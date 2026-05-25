Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Udinese 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Udinese - UDI Udinese
0
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Kết quả bóng đá Brighton - MU: Rực rỡ kỷ lục Fernandes, tưng bừng ngày hạ màn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Brighton FC Manchester United

MU hành quân đến sân của Brighton ở ngày hạ màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Đội bóng của HLV Carrick tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét.

   

Do vẫn cần nhiều điều kiện thuận lợi để chen chân vào top 6, Brighton nhập cuộc đầy tự tin dưới cái nắng gay gắt trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ kín kẽ của MU khiến đội bóng của HLV Fabian Hurzeler gặp vô vàn khó khăn trong việc tạo cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất đầu trận của đội chủ nhà đến từ cú cứa lòng chệch cột dọc của Maxim De Cuyper.

MU (áo đỏ) giành chiến thắng ấn tượng trước Brighton

MU (áo đỏ) giành chiến thắng ấn tượng trước Brighton

Trong thế trận không quá nổi bật, MU bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 33. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Patrick Dorgu bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Đó cũng là pha kiến tạo thứ 21 của Fernandes tại Premier League mùa này, giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải trong lịch sử giải đấu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp MU chơi hưng phấn hơn hẳn. Cuối hiệp một, Amad Diallo phối hợp ăn ý với Mason Mount trước khi căng ngang để Bryan Mbeumo dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Cameroon ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Brighton hoàn toàn sụp đổ. Dorgu tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Bruno Fernandes tung cú sút quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Nếu không có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Bart Verbruggen, Brighton thậm chí còn phải nhận thêm nhiều bàn thua nữa.

Thất bại thứ hai liên tiếp không ghi nổi bàn thắng khiến Brighton khép lại mùa giải trong nỗi thất vọng lớn. Trong khi đó, MU bước vào kỳ nghỉ hè với phong độ ấn tượng khi thắng 5/6 trận gần nhất.

Tỷ số chung cuộc: Brighton 0-3 MU (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

MU: Dorgu 33' (Fernandes), Mbeumo 44' (Diallo), Fernandes 48' (Dorgu)

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Gross, Van Hecke, Dunk, De Cuyper, Wieffer, Gomez, Kadioglu, Hinshelwood, Milner, Welbeck

MU: Lammens, Dorgu, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Mazraoui, Amad, Fernandes, Mount, Mbeumo

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
"Bom tấn" Anderson sẽ nâng tầm Fernandes, biến MU thành ứng viên vô địch?
"Bom tấn" Anderson sẽ nâng tầm Fernandes, biến MU thành ứng viên vô địch?

Manchester United khép lại mùa giải tại Old Trafford bằng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước Nottingham Forest. Nhưng theo giới chuyên môn Anh, chiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 23:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN