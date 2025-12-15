Kết quả bóng đá Marseille - Monaco: Greenwood định đoạt trận chiến nghẹt thở (Ligue 1)

Marseille đá trận sân nhà cuối cùng của năm 2025 với mục tiêu không thua để bảo đảm vị trí trong top 4, bởi nếu thua họ sẽ mở ra cơ hội bám đuổi cho chính Monaco. Đội khách đến sân Velodrome mà không có Paul Pogba và đầu trận họ đã phải chịu các đợt hãm thành của Marseille, Aubameyang có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 6 nhưng không thắng được thủ môn Hradecky.

Monaco dội ngược sức ép lên Marseille ở cuối hiệp 1

Tuy nhiên sau cơ hội này, Marseille bắt đầu vấp phải hàng thủ Monaco tổ chức rất chặt chẽ và không tạo thêm nhiều cơ hội đáng kể. Phút 32, Monaco thậm chí đã suýt mở điểm khi Aguerd để cho Minamino lọt qua để đón bóng, nhưng Rulli đã kip băng ra giải nguy. Cuối hiệp, Rulli đã phải 2 lần cản phá các cú đá của Minamino và Balogun.

Hiệp 2 diễn ra trong thế ăn miếng trả miếng giữa hai đội, phút 51 Camara sút tung lưới Marseille nhưng Balogun đã việt vị từ trước. Marseille suýt nữa ghi bàn ngay sau đó, phút 56 Greenwood xuống biên phải và căng ngang vào cho O'Riley dứt điểm, nhưng may cho Monaco khi đã có Kehrer chặn bóng trên vạch vôi.

Rulli vẫn phải cứu nguy cho Marseille, phút 74 anh đã xuất sắc cản phá pha đối mặt với Minamino sau sai lầm của Balerdi. Và đến phút 80, Balogun thoát xuống từ quả chọc khe và thắng thủ môn người Argentina trong pha 1-chọi-1, nhưng lần thứ 2 Balogun bị bắt việt vị khiến Monaco không được công nhận bàn thắng.

Những pha bỏ lỡ của Monaco rốt cuộc đã phải trả giá đắt. Ngay sau khi bàn của Balogun không được công nhận, Marseille lên bóng và Paixao từ cánh trái thả bóng chéo rất hay cho Hojbjerg thoát xuống, và cú căng ngang của tiền vệ người Đan Mạch được Greenwood đặt lòng ngay ở chạm thứ nhất mở tỷ số cho chủ nhà.

Không còn gì để mất, Monaco tràn lên và trung phong Mika Biereth được tung vào. Cựu tiền đạo của Arsenal này ở phút 90 đã nhanh chân băng vào tiếp bóng sau khi Rulli đẩy ra một cú sút xa, nhưng Biereth vòng qua được thủ môn rồi thì lại gặp Aguerd cản cú dứt điểm trước khung thành trống, cứu cho Marseille bàn thua trông thấy.

Greenwood ghi bàn quyết định sau pha kiến tạo của Hojbjerg

Thắng tối thiểu 1-0, Marseille vươn lên thứ 3 trên BXH Ligue 1. Họ đã bằng điểm Lille và có hiệu số tốt hơn, trong khi kém 2 đội xếp trên là Lens & PSG lần lượt 5 & 4 điểm.

Tỷ số trận đấu: Marseille 1-0 Monaco (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): Greenwood 82' (Hojbjerg)

Đội hình xuất phát:

Marseille: Rulli, Pavard, Aguerd, Emerson, Murillo, Vermeeren, Hojbjerg, Kondogbia, Weah, Greenwood, Aubameyang.

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Golovin, Akliouche, Minamino, Balogun.