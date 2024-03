Cô gái 29 tuổi “khoe” chốt lời 800 triệu căn hộ 1 phòng ngủ sau hơn 7 tháng sử dụng

Chị Phạm Quế Hải, 29 tuổi (quê Thái Nguyên) cho hay, giữa năm 2023 chị mua căn chung cư 1+ với diện tích 43m2 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với giá tiền 1.8 tỷ đồng. Chị Hải mua lại căn hộ trên của một gia đình gồm 2 vợ chồng trẻ có con nhỏ, căn hộ đã được hoàn thiện full nội thất, chị Hải chỉ việc xách vali về ở nên khá ưng ý.

“Thời điểm tôi mua là tháng 7/2023, vợ chồng chủ nhà trước rao bán và đổi sang căn có 2 ngủ ở cùng tầng đó. Khi xem nhà, do căn hộ được hoàn thiện nội thất tỉ mỉ, hợp lý nên tôi khá ưng ý và chốt mua luôn chỉ sau 1 tuần.

Căn hộ nhỏ với tài chính từ 2 tỷ được nhiều người tìm mua

Thời điểm mua căn hộ, tôi cũng chỉ nghĩ căn hộ nhỏ xinh phù hợp cho mình tôi ở, lại vừa với khả năng tài chính nên tôi nhanh chóng xuống tiền chứ không tính toán đắt rẻ gì. Tuy nhiên, qua Tết giá căn hộ tăng chóng mặt. Khu vực tôi ở, trên các hội nhóm ngày nào cũng có người tìm mua căn hộ, đặc biệt là các căn hộ trên 2 tỷ đồng. Chứng kiến thị trường sốt nóng, tôi thử gửi video nhà và giá bán tới một số người mua, thật bất ngờ người mua đã liên hệ xem và cũng nhanh chóng chốt mua với giá tiền tôi chào bán 2,6 tỷ đồng. Cuối tuần vừa qua, tôi đã làm xong thủ tục sang tên”… cô gái 9X chia sẻ.

Mua nhanh và bán cũng nhanh, dù trước đó chị Hải không có ý định đầu cơ. "Mình là dân tài chính, dù trước đó xác định mua nhà để ở lâu dài nhưng nhìn số tiền lời không hề nhỏ nên không tính toán nhiều, quyết định bán luôn” – chị Hải nói thêm.

Thực tế, từ cuối năm 2023, giá nhà chung cư khu vực Hà Nội liên tiếp leo thang, đỉnh điểm là những tháng đầu năm 2024. Đáng nói, nhiều căn hộ chung cư đã qua sử dụng cả chục năm cũng bất ngờ khi có giao dịch cao gần gấp đôi số tiền bỏ ra thời điểm mua vào.

Bà Hằng Nguyễn, một nhà đầu tư bất động sản chuyên phân khúc chung cư ở Hà Nội, xác nhận giá căn hộ ở thời điểm hiện tại cao hơn tới gần 80% so với thời điểm năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tăng, còn nguồn cung khan hiếm.

Nhiều căn chung cư cũ, qua sử dụng hơn chục năm cũng tăng giá gấp đôi

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Công ty CP Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest), nhận xét căn chung cư thời gian qua tăng giá một cách bất thường. Nguyên nhân là nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ rất lớn nhưng nguồn cung trên thị trường lại ít.

Ông Hiệp dẫn chứng dự án chung cư ở đường Đê La Thành, Hà Nội do công ty ông xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012. Thời điểm đó, chủ đầu tư rao bán căn hộ với mức giá 26-28 triệu đồng/m2. Hơn 10 năm sau, giá căn hộ chung cư này đã được rao bán với mức 50 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với mức khởi điểm. Tương tự, dự án The Nice Tower, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, năm 2021, doanh nghiệp này rao bán với giá khởi điểm 42-46 triệu đồng/m2, sau 2 năm đã tăng lên 75-85 triệu đồng/m2.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm, cả nước cần thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở. Sự thiếu hụt này đang đẩy giá nhà tăng cao, đặc biệt ở phân khúc chung cư bình dân và trung cấp.

Theo các chuyên gia bất động sản, nếu không cải thiện sớm nguồn cung, áp lực giá nhà tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, thậm chí kéo dài trong thời gian tới. Người thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố càng khó khăn hơn khi tìm căn hộ.

Trong bối cảnh hiện nay, để phù hợp với khả năng chi trả và điều kiện sống, nhiều người đã chuyển hướng đầu tư sang mua căn hộ diện tích nhỏ hơn, mua đất nền thuộc các vùng ven với bán kính 20km tính từ trung tâm.

