Nhận định Đức vs Hà Lan, 02h45 ngày 17/11: Trận ‘chung kết’ của Jurgen Klopp

Nhận định trước trận Đức vs Hà Lan

Trận đấu tại sân Olympiastadion Berlin đêm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển Đức. Sau 5 lượt trận, thầy trò HLV Jurgen Klopp có 8 điểm, bằng Hy Lạp nhưng xếp thứ 3 do kém thành tích đối đầu. Trong khi đó, Hà Lan dẫn đầu bảng 2 League A với 11 điểm và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Với 3 điểm ít hơn đối thủ, Đức hiểu rằng họ không còn nhiều lựa chọn. Một chiến thắng trước Hà Lan sẽ giúp đội bóng áo trắng có cơ hội giành vé vào tứ kết, với điều kiện Hy Lạp không đánh bại Serbia. Trong trường hợp Đức hòa Hà Lan, họ chỉ có thể đi tiếp nếu Hy Lạp thất bại. Bởi vậy, thầy trò HLV Klopp cần tập trung tối đa cho mục tiêu giành 3 điểm, đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại.

HLV Jurgen Klopp không giấu được sự hài lòng khi đội bóng của ông giành chiến thắng 3-1 trước Serbia ở lượt trận gần nhất. Nhà cầm quân 59 tuổi xem cuộc tiếp đón Hà Lan như một trận chung kết và tỏ ra khá tự tin rằng các học trò đã có những tiến bộ rõ rệt sau quãng thời gian làm việc cùng nhau. “Chúng tôi muốn tạo ra một trận chung kết với Hà Lan tại Berlin, và giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Chúng tôi có cơ hội tự quyết định tấm vé vào vòng tiếp theo”, Klopp nhấn mạnh.

HLV Jurgen Klopp tự tin sẽ đưa Đức vượt qua vòng bảng Nations League.

Ở chiều ngược lại, Hà Lan có thể bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Chiến thắng 7-0 trước Hy Lạp giúp đội bóng của HLV Xavi Hernandez củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể về hiệu số bàn thắng bại. Về lý thuyết, Hà Lan gần như chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu, trừ khi xảy ra biến động rất lớn về hiệu số.

Dù vậy, Oranje không có lý do để chủ quan. Một chiến thắng tại Berlin sẽ giúp họ khép lại vòng bảng với vị thế dẫn đầu, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở Nations League mùa này. Trong khi đó, Đức có lợi thế sân nhà và động lực lớn hơn hẳn. Đây có thể là yếu tố khiến trận đấu trở nên khó lường, bất chấp sự khác biệt về vị trí giữa hai đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Hà Lan

Đức đang trên đà hồi phục. Sau trận thua Hy Lạp 0-1 hôm 27/9, họ không còn thua trận nào ở bảng đấu. Hôm thứ Sáu, họ thắng Serbia 3-1 ngay tại Belgrade. Chỉ trong 14 phút đầu, đội khách đã dẫn 2-0 nhờ bàn phản lưới của Srdjan Babic và cú dứt điểm của Florian Wirtz. Tài năng trẻ Brajan Gruda, trong trận đầu tiên đá chính cho đội tuyển, ghi bàn thứ ba của Đức hôm đó, sau pha rê bóng từ giữa sân vào đến vòng cấm rồi dứt điểm góc thấp.

Klopp đánh giá cao màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng này, đặc biệt là khâu pressing. “Chúng tôi đã chơi một trận rất, rất tốt. Tất nhiên chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng lúc này điều đó không quan trọng”, HLV người Đức nói.

Nhưng phong độ của Hà Lan còn thuyết phục hơn. Họ vùi dập Hy Lạp 7-0, dẫn 5-0 ngay trong hiệp một. Crysencio Summerville mở tỷ số ở phút thứ 6, Tijjani Reijnders lập hat-trick, Jurrien Timber ghi bàn trước giờ nghỉ rồi tiếp tục nâng tỷ số sau giờ nghỉ, còn Donyell Malen ấn định chiến thắng. Đó cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của Hà Lan ở giải, dù họ vắng Van Dijk. Xavi hài lòng: “Hiệp một thật tuyệt vời. Đây là con đường, đây là quá trình”.

Làm khách của Đức chưa bao giờ dễ chịu với Hà Lan. Họ chỉ thắng một trong 6 lần gần nhất đến thi đấu trước chủ Đức. Dù vậy, Hà Lan đang bất bại 7 trận liên tiếp trên sân khách, và lần gần nhất thua khi đi xa là trận đấu loạt luân lưu trước Tây Ban Nha ở tứ kết Nations League hồi tháng 3/2025, sau khi hòa 5-5 sau hai lượt.

Tài năng trẻ Brajan Gruda của Đức ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Serbia.

Hai đội đã gặp nhau 49 lần, Đức thắng 18, hòa 19 và Hà Lan thắng 12. Lần chạm trán gần nhất ngày 24/9 ở Amsterdam kết thúc với tỷ số 1-1. Felix Nmecha mở tỷ số cho Đức, Karim Adeyemi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách khung thành chỉ 5 m, và Ter Stegen phải liên tục cứu thua. Cuối cùng, Cody Gakpo ghi bàn ở phút bù giờ để cứu Hà Lan, cướp đi chiến thắng đầu tiên của Klopp trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức.

Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, Đức có 43,5% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ này của Hà Lan là 29,8%. Khả năng hai đội chia điểm được dự đoán ở mức 26,8%.

Thông tin lực lượng Đức vs Hà Lan

Đức không có thêm chấn thương mới, nhưng vẫn phải làm quen với việc thiếu Jamal Musiala và Serge Gnabry do vấn đề cơ bắp. Điều này khiến Klopp nhiều khả năng tiếp tục tin dùng bộ ba Gruda, Wirtz và Derry Scherhant ở phía sau Kai Havertz.

Gruda gần như chắc chắn giữ suất đá chính sau bàn thắng ấn tượng trước Serbia, dù Said El Mala và Lennart Karl vẫn đang chờ cơ hội. Ở hàng phòng ngự, Ter Stegen vẫn là thủ môn số một, trong khi Kimmich và Pavlovic đóng vai trò tuyến giữa.

ĐT Đức (bên trái) không phát sinh ca chấn thương nào sau trận thắng Serbia.

Về mặt lực lượng, Hà Lan có nhiều lo lắng hơn. Frenkie de Jong phải rời sân ở giờ nghỉ trận Hy Lạp vì đau lưng và đã rời đội về Barcelona điều trị. Teun Koopmeiners nhiều khả năng thế chỗ, đá cặp với Joey Veerman, còn Reijnders chơi ở vị trí số 10. Hàng công vẫn là Gakpo, Summerville hai bên cánh và Malen, người đã có 12 bàn cho Roma mùa này.

Hàng thủ Hà Lan cũng thiếu vắng đội trưởng Virgil van Dijk, người không tham gia đợt tập trung vì vấn đề thể lực. Micky van de Ven và Jan Paul van Hecke được kỳ vọng sẽ đá cặp trung vệ. Đây là sự kết hợp có tốc độ và khả năng tranh chấp tốt, nhưng vẫn phải đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán hàng công đang cho thấy sức sáng tạo của Đức.

Đội hình dự kiến Đức vs Hà Lan

Đức: Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Veerman, Koopmeiners; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen

Dự đoán tỷ số: Đức 2 - 1 Hà Lan