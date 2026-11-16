Ronaldinho tái xuất tuổi 46: Ma thuật vẫn còn nguyên vẹn

Ngày Ronaldinho trở lại sân cỏ

"Joga bonito" thì đúng rồi, nhưng bóng đá Italia vẫn là chuyện nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Ronaldinho cũng nghĩ vậy trong ngày người hâm mộ môn thể thao này sẽ mãi khoanh đỏ trên lịch. Ngày 15/11/2026, Ronnie trở lại sân cỏ.

Ở tuổi 46 và 239 ngày, anh đá chính vòng 14 Serie C nhóm 2, trong trận Ravenna tiếp hàng xóm Forli trên sân nhà. Không muốn thua kém các đồng đội, dù có muốn thì anh cũng khó mà lu mờ, cầu thủ người Brazil còn tập riêng sau cánh cửa đóng kín.

Nụ cười Ronaldinho ngày tái xuất. Ảnh: ESPN

Từ đầu giờ chiều, các khán đài sân Benelli đã dần kín chỗ, kể cả khán đài bổ sung mang tên R10 được lắp riêng cho dịp này (vì sân chỉ có chưa đầy 5.000 chỗ). Người hâm mộ muốn tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc Ronaldinho trở lại sân cỏ.

Dida, Flavio Briatore, Ariedo Braida, Chủ tịch Ignazio Cipriani… nhiều gương mặt nổi tiếng có mặt trên sân, chờ đến 16h50 (khoảng 22h50, giờ Hà Nội) để xem những cú chạm bóng đầu tiên của Dinho trong màn khởi động. Anh bước xuống xe buýt cùng các đồng đội với vẻ tập trung quen thuộc trước giờ thi đấu, vẫn nở nụ cười hiền đặc trưng.

Tiếng reo hò của 6.500 khán giả vang dội chào đón anh. Sau khi chiêu đãi họ bằng những động tác kỹ thuật quen thuộc, Ronaldinho bước ra sân trong đội hình xuất phát. Lần này, cả đội cùng góp mặt trong bức ảnh chụp trước trận. Hẳn bức ảnh ấy sẽ được in ra và treo tại trụ sở CLB.

Trong trận derby Emilia-Romagna (cũng là quê Carlo Ancelotti), anh đá quả phạt góc vừa tầm ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, rồi một đường chuyền mở biên chuẩn xác.

Phút 19, Ronaldinho treo bóng từ chấm phạt góc hệt như cách anh đá phạt trực tiếp, vẽ một đường cong vừa tầm để Donati đánh đầu, nhưng thủ môn Martelli phản xạ cứu thua khó tin.

Đến phút 36, Martelli đành bó tay. Ronaldinho tiếp bóng chân trái, chuyền chân phải đầy tinh tế cho Lonardi, người đưa bóng tiếp để Donati tung cú sút ngoài vòng cấm giúp Ravenna mở tỷ số.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số ấy, và trận đấu ra mắt của R10 cũng dừng ở đó. Trước khi trở vào phòng thay đồ, Ronaldinho tiến về phía khán đài của CĐV Ravenna, cúi chào rồi chụm hai tay thành hình trái tim.

Anh biết ơn và hạnh phúc vì lại được làm người ta háo hức, xúc động ở nơi anh thuộc về, trên thảm cỏ xanh của sân bóng. Ravenna khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-0.

Sức hút Ronaldinho

Mỗi khi có dịp xem Ronaldinho chơi bóng, người hâm mộ lại mong được quay ngược thời gian để thưởng thức những pha bóng từng làm nên tên tuổi anh. Sáng kiến của Ravenna đã giúp điều đó thành hiện thực.

Mọi chuyện bắt đầu hồi mùa hè, khi thế giới dành mọi chú ý cho World Cup 2026. Doanh nhân Ignazio Cipriani, chủ tịch Ravenna, tổ chức sự kiện quy mô lớn tại Miami để giới thiệu kế hoạch cho mùa giải tới, với sự góp mặt của Ronaldinho.

Pha đá phạt góc đúng chất Ronaldinho. Ảnh: ESPN

“Màu áo mới, vẫn nụ cười ấy. Bóng đá luôn mang lại niềm vui cho tôi và tôi háo hức mang tinh thần đó đến Ravenna. Hãy để phép màu bắt đầu!”, anh nói dịp đó.

Quả bóng vàng 2005 khẳng định hợp đồng này là “một chương mới mang tầm quốc tế, nghiêm túc, có tính cạnh tranh và hướng đến lâu dài”. Anh bác bỏ cách nhìn cho rằng đây chỉ là một nước cờ chiến lược hay chiêu quảng bá.

“Đưa Ronaldinho về Ravenna là dấu mốc đặc biệt với CLB. Ronnie là thần tượng thời thơ ấu của tôi và có sức ảnh hưởng vượt xa bóng đá”, Cipriani chia sẻ. Ông đã sống ở Mỹ hơn hai thập kỷ.

Dự án hồi sinh đầy tham vọng của Ravenna bắt đầu hình thành từ năm 2024, khi Cipriani cùng quỹ đầu tư Black Duck mua lại CLB.

Với mục tiêu đưa thành phố quê hương của Cipriani ra thế giới, BLĐ mới xây dựng bộ máy chuyên môn với những gương mặt như Ariedo Braida, một trong những người góp công tạo nên thời hoàng kim của AC Milan.

Ravenna thiết lập quan hệ đối tác kỹ thuật kéo dài 4 năm với Nike. Trang phục thi đấu do nhà thiết kế người Italia Giorgio Mallone thực hiện. Trên ngực áo có chữ R của Ravenna được kết hợp với R10, logo riêng của Ronaldinho.

Ngày 20/8, Ravenna thực sự mở hội. Cả thành phố náo nức, lối dạo ven biển rực sáng, lực lượng an ninh được tăng cường. Hôm đó, CLB vừa ra mắt dàn cầu thủ cho mùa giải mới, vừa chào đón Ronaldinho.

Hợp đồng của Ronaldinho có điều khoản không thi đấu trọn mùa giải, đá ít nhất 1 trận sân nhà. Rất có thể anh còn có trận thứ hai.

“Gia đình tôi và tôi rất vui trước viễn cảnh tôi ghi bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp. Tại sao lại không?”, anh tâm sự bằng tiếng Italia.

Nhờ sự hiện diện của Ronaldinho, lễ hội sẽ còn tiếp diễn tại Ravenna, một trong những vùng đất có bề dày lịch sử lâu nhất, và được chọn là Thủ đô Biển của Italia năm 2026.