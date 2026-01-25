Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh)

Crystal Palace và Chelsea tạo ra thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu trận. Khác biệt của trận đấu chỉ đến vào phút 34. Estevao có pha bứt tốc xé gió, khiến hậu vệ của Crystal Palace chỉ biết đuổi theo trong vô vọng. Sau đó, ngôi sao người Brazil dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Chelsea.

Niềm vui của Estevao

Vào cuối hiệp một, Estevao còn có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea với pha mở tốc giống với bàn mở điểm. Nhưng đáng tiếc lần này anh không tận dụng được thời cơ.

Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục cho thấy sức tấn công ấn tượng. Estevao thả bóng vừa tầm để Pedro thoát xuống phá bẫy việt vị. Sau đó, Pedro bình tĩnh xử lý bóng để loại bỏ Wharton, tiếp đấy dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho "The Blues".

Sang phút 64, Enzo Fernandez nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chelsea khi thực hiện thành công quả đá phạt đền. Trước đó, Canvot để bóng chạm tay trong vòng cấm nên khiến Crystal Palace phải chịu phạt đền.

Tình hình càng trở nên khó khăn với Crystal Palace khi Wharton bị đuổi khỏi sân ở phút 72. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Caicedo.

Crystal Palace chỉ ghi bàn danh dự vào thời gian cuối trận nhờ công của Richards. Chung cuộc, Crystal Palace thua 1-3 Chelsea.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-3 Chelsea (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Crystal Palace: Richards 88' (Riad)

Chelsea: Estevao 34', Pedro 50' (Estevao), Fernandez 64'

Thẻ đỏ:

Crystal Palace: Wharton 72' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Johnson, Sarr, Mateta

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Andrey Santos, Estevao, Pedro

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Crystal Palace vs Chelsea Điểm Henderson 5.9 Richards 6.9 Lacroix 6.9 Canvot 4.6 Munoz 6.1 Wharton 4.9 Lerma 6.4 Mitchell 6.7 Johnson 6.1 Sarr 6.5 Mateta 6.0 Điểm 7.2Sanchez 6.9James 7.0Chalobah 7.2Badiashile 7.4Cucurella 7.0Caicedo 7.1Fernandez 6.7Neto 7.3Andrey Santos 7.9Estevao 8.2Pedro Thay người Hughes 6.5 Riad 6.8 Pino 7.1 Uche 6.0 Sosa 6.5 Thay người 5.7Gittens 5.9Delap 6.2Hato 6.6Gusto 6.5Fofana Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Crystal Palace Chelsea Sút khung thành 13 (7) 10 (6) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 11 10 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 4 5 Cứu thua 2 5

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV