Trực tiếp bóng đá U22 Hàn Quốc - U22 Uzbekistan: Thử lửa trước giải U23 châu Á (Panda Cup)

(14h30, 12/11, Panda Cup 2025) U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan chuẩn bị chạm trán tại Panda Cup, tích lũy kinh nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026.

Giao Hữu | 14h30, 12/11 |

U22 Hàn Quốc
0 - 0
U22 Uzbekistan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lee Seung-Hwan, Choi Seok-Hyun, Hong Jae-Seok, Hwang Do-yun, Hwang In-Taek, Kang Sang-Yoon, Kim Joo-Chan, Kim Jung-Hyun, Lee Kyu-dong, Park Chang-Woo, Son Seung-Beom
Boymurodov, Abdurazzakov, Ahadov, Askarov, Rakhmatullaev, Kholdorkhonov, Makhamadzhonov, Ortikboev, Pulatov, Rakhimzhonov, Urozov

🏆 U22 Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026

U22 Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026

U22 Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026

Trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2026, U22 Hàn Quốc sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup, gặp gỡ các đối thủ quen thuộc như U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan.

Đây là cơ hội quý giá để đội bóng trẻ Hàn Quốc thử nghiệm đội hình, rà soát chiến thuật và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng bảng U23 châu Á (khởi tranh từ ngày 6/1/2026) với những đối thủ nặng ký như U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Lebanon.

⚔️ U22 Uzbekistan: thử thách quan trọng trước giải đấu lớn

U22 Uzbekistan cũng bước vào Panda Cup với mục tiêu hoàn thiện đội hình cho VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng trẻ giàu thành tích này không gặp khó khăn trong vòng loại và luôn đặt tham vọng cao.

Trước đó, họ từng để thua U22 Hàn Quốc 1-3 tại giải giao hữu CFA Team China, nhưng những trận cọ xát gần đây sẽ giúp cả hai đội có thêm kinh nghiệm, hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn tại Panda Cup.

-12/11/2025 09:20 AM (GMT+7)
