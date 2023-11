Tin mới nhất bóng đá sáng 11/11: Chelsea được khuyên không nên mua Sancho

Chelsea được khuyên không nên mua Sancho

Sancho ở thời điểm hiện tại vẫn bị HLV Ten Hag "đày đọa" ở sân Old Trafford. Ngôi sao người Anh có khả năng cao bị rao bán ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024.

Sancho đang bị cô lập ở MU

Không ít đội bóng có ý muốn chiêu mộ Sancho. Trong khi đó, cựu sao Chelsea Glen Johnson khuyên "The Blues" nên né tránh cầu thủ người Đức: "Sancho không có sự uy tín trong phòng thay đồ của MU. Do vậy, nếu đến Chelsea, cầu thủ ấy cũng khó có tiếng nói. Nếu đến Chelsea, Sancho thậm chí còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn do tập thể này có nhiều cầu thủ trẻ".

Lautaro Martinez trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của Serie A

Inter Milan đạt phong độ rất cao trong tháng 10. Một phần lý do dẫn tới việc đội bóng này thăng hoa chính là nhờ màn trình diễn đẳng cấp của tiền đạo Lautaro Martinez. Anh ghi tới 6 bàn sau 4 trận cho Inter Milan trong tháng 10 ở đấu trường Serie A. Do vậy, tiền đạo người Argentina xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10.

Arteta cảnh báo Ramsdale

Thủ thành Ramsdale không thể nào hài lòng khi anh mất suất bắt chính ở Arsenal ở thời điểm hiện tại vào tay Raya, qua đó dẫn tới suy nghĩ rời khỏi sân Emirates. Tuy nhiên HLV Arteta đã có những cảnh báo ngầm tới Ramsdale: "Tôi luôn mở rộng cánh cửa tới với bất cứ cầu thủ nào. Chúng tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho các cầu thủ. Chúng tôi hiểu những việc làm hướng đến cầu thủ có thể tạo sự tích cực hoặc không.

Nhưng chắc chắn rằng chúng tôi luôn muốn giúp đỡ cầu thủ. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, các cầu thủ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cầu thủ Luton tự tin trước cuộc đối đầu MU

Luton có tinh thần rất cao trước thềm cuộc đối đầu giữa MU, bởi ở vòng đấu 11 Ngoại hạng Anh, họ hòa đội có phong độ cao là Liverpool. Hậu vệ Teden Mengi của Luton đã có những tuyên bố vô cùng tự tin khi đội nhà chuẩn bị gặp MU: "Thật tốt khi chúng tôi có sự tự tin để đối đầu các đội bóng lớn. Đó là cơ sở để Luton nghĩ tới kết quả như ý khi chạm mặt MU. Cả đội chắc chắn không hề có sự sợ hãi".

VFF không đồng ý cho HAGL đổi tên

HAGL từng có công văn gửi tới VFF để đổi tên đội bóng thành “CLB bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai”. Đây là lần đầu tiên đội bóng Phố Núi quyết định làm việc này sau 20 năm ở V-League. Tuy nhiên phía VFF phản hồi lại rằng đề nghị ấy không phù hợp với Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam.

