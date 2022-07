Cách sử dụng máy phát điện an toàn để không bị ngộ độc

Máy phát điện là một trong những thiết bị không thể thiếu khi cúp điện hoặc ở những vùng gặp mưa bão.

Cẩn trọng khi sử dụng máy phát điện

Khi hoạt động, máy phát điện sẽ tạo ra khí carbon monoxide (CO, một loại khí không màu, không mùi và không vị), và việc sử dụng sai cách có thể khiến bạn bị tử vong do ngộ độc khí. Đơn cử như vụ việc một gia đình 6 người ở Bình Dương tử vong thương tâm do sử dụng máy phát điện trong nhà.

Cách sử dụng máy phát điện an toàn. Ảnh: TIỂU MINH

Theo hướng dẫn an toàn của Viện Y tế Quốc gia, Carbon monoxide có thể giết chết bạn trong vòng 5 phút nếu mức độ đủ cao. Tương tự, dữ liệu của CPSC cho thấy từ năm 2005 đến năm 2017 đã có hơn 900 người đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide khi sử dụng máy phát điện.

Để giảm nguy cơ ngộ độc carbon monoxide, một số máy phát điện đời mới hiện đã được trang bị cảm biến tích hợp, có thể tự động ngắt nếu phát hiện CO ở mức nguy hiểm trong không gian kín.

Cho dù đang sử dụng máy phát điện đời mới hay đang sở hữu một mô hình cũ (không có tính năng tự động ngắt), bạn vẫn nên làm theo một số lời khuyên an toàn sau đây.

Sử dụng đúng cách máy phát điện sẽ giúp bạn hạn chế bị ngộ độc. Ảnh: Haddyman

Cách sử dụng máy phát điện an toàn

- Không chạy máy phát điện trong nhà hoặc không gian kín (tầng hầm, nhà để xe…), hầu hết các trường hợp thương tích và tử vong liên quan đến máy phát điện đều do ngộ độc khí CO. Luôn đặt máy phát điện cách nhà ít nhất khoảng 6 mét và hướng ống xả động cơ ra xa cửa sổ, cửa ra vào.

- Sử dụng máy dò carbon monoxide chạy bằng pin, việc này sẽ giúp bạn có thêm một lớp bảo vệ.

- Không sử dụng máy phát điện dưới trời mưa. Bạn có thể mua lều cho máy phát điện hoặc che chắn chúng cẩn thận, nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng.

- Trước khi tiếp nhiên liệu, bạn hãy tắt máy phát điện và để nguội (hạn chế bị phỏng). Việc tiếp nhiên liệu khi các bộ phận đang nóng có thể khiến động cơ bốc cháy.

- Tích trữ xăng và bảo quản đúng cách. Để đảm bảo an toàn, bạn nên lưu trữ xăng trong các bình kín và đặt ở những nơi mát mẻ, thông gió tốt.

- Chọn mua các mẫu máy phát điện đời mới, có tích hợp cảm biến tự động ngắt nếu phát hiện nồng độ carbon monoxide ở mức nguy hiểm.

Việc sử dụng dây điện cũng cần phải lưu ý đến tải trọng, đồng thời kiểm tra dây điện có bị đứt ở chỗ nào hay không, phích cắm nên có 3 chân để hạn chế bị điện giật nếu chẳng may nước đọng bên trong thiết bị.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/cach-su-dung-may-phat-dien-an-toan-de-khong-bi-ngo-doc-post690730.html