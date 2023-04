4 item tuyệt đối đừng mang đi du lịch

Mùa hè – mùa của những chuyến đi đã tới. Điều này đồng nghĩa với việc các chị em sẽ mất kha khá thời gian cho việc lên danh sách các kiểu váy áo mang theo. Làm sao để vừa mặc đẹp, sành điệu, lại vừa không khiến valy trở nên cồng kềnh hay mất quá nhiều công sức cho việc mix match?

Có ít nhất 4 item thời trang bạn không nên cố chấp mang theo nếu không muốn hành lý của mình chật cứng, lại chẳng giúp ích gì cho việc lên đồ:

1. Trang phục bó sát, ít co giãn

Những trang phục co giãn, rộng rãi giúp bạn thoải mái vận động là ưu tiên hàng đầu khi đi du lịch. Ngược lại, các item với chất liệu cứng cáp, không co giãn hoặc rất ít co giãn chắc chắn không phải sự lựa chọn thông minh. Chúng gây ra sự khó chịu, bất tiện, chưa kể thiếu đi độ bay bổng cần có khi bạn chụp hình “sống ảo”. Ngoài ra, hãy nói “không” với những bộ đồ khiến bạn phải nín thở, hóp bụng hay bắt buộc phải ăn kiêng 24/24 để mặc cho vừa.

2. Quần áo mặc theo set

Những bộ đồ diện theo set luôn đẹp và mang tới cảm giác sang trọng, thanh lịch. Tuy nhiên, chúng không hẳn là sự lựa chọn thông minh khi đi du lịch. Bởi đồ mặc theo set chỉ hợp khi đi cùng nhau. Mix với trang phục khác, chúng thường không đem lại hiệu quả mặc đẹp tối đa. Trong những chuyến đi, thay vì mang theo những set đồ mặc định phải kết hợp ăn ý, bạn nên đem theo những item riêng lẻ có thể mix match linh hoạt, như vậy sẽ tiết kiệm đươc tối đa diện tích valy mà vẫn đảm bảo có những oufit xinh xắn.

3. Váy áo khó chọn nội y

Ngoài thị trường không thiếu những thiết kế váy áo đẹp phục vụ các chuyến xê dịch. Nhưng cũng có những thiết kế yêu cầu cao về mặt nội y, đòi hỏi bạn mất nhiều thời gian để lựa chọn những nội y chuyên dụng, phù hợp để mang theo. Một khi lỡ quên món nội y hợp với chiếc đầm hở lưng hay chiếc áo xuyên thấu, bạn gần như không có cách nào để mặc đẹp những item đã cất công chuẩn bị. Lời khuyên dành cho bạn, đó là hãy mang những bộ đồ thật dễ mặc, dễ chinh phục. Bạn đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng, chứ không phải chỉ đễ trình diễn thời trang, đúng không nào?

4. Quần jeans

Quần jeans là item mang tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, với chất liệu denim khá dày dặn, chúng dễ chiếm nhiều diện tích trong valy của bạn. Bên cạnh đó, quần jeans cũng được cho là hơi “kín đáo” để diện đi chơi. Bạn nên ưu tiên những kiểu áy áo nhẹ nhàng, thoáng mát và bay bổng hơn. Chúng giúp “giải nhiệt” trong những ngày hè và khiến bạn trông nữ tính, duyên dáng hơn nhiều so với quần jeans cứng cáp.

