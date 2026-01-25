Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Barcelona vs Real Oviedo 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Metz vs Olympique Lyonnais 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
3
Arsenal vs Manchester United 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh Crystal Palace

(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Chelsea đánh bại Crystal Palace trong ngày "The Eagles" tỏ ra thua thiệt về mọi mặt.

   

Crystal Palace và Chelsea tạo ra thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu trận. Khác biệt của trận đấu chỉ đến vào phút 34. Estevao có pha bứt tốc xé gió, khiến hậu vệ của Crystal Palace chỉ biết đuổi theo trong vô vọng. Sau đó, ngôi sao người Brazil dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho Chelsea

Niềm vui của&nbsp;Estevao

Niềm vui của Estevao

Vào cuối hiệp một, Estevao còn có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea với pha mở tốc giống với bàn mở điểm. Nhưng đáng tiếc lần này anh không tận dụng được thời cơ.

Bước sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục cho thấy sức tấn công ấn tượng. Estevao thả bóng vừa tầm để Pedro thoát xuống phá bẫy việt vị. Sau đó, Pedro bình tĩnh xử lý bóng để loại bỏ Wharton, tiếp đấy dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho "The Blues". 

Sang phút 64, Enzo Fernandez nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chelsea khi thực hiện thành công quả đá phạt đền. Trước đó, Canvot để bóng chạm tay trong vòng cấm nên khiến Crystal Palace phải chịu phạt đền. 

Tình hình càng trở nên khó khăn với Crystal Palace khi Wharton bị đuổi khỏi sân ở phút 72. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Caicedo. 

Crystal Palace chỉ ghi bàn danh dự vào thời gian cuối trận nhờ công của Richards. Chung cuộc, Crystal Palace thua 1-3 Chelsea. 

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-3 Chelsea (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Crystal Palace: Richards 88' (Riad)

Chelsea: Estevao 34', Pedro 50' (Estevao), Fernandez 64'

Thẻ đỏ: 

Crystal Palace: Wharton 72' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát: 

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell, Johnson, Sarr, Mateta

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Andrey Santos, Estevao, Pedro

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Crystal Palace Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh) - 2 vs Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh) - 3 Chelsea

Điểm

Henderson 5.9

Richards 6.9

Lacroix 6.9

Canvot 4.6

Munoz 6.1

2 thẻ vàng Wharton 4.9

Lerma 6.4

Mitchell 6.7

Johnson 6.1

Sarr 6.5

Mateta 6.0

Điểm

7.2Sanchez

6.9James

7.0Chalobah

7.2Badiashile

7.4Cucurella

7.0Caicedo

7.1Fernandez Ghi bàn (penalty)

6.7Neto

7.3Andrey Santos

7.9Estevao Ghi bànKiến tạo

8.2Pedro Ghi bàn

Thay người

Hughes 6.5

Kiến tạoRiad 6.8

Pino 7.1

Uche 6.0

Sosa 6.5

Thay người

5.7Gittens

5.9Delap

6.2Hato

6.6Gusto

6.5Fofana

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh) - 4 Crystal Palace Chelsea Kết quả bóng đá Crystal Palace - Chelsea: Rực rỡ 4 bàn, thẻ đỏ cay đắng (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
13 (7)
10 (6)
Thời gian kiểm soát bóng
43%
57%
Phạm lỗi
11
10
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
1
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
4
5
Cứu thua
2
5

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Arsenal
Man United

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

Thể lệ
Video bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Chelsea - Brentford: Tận dụng sai lầm, Garnacho bỏ lỡ khó tin (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 22) Chelsea đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của HLV Liam Rosenior tại Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/01/2026 21:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN