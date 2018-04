Các nhiếp ảnh gia thay nhau dùng Galaxy S9/S9+ đọ ảnh 69

Thứ Năm, ngày 26/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Ngay lúc này trên khắp Facebook, cuộc “so tài ảnh” bằng điện thoại giữa các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang cực kì nóng hổi. Những tấm ảnh được so kè không phải là dạng ảnh bình thường mà được mang tên “Chuyện 69” – nói đến khoảng thời gian 6 giờ sáng và 9 giờ đêm vốn đối lập nhau nhưng chung một khung hình.

So tài từ cảm hứng 6 giờ sáng và 9 giờ đêm tạo nên “Chuyện 69”

Chứng kiến cuộc so tài này mới hiểu tại sao hai khung thời gian 6 giờ sáng và 9 giờ đêm được các nhiếp ảnh gia chọn để làm cảm hứng kể câu “Chuyện 69” cho chính bức ảnh của mình.

Thời điểm gần 2 giờ sáng đối với những nước gần xích đạo như Việt Nam gần như nắng đã lên, nhiều trường hợp còn khá gắt. Do đó, 6 giờ sáng được các nhiếp ảnh gia chọn để so tài ảnh đủ sáng chụp bằng smartphone của mình, liệu có cháy sáng hay không. Ngược lại, thời điểm 9 giờ đêm dường như lúc nào cũng là thử thách cho điện thoại, nếu không có khẩu độ lớn sẽ rất dễ “gục ngã”. Vì vậy, Galaxy S9/S9+ chính là “kẻ được chọn” trong chính cuộc so tài giữa các nhiếp ảnh gia bởi khả năng chuyển đổi khẩu độ giữa f/1.5 và f/2.4 trên smartphone đầu tiên trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Nhựt Hùng là một trong những người đầu tiên “so găng” với bức ảnh tuyệt đẹp của bưu điện thành phố. Chính nhiếp ảnh gia cũng cho biết Galaxy S9/S9+ với khả năng chuyển đổi khẩu độ đã giúp anh có 2 tấm ảnh hoàn hảo mà không phải mất quá nhiều thời gian, công sức.

Cùng với người đồng nghiệp Nhựt Hùng, nhiếp ảnh gia Minh Hoà ngay tại Sapa đã thực hiện thử thách này với Galaxy S9/S9+. Anh nói rằng: “Với camera được trang bị ống kính 2 khẩu độ f/1.5 & f/2.4 chụp trong điều kiện ánh sáng âm và tối như hình trên mà vùng đen không bị nhiễu sáng (noise), tất nhiên mình không dùng bất cứ phần mềm chuyên dụng nào để khử noise... thật tuyệt ! Việc của các bạn "đi chơi đêm" là đưa điện thoại lên... CLICK... việc còn lại để Galaxy S9/S9+ lo nha.”

Không thua kém hai người bạn, nhiếp ảnh gia Phạm An Dương cũng tranh thủ “so găng” trong chuyến du hành bằng xe đạp. Hoàng hôn và bình minh hoà quyện với nhau trong bức ảnh của anh, tất cả đều sáng đẹp và rõ nét nhờ vào khả năng chuyển đổi khẩu độ của Galaxy S9/S9+.

Nhiếp ảnh gia Nhựt Hùng cũng kịp kể thêm một “Chuyện 69” về kiến trúc của nhà thờ Tân Định – Ngày mang ánh nắng màu rực rỡ, đêm về đèn sáng chan hoà lung linh.

Những điều mới, thử thách mới, trải nghiệm mới được tạo nên từ Galaxy S9/S9+

Có thể thấy rõ ràng, Galaxy S9/S9+ đã mang đến cảm hứng mới mẻ cho chính các nhiếp ảnh gia. Giờ đây, việc chụp ảnh bằng điện thoại đã có thể bứt phá để bước lên một tầm cao mới, chinh phục các nhiếp ảnh gia, xua tan định kiến cũ kĩ nhờ vào khả năng chuyển đổi khẩu độ độc đáo của Galaxy S9/S9+. Người dùng chỉ cần canh góc chụp, Galaxy S9/S9+ tự động nhận biết môi trường ánh sáng và lo liệu tất cả những công việc còn lại.

Đây chính là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Thanh Hải, minh chứng cụ thể cho việc một chiếc smartphone có khẩu độ kép linh hoạt từ f/1.5-f/2.4 như Galaxy S9/S9+ hỗ trợ chụp ảnh sáng tối như thế nào. Từ cầu Thủ Thiêm, qua tấm ảnh được ghép lại từ 2 thời điểm 6 giờ sáng và 9 giờ tối, người xem không cần có mặt ngay tại địa điểm chụp nhưng vẫn cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp và sự năng động của thành phố vào ban ngày lẫn ban đêm. Nhiếp ảnh gia Thanh Hải đã cho chúng ta thấy sức mạnh chuyển đổi khẩu độ của Galaxy S9/S9+.

Còn với chàng “reviewer” Tuấn Việt – anh đã chọn lựa một góc hết sức quen thuộc của các bạn trẻ Hà Nội. Có thể thấy rằng dù là ảnh ghép giữa 2 thời điểm nhưng vẫn hoà quyện vào nhau rất nghệ thuật.

Hoà theo cuộc so tài, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho thấy anh cũng mê nghệ thuật chụp ảnh ngày đêm không kém khi cũng tranh thủ mọi người cho thấy Sài Gòn lúc nào cũng có vẻ đẹp riêng cho dù sáng sớm hay tối khuya.

Đối với Samsung, công nghệ phải đi vào đời sống và truyền được cảm hứng sáng tạo cho người dùng. Bằng cách không ngừng nghiên cứu và cải tiến các tính năng trên di động, đặc biệt là camera, Galaxy S9/S9+ đã mang lại cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ hơn, thách thức mới hơn. Tiếp nối “Chuyện 69”, chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc “so tài” thú vị khác mà với Galaxy S9/S9+, người dùng sẽ có đủ tự tin để thử thách.