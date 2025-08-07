Trực tiếp chuyển nhượng trưa 7/8: Liverpool nhắm Barcola 100 triệu euro

⚽️ Liverpool nhắm Bacola 100 triệu euro

Theo thông tin từ tờ L’Équipe, Liverpool đang rất quan tâm đến Bradley Barcola, cầu thủ được đánh giá là chân chuyền xuất sắc nhất năm 2025 và là một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Arne Slot. Mặc dù Paris Saint-Germain (PSG) muốn giữ chân Barcola, nhưng họ có thể thay đổi quyết định nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Cụ thể, PSG chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán khi nhận được mức giá trên 100 triệu euro. Trong khi đó, Liverpool dự kiến sẽ nối lại liên lạc với "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của Barcola, để thảo luận về các điều khoản cá nhân.