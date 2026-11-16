Rực lửa Tây Ban Nha đấu ĐT Anh: Kane "tự làm tự ăn" đẳng cấp

ĐT Anh đã nhập cuộc trận đấu vô cùng quyết tâm khi liên tục dồn ép, khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn. Do không có Rodri trong đội hình nên nhiều pha thoát pressing của Tây Ban Nha không có được sự mượt mà, dễ bị "Tam sư" cướp bóng.

Những cơ hội ngon ăn liên tục được ĐT Anh tạo ra. Như ở phút thứ 2, Rice đá phạt góc, Bellingham băng đến sút 1 chạm nhưng không thắng được thủ môn Simon. 5 phút sau, ĐT Anh pressing tốt để cướp bóng ngay trước vòng cấm của Tây Ban Nha. Tiếc thay cú đá cuối của Kane đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Cơ hội bị Bellingham bỏ lỡ đáng tiếc

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT Anh cuối cùng cũng tìm được đường đến khung thành của Tây Ban Nha. Phút 41, Anderson chuyền bóng xuyên tuyến cho Kane. Sau đó, Kane nỗ lực tì đè và đi bóng trong vòng cấm của Tây Ban Nha. Cubarsi nỗ lực truy cản nhưng lại phạm lỗi với Kane trong vòng cấm. Trọng tài từ đó thổi phạt đền cho ĐT Anh.

Kane bị phạm lỗi

Trên chấm 11m, Kane dứt điểm rất căng và chuẩn xác. Thủ môn Simon đoán đúng hướng nhưng cũng không thể cản phá. Đây cũng là pha lập công duy nhất xuất hiện trong hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và ĐT Anh.

Kane ăn mừng