Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Chelsea đánh bại Crystal Palace trong ngày "The Eagles" tỏ ra thua thiệt về mọi mặt.
Crystal Palace và Chelsea tạo ra thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu trận. Khác biệt của trận đấu chỉ đến vào phút 34. Estevao có pha bứt tốc xé gió, khiến hậu vệ của Crystal Palace chỉ biết đuổi theo trong vô vọng. Sau đó, ngôi sao người Brazil dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Chelsea.
Niềm vui của Estevao
Vào cuối hiệp một, Estevao còn có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea với pha mở tốc giống với bàn mở điểm. Nhưng đáng tiếc lần này anh không tận dụng được thời cơ.
Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục cho thấy sức tấn công ấn tượng. Estevao thả bóng vừa tầm để Pedro thoát xuống phá bẫy việt vị. Sau đó, Pedro bình tĩnh xử lý bóng để loại bỏ Wharton, tiếp đấy dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho "The Blues".
Sang phút 64, Enzo Fernandez nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chelsea khi thực hiện thành công quả đá phạt đền. Trước đó, Canvot để bóng chạm tay trong vòng cấm nên khiến Crystal Palace phải chịu phạt đền.
Tình hình càng trở nên khó khăn với Crystal Palace khi Wharton bị đuổi khỏi sân ở phút 72. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Caicedo.
Crystal Palace chỉ ghi bàn danh dự vào thời gian cuối trận nhờ công của Richards. Chung cuộc, Crystal Palace thua 1-3 Chelsea.
Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-3 Chelsea (H1: 0-1)
Ghi bàn (kiến tạo):
Crystal Palace: Richards 88' (Riad)
Chelsea: Estevao 34', Pedro 50' (Estevao), Fernandez 64'
Thẻ đỏ:
Crystal Palace: Wharton 72' (2 thẻ vàng)
Đội hình xuất phát:
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Johnson, Sarr, Mateta
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Andrey Santos, Estevao, Pedro
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Henderson 5.9
Richards 6.9
Lacroix 6.9
Canvot 4.6
Munoz 6.1
Wharton 4.9
Lerma 6.4
Mitchell 6.7
Johnson 6.1
Sarr 6.5
Mateta 6.0
Điểm
7.2Sanchez
6.9James
7.0Chalobah
7.2Badiashile
7.4Cucurella
7.0Caicedo
7.1Fernandez
6.7Neto
7.3Andrey Santos
7.9Estevao
8.2Pedro
Thay người
Hughes 6.5
Riad 6.8
Pino 7.1
Uche 6.0
Sosa 6.5
Thay người
5.7Gittens
5.9Delap
6.2Hato
6.6Gusto
6.5Fofana
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV
(Vòng 22) Chelsea đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của HLV Liam Rosenior tại Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/01/2026 21:57 PM (GMT+7)