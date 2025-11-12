Trực tiếp bóng đá U22 Hàn Quốc - U22 Uzbekistan: Thử lửa trước giải U23 châu Á (Panda Cup)

Giao Hữu | 14h30, 12/11 | U22 Hàn Quốc 0 - 0 U22 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Hàn Quốc vs U22 Uzbekistan U22 Uzbekistan Điểm Lee Seung-Hwan Choi Seok-Hyun Hong Jae-Seok Hwang Do-yun Hwang In-Taek Kang Sang-Yoon Kim Joo-Chan Kim Jung-Hyun Lee Kyu-dong Park Chang-Woo Son Seung-Beom Điểm Boymurodov Abdurazzakov Ahadov Askarov Rakhmatullaev Kholdorkhonov Makhamadzhonov Ortikboev Pulatov Rakhimzhonov Urozov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Hàn Quốc U22 Hàn Quốc U22 Uzbekistan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lee Seung-Hwan, Choi Seok-Hyun, Hong Jae-Seok, Hwang Do-yun, Hwang In-Taek, Kang Sang-Yoon, Kim Joo-Chan, Kim Jung-Hyun, Lee Kyu-dong, Park Chang-Woo, Son Seung-Beom Boymurodov, Abdurazzakov, Ahadov, Askarov, Rakhmatullaev, Kholdorkhonov, Makhamadzhonov, Ortikboev, Pulatov, Rakhimzhonov, Urozov

🏆 U22 Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm trước VCK U23 châu Á 2026

Trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2026, U22 Hàn Quốc sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup, gặp gỡ các đối thủ quen thuộc như U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan.

Đây là cơ hội quý giá để đội bóng trẻ Hàn Quốc thử nghiệm đội hình, rà soát chiến thuật và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng bảng U23 châu Á (khởi tranh từ ngày 6/1/2026) với những đối thủ nặng ký như U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Lebanon.

⚔️ U22 Uzbekistan: thử thách quan trọng trước giải đấu lớn

U22 Uzbekistan cũng bước vào Panda Cup với mục tiêu hoàn thiện đội hình cho VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng trẻ giàu thành tích này không gặp khó khăn trong vòng loại và luôn đặt tham vọng cao.

Trước đó, họ từng để thua U22 Hàn Quốc 1-3 tại giải giao hữu CFA Team China, nhưng những trận cọ xát gần đây sẽ giúp cả hai đội có thêm kinh nghiệm, hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn tại Panda Cup.