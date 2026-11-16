Điều gì xảy ra nếu bạn vô tình làm ướt pin lithium-ion?

Pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị như điện thoại hay laptop, nên tình huống vô tình làm ướt pin rất dễ xảy ra. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào chỉ số chống nước và bụi bẩn IP của pin hoặc thiết bị. Nếu đạt chuẩn IP66, IP67 hay IP68, việc tiếp xúc với nước không gây tác động đáng kể, ngược lại thiết bị thiếu chuẩn bảo vệ đủ cao sẽ gặp nhiều rủi ro.

Nguy cơ cháy nổ xảy ra khi pin lithium bị ướt.

Pin lithium bị ướt có thể đoản mạch, ăn mòn và gây nguy cơ cháy nổ. Hư hại này đôi khi kích hoạt hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát (thermal runaway), khi nhiệt từ tế bào bên trong tạo phản ứng dây chuyền làm giải phóng khí, bốc khói và bốc cháy. Khi đó, pin có thể phồng lên hoặc giãn nở, mất an toàn và cần được tiêu hủy đúng cách.

Khi làm ướt pin hoặc thiết bị, việc đầu tiên là tắt nguồn càng sớm càng tốt nếu an toàn để giảm thiểu ăn mòn. Tiếp đó, hãy tháo pin nếu thiết bị hỗ trợ, dùng khăn thấm khô và để sang một bên. Tuyệt đối không dùng máy sấy tóc hay nguồn nhiệt trực tiếp vì dễ gây hỏng nặng hơn, mà nên đặt pin vào hộp kín cùng chất hút ẩm như hạt silica gel.

Người dùng tuyệt đối không sạc hoặc bật lại thiết bị khi còn ướt, đồng thời cần mặc định bên trong khô chậm hơn bề mặt ngoài vì nước có thể đã len lỏi vào trong. Trước khi sử dụng lại, hãy kiểm tra bằng mắt thường xem pin có bị ăn mòn hay phồng rộp không.

Hình minh họa khi pin lithium bị phồng rộp.

Nếu xuất hiện dấu hiệu phồng rộp hoặc ăn mòn, viên pin đó không còn an toàn để sử dụng. Trường hợp vẫn còn nghi ngờ về mức độ hư hại, người dùng nên liên hệ chuyên gia hoặc thay thế viên pin mới.