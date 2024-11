Chân dung nam diễn viên sụp đổ hình tượng

Jung Woo Sung đang là tâm điểm của showbiz Hàn Quốc khi vướng vào scandal có con với người mẫu Moon Gabi nhưng không công khai sự việc. Chỉ đến khi Dispatch tiết lộ, thông tin mới vỡ lở. Phía tài tử lên tiếng khẳng định có trách nhiệm với đứa bé nhưng không muốn cưới Moon Gabi. Tờ TenAsia ngày 25/11 cho biết Jung Woo Sung đã có bạn gái ngoài ngành và cô đang sốc vì tài tử có tình khác. Nhiều khán giả chỉ trích Jung Woo Sung “bắt cá hai tay”, cùng lúc có quan hệ với hai người đàn bà. Công ty quản lý, Artist Company, nói họ không thể xác nhận vì đây là đời sống riêng tư của nghệ sĩ và mong khán giả không suy đoán quá mức.

Vốn nổi tiếng với hình tượng độc thân, đời tư sạch sẽ, anh được ca ngợi là “mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc” hay “quý ông hoàn hảo”. Scandal này là vết nhơ khó gột rửa trong hành trình làm nghề của Jung Woo Sung, bởi anh đã làm sụp đổ hình tượng trong mắt nhiều khán giả. Tài tử 51 tuổi đang hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ phía khán giả Hàn Quốc. “Anh ta giấu chuyện có bạn gái, giấu cả chuyện có con”, “Hình tượng của giới nghệ sĩ đều giả tạo mà”… khán giả bình luận.

Gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên sinh năm 1973 nổi bật với chiều cao 1,86 m, gương mặt điển trai sắc nét, nam tính. Mới bước chân vào nghề, Jung Woo Sung đã hút các nhãn hàng mời gọi và chuyển dần sang con đường điện ảnh. Nhiều đồng nghiệp như Son Ye Jin, Han Hyo Joo, Choi Siwon… từng bày tỏ sự ngưỡng mộ, coi anh là mẫu hình lý tưởng.

Tác phẩm đầu tay của anh là Chuyện tình hồ ly (The fox with nine tails) năm 1994, tiếp đến là Những tay đua kiệt xuất (The dream racers), Beat (Nhịp đập) năm 1997, Hoa cúc dại, City of the rising sun, Born to Kill, Shanghai grand, The restless, The King… Bên cạnh đó nam diễn viên sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ, là nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Hàn suốt ba thập kỷ qua.

Xuất thân là gia đình nghèo khó, không có điều kiện kinh tế, Jung Woo Sung phải làm nhiều công việc lao động chân tay để kiếm sống, trong đó có cả việc làm nhân viên giao hàng và bán bánh mì.

Trong chương trình Dolseung trên đài KBS, nam diễn viên thừa nhận bị bạn gái “đá” vì nghèo. Thời điểm đó, anh nói đã cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhưng thật khó để có thể sống thoải mái.

Hình ảnh độc thân vẫn luôn là điều nam diễn viên đề cập đến lâu nay. Tại talk show của Sung Si Kyung năm 2023, khi nhận được câu hỏi vì sao chưa kết hôn, Jung Woo Sung giải thích đã bỏ lỡ thời điểm kết hôn. “Không phải là tôi chọn không kết hôn. Tôi không thể kết hôn. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó… Thật buồn khi trở thành người nổi tiếng. Chúng ta cũng là con người, nhưng chỉ vì nổi tiếng mà hẹn hò là điều không thể”.

Năm 2011, nam diễn viên từng có cuộc tình ồn ào với Lee Ji Ah. Cô cũng là người gần nhất Jung Woo Sung công khai chuyện tình cảm. Thế nhưng sau khi thừa nhận mối quan hệ, Lee Ji Ah bị lộ chuyện chưa ly hôn. Người chồng trong bóng tối của Ji Ah là ca sĩ Seo Tai Ji. Tình cảm cả hai đã nguội lạnh nhưng chưa chính thức ly dị. Điều này khiến dư luận xứ Hàn “dậy sóng”, chỉ trích Lee Ji Ah ngoại tình còn Woo Sung yêu người đã có chồng.

Những bài phỏng vấn của Woo Sung trong quá khứ đang được cư dân mạng “đào” lại sau khi scandal của anh bùng nổ. Nam diễn viên tiếp tục bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với nữ người mẫu sinh năm 1998 trong thời gian yêu Moon Gabi và bạn gái ngoài ngành. Trước những cáo buộc, tài tử không phủ nhận và nhất quyết giữ im lặng.

