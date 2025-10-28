Barca sinh biến hậu Siêu kinh điển, Raphinha thẳng thừng chỉ trích Yamal

⚽ “Lời nói thiếu chín chắn” khiến Real Madrid thêm động lực

Raphinha đã công khai chỉ trích người đồng đội trẻ Lamine Yamal sau thất bại của Barcelona trước Real Madrid. Ngôi sao người Brazil cho rằng phát biểu của cầu thủ 18 tuổi đã “trao thêm động lực” cho đại kình địch trước trận El Clasico vừa qua.

Ẩu đả xảy ra sau trận Siêu kinh điển

Trước khi bước vào trận đấu tại Bernabeu, Barcelona chỉ kém Real Madrid hai điểm và có cơ hội vượt lên dẫn đầu bảng La Liga nếu giành chiến thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của Hansi Flick lại nhận thất bại 1-2, qua đó để đối thủ nới rộng khoảng cách lên thành năm điểm.

🗣️ Phát biểu “gây bão” của Yamal

Trước trận, trong chương trình Chup Chup thuộc hệ thống Kings League, Lamine Yamal đã thẳng thắn nhận xét rằng Real Madrid “toàn ăn cắp và than phiền”. Phát ngôn này nhanh chóng trở thành đề tài nóng, đặc biệt trong phòng thay đồ của "Los Blancos".

Kết quả, Real Madrid – được “thổi bùng ngọn lửa chiến đấu” – ghi hai bàn thắng nhờ công của Kylian Mbappe và Jude Bellingham, xen giữa pha lập công danh dự của Fermin Lopez cho Barca.

Yamal hoàn toàn "mất tích"

⚡ Raphinha: “Cậu ấy còn quá trẻ để hiểu hậu quả”

Sau trận đấu, Raphinha không giấu được sự thất vọng với người đàn em: “Lamine Yamal mắc lỗi vì còn trẻ và thiếu chín chắn khi nói những điều đó. Lời nói của cậu ấy đã tiếp thêm động lực cho Real Madrid”.

Cầu thủ người Brazil cho rằng Yamal cần học cách tiết chế cảm xúc, nhất là khi đang thi đấu ở cấp độ cao nhất.

🔥 Căng thẳng bùng nổ sau tiếng còi mãn cuộc

Sau trận, Dani Carvajal và Vinicius Junior đều hướng những cử chỉ “đá xéo” về phía Yamal. Hai bên băng ghế huấn luyện thậm chí còn xảy ra tranh cãi gay gắt, khiến khung cảnh sau trận trở nên hỗn loạn.

Trợ lý HLV Marcus Sorg của Barca lên tiếng bênh vực học trò: “Lamine vẫn chưa tìm lại được cảm giác sau chấn thương, cần thêm nhịp thi đấu và thời gian. Điều đó hoàn toàn bình thường. Yamal mới 18 tuổi – chúng tôi phải giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn này”.

Raphinha không thể hài lòng với Yamal

💬 Vinicius gửi thông điệp: “El Clasico luôn nóng bỏng như thế”

Phía bên kia chiến tuyến, Vinicius Junior cũng phải được đồng đội can ngăn khi thể hiện thái độ gay gắt với Yamal. Sau đó, anh chia sẻ với Real Madrid TV: “Gửi tới tất cả Madridista, đặc biệt là những người đã đến Bernabeu hôm nay. El Clasico luôn như vậy, luôn có nhiều điều xảy ra trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi chỉ cố gắng giữ cân bằng, không muốn xúc phạm ai cả, chỉ bảo vệ màu áo của mình”.

🧠 Xabi Alonso: “Chẳng có gì quá nghiêm trọng”

HLV Real Madrid Xabi Alonso – người đang đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên đỉnh bảng – tỏ ra điềm tĩnh khi được hỏi về vụ việc: “Tôi tập trung vào những điều tích cực từ trận đấu và từ Vinicius. Chúng tôi sẽ nói chuyện nội bộ. Nhưng đó là cảm xúc tự nhiên, những chuyện như thế này luôn tồn tại trong El Clasico".

Tóm lại, một lời nói bồng bột của Yamal đã vô tình trở thành “chất xúc tác” cho Real Madrid bùng nổ, khiến Barca phải trả giá đắt tại Bernabeu. Với Yamal, bài học về sự trưởng thành không chỉ đến từ những chiến thắng – mà đôi khi từ cả những phát ngôn không đúng lúc. Qua trận đấu này, bản thân Yamal có lẽ đã có bài học cho riêng mình.