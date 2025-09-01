Trực tiếp chuyển nhượng tối 1/9: Man City cho Inter mượn Akanji, Kolo Muani tới Tottenham

Ngày hôm nay (1/9) sẽ là thời điểm cuối để các đội bóng châu Âu thực hiện các phi vụ chuyển nhượng trong phiên chợ hè 2025. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ cố gắng thương thuyết nốt trong thời gian này để có thể mang những tân binh còn lại về với đội bóng. Dự báo nhiều "bom tấn" đáng chú ý sẽ xuất hiện trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2025.

Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, giờ chót ngày chuyển nhượng cuối có sự khác biệt:

+ Ngoại hạng Anh - 19h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).

+ La Liga - 23h59 ngày 1/9, giờ địa phương (4h59 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).

+ Bundesliga - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).

+ Serie A - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).

+ Ligue 1 - 20h ngày 1/9, giờ địa phương (1h ngày 2/9 theo giờ Việt Nam).