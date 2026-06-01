Yamal lo lỡ World Cup vì chấn thương, ĐT Tây Ban Nha hồi hộp ngóng tin

Nỗi ám ảnh mang tên World Cup

Trong cuộc phỏng vấn được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha công bố hôm 31/5, Yamal cho biết chấn thương gân kheo trái khiến anh không khỏi hoang mang về khả năng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Yamal chấn thương gân kheo

“Tôi chưa từng gặp chấn thương gân kheo như vậy trước đây, nhưng tôi hiểu rằng đây sẽ không phải là vấn đề có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Tôi sợ đó là một chấn thương nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tái phát, và rồi tôi sẽ bỏ lỡ World Cup”, Lamine Yamal chia sẻ.

Yamal dính chấn thương trong trận đấu giữa Barcelona và Celta Vigo tại La Liga ngày 22/4. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp một, anh lập tức ra dấu về phía băng ghế huấn luyện rằng mình gặp vấn đề. Tiền đạo sinh năm 2007 sau đó ngã xuống sân và ôm phía sau chân trái khi các đồng đội chạy tới ăn mừng bàn thắng.

Cầu nguyện để tránh điều tồi tệ nhất

Nhớ lại khoảnh khắc không may đó, Yamal thừa nhận anh đã nghĩ ngay đến World Cup đang cận kề.

“Tôi vẫn nhớ tình huống khiến mình chấn thương. Khi đó, tôi chỉ cầu nguyện rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, rằng đó chỉ là một cơn chuột rút hay điều gì tương tự. Bởi tôi biết World Cup đã ở rất gần”, sao trẻ của Barca chia sẻ.

Yamal đang trong quá trình hồi phục

May mắn cho tuyển Tây Ban Nha, quá trình hồi phục của Yamal diễn ra thuận lợi. HLV trưởng Luis de la Fuente tuần trước xác nhận tiền đạo trẻ đã được điền tên vào danh sách dự World Cup và nhiều khả năng sẽ sẵn sàng thi đấu ngay từ trận mở màn hoặc trận thứ hai của đội tuyển.

Tây Ban Nha sẽ ra quân gặp Cape Verde ngày 15/6 tại Atlanta, trước khi lần lượt chạm trán Saudi Arabia và Uruguay ở vòng bảng.

Sẵn sàng dẫn dắt Tây Ban Nha chinh phục đỉnh cao

Được xem là đầu tàu của thế hệ vàng mới, Yamal sẽ mang trên vai kỳ vọng giúp Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang vào năm 2010.

Yamal vô địch EURO 2024 cùng ĐT Tây Ban Nha

“Cuối cùng thì khoảnh khắc ấy cũng đã đến. Tôi nghĩ kể từ sau khi EURO kết thúc, tất cả chúng tôi đều hướng về ngày này và vô cùng háo hức. Chúng tôi bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch châu Âu và sẽ cống hiến tất cả những gì mình có”, Yamal khẳng định.

Tuyển Tây Ban Nha đã chính thức hội quân tại Madrid từ ngày 30/5 để chuẩn bị cho World Cup 2026. Buổi tập đầu tiên của La Roja hôm 31/5 thu hút khoảng 2.000 người hâm mộ tới theo dõi, cho thấy sự kỳ vọng lớn dành cho đội bóng xứ bò tót trước hành trình chinh phục cúp thế giới.