HLV Jesus nói về ý tưởng tri ân Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha

Jesus đánh giá cao ý tưởng tri ân Ronaldo

Trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch thuộc lượt trận thứ năm, cũng là lượt áp chót bảng A4 UEFA Nations League, HLV Jesus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận hành trình của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào ngày 5/11. Lễ tri ân sẽ diễn ra trước giờ bóng lăn, trong trận đấu bắt đầu lúc 2h45 ngày 15/11 (giờ Việt Nam). Các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ bước ra sân với chiếc áo số 7, số áo gắn liền với tiền đạo 41 tuổi.

HLV Jesus ca ngợi lễ tri ân Ronaldo là "ý tưởng tuyệt vời"

HLV Jesus chia sẻ: “Đó là một ý tưởng tuyệt vời, bởi không ai được phép quên 23 năm Ronaldo thi đấu cho đội tuyển quốc gia, những gì cậu ấy đã làm cho đất nước cũng như những đóng góp trên phạm vi thế giới khi khoác áo các CLB khác. Tôi không chỉ làm việc với Ronaldo trong một tuần. Tôi đã có 1 năm làm việc cùng cậu ấy tại Al Nassr và hiểu rõ tầm quan trọng của Ronaldo đối với các cầu thủ trẻ cũng như thế hệ thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Cậu ấy là một huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha”.

Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết sáng kiến tri ân xuất phát từ Pedro Proenca, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), đồng thời nhận được sự đồng thuận từ ban huấn luyện và các cầu thủ. Khi được hỏi liệu Ronaldo có xuất hiện tại sân Estadio Municipal De Braga để dự lễ tri ân hay không, Jesus cho biết quyết định thuộc về chính CR7.

Bernardo Silva nói về áp lực sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển

Bernardo Silva cũng đề cập đến việc Ronaldo giã từ đội tuyển quốc gia. Tân đội trưởng Bồ Đào Nha thừa nhận việc Ronaldo rời đội tuyển có thể khiến sự chú ý của truyền thông dành cho đội bóng giảm bớt, bởi một bộ phận khán giả đến sân chủ yếu để theo dõi CR7. Dù vậy, anh khẳng định những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã sẵn sàng đảm nhận vai trò trong giai đoạn chuyển giao.

Bernardo Silva tiếp quản băng đội trưởng sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Cầu thủ 32 tuổi: “Với cá nhân tôi, đây là điều đáng buồn bởi được chia sẻ phòng thay đồ với anh ấy là một vinh dự. Ai cũng biết tầm ảnh hưởng của Ronaldo lớn đến mức nào. Phần lớn mọi người đến sân để xem Ronaldo, thậm chí nhiều người chỉ đến vì anh ấy. Giờ đây, điều đó sẽ không còn xảy ra.

Các cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha đã quen với sự chú ý, áp lực và trách nhiệm. Chúng tôi cũng quen với việc bị chỉ trích khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, đây không phải vấn đề đáng lo ngại”.

Với 115 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi 14 bàn thắng, Bernardo Silva nhấn mạnh tầm quan trọng của việc những cầu thủ giàu kinh nghiệm phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong quá trình hòa nhập của các tài năng trẻ.

“Đây là một quá trình tự nhiên. Tôi đã có vinh dự thi đấu cùng Cristiano trong màu áo đội tuyển suốt 12 năm. Anh ấy luôn là đội trưởng của chúng tôi. Khi Cristiano chia tay đội tuyển, những cầu thủ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm như chúng tôi cần giúp đỡ các đồng đội trẻ duy trì sự cam kết, văn hóa làm việc và tinh thần trách nhiệm trong phòng thay đồ", Bernardo Silva giải thích.

Ronaldo để lại những di sản trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha, trong đó thiết lập những kỷ lục về số lần ra sân và bàn thắng với 234 trận đấu quốc tế cùng 146 pha lập công.

CR7 từng vô địch EURO 2016 tại Pháp và hai lần đăng quang Nations League vào các năm 2019 và 2025. Trước đó, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha giành ngôi á quân EURO 2004, giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Trận đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra ngày 25/9, khi Bồ Đào Nha đối đầu Xứ Wales tại sân Estadio Jose Alvalade ở Lisbon. “Brazil châu Âu” giành chiến thắng 1-0 trong trận mở màn bảng A4 UEFA Nations League.

Đến ngày 30/9, Ronaldo rời đội tuyển 1 ngày trước trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen. Khi đó, CR7 tiết lộ HLV Jesus đã nhiều lần không giữ lời hứa với anh. Đây là nguyên nhân khiến tiền đạo 41 tuổi chủ động rời đội tuyển. Quyết định đó khiến Ronaldo phải nhận án phạt cấm thi đấu 30 ngày, hiện đã chấp hành xong, cùng khoản tiền phạt 255 euro.

Bồ Đào Nha tiếp đón Đan Mạch, cạnh tranh ngôi đầu bảng

Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận và đã giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Đan Mạch đứng thứ hai với 6 điểm. Thầy trò Jesus chỉ cần 1 trận hòa để chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, qua đó giành tư cách hạt giống tại vòng tứ kết.