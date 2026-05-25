Kết quả bóng đá Brighton - MU: Rực rỡ kỷ lục Fernandes, tưng bừng ngày hạ màn (Ngoại hạng Anh)

Do vẫn cần nhiều điều kiện thuận lợi để chen chân vào top 6, Brighton nhập cuộc đầy tự tin dưới cái nắng gay gắt trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ kín kẽ của MU khiến đội bóng của HLV Fabian Hurzeler gặp vô vàn khó khăn trong việc tạo cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất đầu trận của đội chủ nhà đến từ cú cứa lòng chệch cột dọc của Maxim De Cuyper.

MU (áo đỏ) giành chiến thắng ấn tượng trước Brighton

Trong thế trận không quá nổi bật, MU bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 33. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Patrick Dorgu bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Đó cũng là pha kiến tạo thứ 21 của Fernandes tại Premier League mùa này, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải trong lịch sử giải đấu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp MU chơi hưng phấn hơn hẳn. Cuối hiệp một, Amad Diallo phối hợp ăn ý với Mason Mount trước khi căng ngang để Bryan Mbeumo dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Cameroon ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Brighton hoàn toàn sụp đổ. Dorgu tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Bruno Fernandes tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Nếu không có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Bart Verbruggen, Brighton thậm chí còn phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa.

Thất bại thứ hai liên tiếp không ghi nổi bàn thắng khiến Brighton khép lại mùa giải trong nỗi thất vọng lớn. Trong khi đó, MU bước vào kỳ nghỉ hè với phong độ ấn tượng khi thắng 5/6 trận gần nhất.

Tỷ số chung cuộc: Brighton 0-3 MU (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

MU: Dorgu 33' (Fernandes), Mbeumo 44' (Diallo), Fernandes 48' (Dorgu)

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Gross, Van Hecke, Dunk, De Cuyper, Wieffer, Gomez, Kadioglu, Hinshelwood, Milner, Welbeck

MU: Lammens, Dorgu, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Mazraoui, Amad, Fernandes, Mount, Mbeumo