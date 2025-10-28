Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Còn bao lâu đến ngày FIFA phán quyết cuối vụ Malaysia nhập tịch chui 7 cầu thủ?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phán quyết của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về bê bối ĐT Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ trái phép sẽ được gửi tới Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong thời gian tới.

FAM vẫn đang cố gắng kháng cáo trước nguy cơ nhận án phạt xử thua 0-3 ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vì bê bối liên quan đến sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Theo truyền thông Malaysia tiết lộ, FIFA dự kiến ra phán quyết cuối cùng về kháng cáo của FAM vào ngày 30/10 tới. 

Trước đây, FIFA đã đưa ra án phạt ban đầu khi phạt FAM số tiền 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong khi đó, 7 cầu thủ bị cho là nhập tịch trái phép bao gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. 

Còn bao lâu đến ngày FIFA phán quyết cuối vụ Malaysia nhập tịch chui 7 cầu thủ? - 1

7 cầu thủ nhập tịch dẫn đến bê bối tại ĐT Malaysia

FAM đã gửi đơn kháng cáo vào ngày 14/10. Họ đổ lỗi cho nhân viên đánh máy dẫn tới sai sót trong khâu nhập tịch. Tuy nhiên theo đánh giá của truyền thông Malaysia, dự kiến FIFA không thay đổi án phạt ban đầu và còn bổ sung những hình phạt khác cho FAM và ĐT Malaysia. 

Theo quy định, sau khi nhận phán quyết của FIFA vào ngày 30/10 tới, FAM lại có tiếp 10 ngày để gửi đơn xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Tiếp đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). CAS sẽ xem xét và dự báo đến tháng 12 năm nay hoặc đầu năm 2026, số phận của ĐT Malaysia sẽ chính thức được quyết. 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ là cơ quan thực thi án phạt nếu Malaysia bị xử thua ĐT Việt Nam. Hạn chót để họ làm việc đó dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026. 

FAM gần đây đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch Ủy ban độc lập để điều tra vấn đề hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. FAM hy vọng Tun Raus và các thành viên của Ủy ban độc lập (không bao gồm thành viên của FAM) sẽ tiến hành cuộc điều tra chuyên nghiệp và toàn diện trước khi trình bày những phát hiện của họ.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/10/2025 10:00 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN