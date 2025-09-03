Trực tiếp bóng đá U23 Indonesia - U23 Lào: Chống đỡ kiên cường (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 19h30, 3/9 | U23 Indonesia 0 - 0 U23 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận U23 Indonesia vs U23 Lào U23 Lào Điểm Cahya Kakang Kadek Ferrari Dony Tri Robi Toni Arkhan Hannan Jens Raven Struick Điểm Lokphathip Sangvilay Thapaseut Siphongphan Somsanid Vinnavong Keonouchan Hopchakkavan Phanthavong Phetviengsy Phetvongsa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Indonesia U23 Indonesia U23 Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn Tình huống nổi bật 45+3’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. 42’ Cầu thủ U23 Indonesia suýt ghi bàn Xem video Từ tình huống phạt góc, trung vệ Ferrari bật cao đánh đầu, tuy nhiên hậu vệ U23 Lào đã cản phá bóng ngay trước vạch cầu môn. 33’ Thủ môn và hậu vệ U23 Lào cứu thua Xem video Thủ môn Lokphathip đẩy bóng từ quả tạt thấp bên cánh trái, ngay sau đó cầu thủ U23 Indonesia băng vào đá bồi nhưng hậu vệ U23 Lào đã phá bóng kịp thời. 29’ Cầu thủ U23 Indonesia đột phá Xem video Struick đột phá dũng mãnh qua 3 cầu thủ Lào trước khi căng ngang từ cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Lokphathip đã chờ sẵn và bắt gọn bóng. 25’ Cầu thủ U23 Indonesia dứt điểm nguy hiểm Xem video Từ cánh phải, Toni quyết định thực hiện cú sút chéo góc đầy uy lực, tuy nhiên thủ môn U23 Lào đã cản phá thành công. 18’ Cầu thủ U23 Indonesia sút xa Xem video Hannan đi bóng qua 1 cầu thủ và tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang. 12’ U23 Indonesia tấn công biên Struick đột phá bên cánh trái và căng ngang vào, tuy nhiên hậu vệ U23 Lào đã có mặt để cản phá bóng ra biên. 6’ Bàn thắng của U23 Indonesia không được công nhận Xem video Hannan dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng nhẹ nhàng đi vào lưới U23 Lào. Tuy nhiên, trọng tài xác định Raven mới là người chạm bóng cuối cùng khi đang đứng ở vị trí việt vị, vì vậy không công nhận bàn thắng. 3’ Cầu thủ U23 Indonesia sút xa Xem video Từ tình huống tấn công biên của U23 Indonesia, bóng bật ra đúng vị trí của Robi. Tiền vệ này băng lên dứt điểm nhưng quá thiếu chính xác. 1’ Trận đấu bắt đầu U23 Indonesia giao bóng trước. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Cahya, Kakang, Kadek, Ferrari, Dony Tri, Robi, Toni, Arkhan, Hannan, Jens Raven, Struick Lokphathip, Sangvilay, Thapaseut, Siphongphan, Somsanid, Vinnavong, Keonouchan, Hopchakkavan, Phanthavong, Phetviengsy, Phetvongsa

HLV U23 Indonesia đặt mục tiêu toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á

U23 Indonesia bước vào hành trình vòng loại U23 châu Á 2026 với lợi thế lớn khi trở thành chủ nhà bảng J và đối đầu U23 Lào, U23 Macau, U23 Hàn Quốc. Dù chạm trán "ông lớn" Hàn Quốc, HLV trưởng Gerald Vanenburg khẳng định mục tiêu của U23 Indonesia là giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Theo quy định, chỉ có đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền tham dự vòng chung kết.

“Nếu bạn thi đấu ở Champions League và muốn lên ngôi, bạn buộc phải vượt qua những đội bóng mạnh nhất như Barcelona, Real Madrid hay PSG. Chính vì thế, tại vòng loại này, bất kể đối thủ là ai, chúng tôi phải tập trung tối đa và giành chiến thắng.” HLV Vanenburg nhấn mạnh

Sức mạnh dàn sao chủ nhà

U23 Indonesia vừa trải qua một kỳ U23 Đông Nam Á thành công khi lọt vào chung kết và chỉ chịu thua sát nút U23 Việt Nam. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Brunei, hòa Thái Lan và Malaysia, cho thấy sự cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Những ngôi sao như Jens Raven, Hokky Caraka hay Komang Teguh đang là niềm hy vọng lớn trên hàng công. Đặc biệt, Raven nổi bật với khả năng ghi bàn ổn định, còn Komang Teguh đã chứng minh bản lĩnh tại VCK U23 châu Á 2024. Với sự cổ vũ từ khán giả nhà, Indonesia chắc chắn sẽ muốn giành 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi.