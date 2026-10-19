Tin mới nhất bóng đá sáng 19/10: Gyokeres cân nhắc rời Arsenal ngay tháng 1

Gyokeres cân nhắc rời Arsenal ngay tháng 1

Viktor Gyokeres đang cân nhắc chia tay Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Tiền đạo người Thụy Điển được cho là thất vọng vì thời lượng thi đấu hạn chế, dù mới gia nhập đội chủ sân Emirates từ Sporting Lisbon với mức phí 55 triệu bảng cách đây hơn một năm.

Gyokeres có thể rời Arsenal ngay tháng 1

Mùa trước, chân sút 28 tuổi ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho Arsenal, nhưng mùa này mới có ba lần ra sân tại Premier League, tất cả đều từ ghế dự bị. Atletico Madrid được xem là một trong những đội bóng quan tâm, bên cạnh các CLB tại Italia, Đức và Tây Ban Nha.

Tottenham không lo mất James Maddison

Tottenham chưa tỏ ra lo ngại về tương lai của James Maddison, theo Football Insider. Tiền vệ 29 tuổi hiện còn hợp đồng với đội bóng thành London đến năm 2028, nhưng vị trí của anh trong kế hoạch dài hạn đang thu hút sự chú ý sau những chấn thương nghiêm trọng kéo dài gần đây.

Việc Maddison gặp khó khăn trong duy trì thể trạng có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh suất đá chính. Dù vậy, Tottenham chưa phát đi tín hiệu cho thấy họ muốn chia tay tuyển thủ người Anh. Với thời hạn hợp đồng vẫn còn tương đối dài, đội bóng có thể tiếp tục đánh giá vai trò của Maddison trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

Liverpool khó chi 100 triệu bảng mua Alex Scott

Liverpool khó có khả năng chiêu mộ Alex Scott từ Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nguồn tin này nhận định việc đội chủ sân Anfield theo đuổi tiền vệ người Anh sẽ là một bất ngờ, bởi mức định giá lên tới 100 triệu bảng có thể khiến họ từ bỏ thương vụ.

Scott được đánh giá là tiền vệ giàu tiềm năng, nhưng mức phí chuyển nhượng quá cao là trở ngại đáng kể đối với Liverpool trong kế hoạch tăng cường lực lượng. Nếu Bournemouth kiên quyết giữ nguyên yêu cầu tài chính, khả năng thương vụ được xúc tiến ngay giữa mùa giải sẽ không cao. Liverpool có thể phải cân nhắc những mục tiêu khác phù hợp hơn với ngân sách.

MU lên kế hoạch bổ sung trung vệ và hậu vệ trái

Manchester United sẵn sàng tham gia thị trường chuyển nhượng tháng 1 để cải thiện chất lượng hàng phòng ngự, theo Sky Sports. Sau hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp tập trung tăng cường hàng công và tuyến giữa, đội chủ sân Old Trafford hiện muốn bổ sung những trung vệ và hậu vệ trái đủ khả năng tạo ra tác động tức thì.

Những lo ngại về chất lượng nhân sự phòng ngự ngày càng gia tăng trong bối cảnh MU khởi đầu mùa giải khó khăn. Dù vậy, ngân sách dành cho bộ phận tuyển dụng vẫn chưa được xác định rõ. Ban lãnh đạo đội bóng đang chịu sức ép phải cải thiện thành tích và tìm ra giải pháp cho những vấn đề tồn tại.

AC Milan nhắm Goncalo Inacio và Kim Min Jae

AC Milan đang tìm kiếm phương án tăng cường hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi Matteo Gabbia dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng vì rách gân kheo, theo Calciomercato. Đội bóng Italia được cho là đã liên hệ với Goncalo Inacio, trung vệ 25 tuổi của Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, đại diện Bồ Đào Nha muốn nhận hơn 40 triệu euro nếu để cầu thủ này ra đi. Một phương án khác được Milan cân nhắc là Kim Min Jae, trung vệ đang khoác áo Bayern Munich. Hợp đồng của tuyển thủ Hàn Quốc còn chưa đầy hai năm, yếu tố có thể khiến anh trở thành mục tiêu đáng chú ý nếu Milan quyết định đẩy nhanh kế hoạch tuyển quân.