Benzema xuất sắc nhất Cup C1: Cầm chắc QBV, chờ nhận "cơn bão" giải thưởng

Những giải thưởng Benzema đã giành trong năm 2022 Cầu thủ hay nhất Champions League Vua phá lưới Champions League Cầu thủ Pháp ở nước ngoài hay nhất Cầu thủ hay nhất mùa giải của Real Madrid Vua phá lưới La Liga Bàn thắng đẹp nhất Champions League Onze d'Or (Cầu thủ thi đấu ở châu Âu hay nhất) Những giải thưởng Benzema có thể giành tiếp trong năm 2022 Quả bóng Vàng của tạp chí France Football FIFA The Best Cầu thủ hay nhất La Liga Cầu thủ hay nhất năm của tờ AS Cúp Alfredo Di Stefano (Cầu thủ hay nhất La Liga của tờ Marca) Cầu thủ hay nhất La Liga của tờ Marca (do fan bầu chọn)