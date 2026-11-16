Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Brazil
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Bahrain
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Việt Nam
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Qatar vs Hàn Quốc
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Saudi Arabia vs Uzbekistan
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Nga vs Venezuela
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Iraq vs Iran
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Argentina vs Costa Rica
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Chile vs Colombia
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Colombia - COL Colombia
-
Uruguay vs Dominican Republic
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Logo Dominican Republic - DOM Dominican Republic
-
Tây Ban Nha vs Chile
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Chile - CHI Chile
-

Rực lửa Tây Ban Nha đấu ĐT Anh: Kane "tự làm tự ăn" đẳng cấp

Sự kiện: UEFA Nations League Đội tuyển Tây Ban Nha Đội tuyển Anh

ĐT Anh thi đấu áp đảo Tây Ban Nha trong hiệp đấu thứ nhất trận cầu thuộc vòng bảng Nations League.

ĐT Anh đã nhập cuộc trận đấu vô cùng quyết tâm khi liên tục dồn ép, khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn. Do không có Rodri trong đội hình nên nhiều pha thoát pressing của Tây Ban Nha không có được sự mượt mà, dễ bị "Tam sư" cướp bóng. 

Những cơ hội ngon ăn liên tục được ĐT Anh tạo ra. Như ở phút thứ 2, Rice đá phạt góc, Bellingham băng đến sút 1 chạm nhưng không thắng được thủ môn Simon. 5 phút sau, ĐT Anh pressing tốt để cướp bóng ngay trước vòng cấm của Tây Ban Nha. Tiếc thay cú đá cuối của Kane đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 

Cơ hội bị Bellingham bỏ lỡ đáng tiếc

Cơ hội bị Bellingham bỏ lỡ đáng tiếc

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT Anh cuối cùng cũng tìm được đường đến khung thành của Tây Ban Nha. Phút 41, Anderson chuyền bóng xuyên tuyến cho Kane. Sau đó, Kane nỗ lực tì đè và đi bóng trong vòng cấm của Tây Ban Nha. Cubarsi nỗ lực truy cản nhưng lại phạm lỗi với Kane trong vòng cấm. Trọng tài từ đó thổi phạt đền cho ĐT Anh. 

Kane bị phạm lỗi

Kane bị phạm lỗi

Trên chấm 11m, Kane dứt điểm rất căng và chuẩn xác. Thủ môn Simon đoán đúng hướng nhưng cũng không thể cản phá. Đây cũng là pha lập công duy nhất xuất hiện trong hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và ĐT Anh. 

Kane ăn mừng

Kane ăn mừng

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Anh: Kane mở tỷ số muộn (Nations League)
Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Anh: Kane mở tỷ số muộn (Nations League)

(Nations League) ĐT Anh chọc thủng lưới Tây Ban Nha ở giai đoạn cuối hiệp một.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ruc-lua-tay-ban-nha-dau-dt-anh-kane-tu-lam-...

-16/11/2026 02:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
UEFA Nations League Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN