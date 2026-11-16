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Anh hào tứ kết Nations League: Italia mất vé khó tin, Đức phải đá "sinh tử" với Hà Lan

Sự kiện: UEFA Nations League Đội tuyển Ý Đội tuyển Đức

ĐT Italia đánh mất vé tứ kết UEFA Nations League cực đáng tiếc, trong khi ĐT Đức phải đá "sinh tử" với Hà Lan.

Italia mất vé cực đáng tiếc

Vòng bảng của UEFA Nations League đã gần như kết thúc khi nhóm 1 và nhóm 3 ở League A đã hoàn thành 6 trận đấu. Như vậy chúng ta đã xác định được 5 cái tên lọt vào tứ kết của giải đấu. Trước đó, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha đã giành vé từ sớm.

Rất khó tin là Italia lại bị loại khỏi UEFA Nations League

Rất khó tin là Italia lại bị loại khỏi UEFA Nations League

Hai cái tên mới nhất góp mặt trong vòng 8 đội mạnh nhất là ĐT Pháp và ĐT Bỉ. “Gà trống Gaulois” trở lại đúng lúc với chiến thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đoạt tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Italia “tự bắn vào chân mình” với trận thua 1-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là ĐT Bỉ.

Điểm đáng nói ở đây là “Đoàn quân áo thiên thanh” là đội có lợi thế cực lớn trước khi bước vào lượt đấu cuối. Họ có được 10 điểm và dẫn đầu bảng do hơn ĐT Pháp về thành tích đối đầu. Họ chỉ cần 1 trận hòa là giành quyền đi tiếp và thầy trò HLV Mancini còn vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Esposito ở phút thứ 10.

Thế nhưng, Italia lại không giữ được lợi thế của mình và thua ngược 1-3 ngay trong hiệp một. Bàn thắng của Moreira ở phút 80 đã nhấn chìm mọi nỗ lực của thầy trò HLV Mancini. Cuối cùng, Italia chỉ đứng thứ ba tại nhóm 1 bảng A và sớm dừng bước tại UEFA Nations League.

ĐT Đức phải đá "sinh tử"

Ba tấm vé còn lại của tứ kết Nations League sẽ có sau rạng sáng ngày 17 và 18/11 tới đây. Đáng chú ý nhất là nhóm 2 khi ĐT Đức dưới thời Jurgen Klopp sẽ có trận đấu sinh tử với Hà Lan (2h45, 17/11) để tranh vé đi tiếp. Trong khi đó, thầy trò Xavi Hernandez chỉ cần không thua quá đậm là có quyền vào tứ kết.

ĐT Đức phải đá sinh tử với Hà Lan

ĐT Đức phải đá sinh tử với Hà Lan

Hy Lạp chỉ phải gặp Serbia, đội đã bị loại, nhưng họ không nắm quyền tự quyết trong tay. Bởi bảng đấu này dễ có kịch bản 3 đội cùng có 11 điểm sau 6 lượt trận. Khi đó, hiệu số bàn thắng/thua trong những cuộc đối đầu giữa 3 đội sẽ mang tính quyết định. Chỉ số này của Hy Lạp đang là -6 và họ không còn cơ hội thay đổi.

Trong khi đó, chỉ số của Hà Lan đang là +7. Bởi vậy, họ chỉ cần không thua quá đậm trước ĐT Đức là có vé. Còn với “Những cỗ xe tăng”, nhiệm vụ tối thượng của họ là giành trọn 3 điểm.

Còn ở nhóm 4, Na Uy buộc phải giành chiến thắng trước Đan Mạch mới có cửa đi tiếp. Trong khi đó, Højlund cùng các đồng đội chỉ cần hòa là có vé vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-1 trước Bồ Đào Nha ở vòng trước.

Bảng xếp hạng League A của UEFA Nations League

Anh hào tứ kết Nations League: Italia mất vé khó tin, Đức phải đá "sinh tử" với Hà Lan - 3

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/anh-hao-tu-ket-nations-league-italia-mat-ve...

-16/11/2026 07:52 AM (GMT+7)
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