vào chế độ cuối tuần của bạn và đảm bảo duy trì hoạt động trong tuần. Giãn cơ trước khi đi ngủ, hoặc chạy tại chỗ trong năm phút trước bàn làm việc ở văn phòng, có thể giúp ích cho tình trạng thể chất của bạn.

Tiến độ mỗi cuối tuần

Khi bạn đã hoàn thiện hình thức và kỹ thuật của mình, hãy tiếp tục với quá tải lũy tiến. Nâng cao chế độ của bạn bằng cách thực hiện nhiều lần lặp lại và nhiều hiệp hơn và tăng sức đề kháng. Là một chiến binh cuối tuần, bạn sẽ muốn tăng cường tập luyện của mình trong suốt những ngày cuối tuần để duy trì sức mạnh và tránh bị tụt dốc.

Tập luyện cường độ cao hơn

Xem xét cường độ cao hơn có vai trò trong việc củng cố sức khỏe tim mạch của bạn, việc bổ sung luyện tập cường độ cao vào chế độ tập luyện của bạn có thể tối đa hóa cách bạn sử dụng thời gian của mình. Khi bạn tiến bộ, bạn có thể sử dụng ít nhất 45 phút HIIT như một phần lớn thời gian tập luyện của mình. Một số bài tập cường độ cao có thể thực hiện tại nhà bao gồm vặn người kiểu Nga, gập bụng và leo núi.

