Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Mùi trung bình, Tý thuận buồm xuôi gió

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 13/11/2026, nhờ Tam Hợp nên người tuổi Tý bước vào ngày thứ Bảy này với một nền khí khá thuận, giống như được tiếp thêm một luồng gió xuôi mà không cần phải gắng sức chèo chống. Ngày này, bạn có uy tín khá cao, đó là lợi thế lớn khi bạn cần thuyết phục người khác ủng hộ một đề xuất hoặc nhận thêm trách nhiệm.

Tài chính trong ngày khá ổn định, có khả năng xuất hiện một khoản tiền thưởng nhỏ, tiền hoàn ứng hoặc nguồn thu phụ ngoài dự tính, tuy không lớn nhưng đủ khiến ví tiền dễ thở hơn. Điểm cần lưu ý là tâm lý có thêm tiền thì dễ chi thêm, nhất là vào dịp cuối tuần khi các lời mời ăn uống, mua sắm và giải trí kéo đến liên tục.

Về tình cảm, người bạn đời hoặc người yêu chính là điểm tựa vững chãi nhất của bạn trong ngày hôm nay. Nếu trong lòng đang có điều khó nói, một áp lực công việc chưa gỡ được hay một băn khoăn về kế hoạch sắp tới, bạn đừng ôm một mình mà hãy chủ động mở lời, vì đối phương luôn sẵn lòng lắng nghe và cho bạn những lời động viên chân thành.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp ngày 14/11/2026 cho biết, Thìn và Sửu nằm trong thế Tương Phá, vì vậy hôm nay không phải là thời điểm dễ chịu với người tuổi Sửu. Mọi việc có thể không hỏng hẳn nhưng thường chậm hơn dự tính, dễ dở dang và khiến tâm trạng bực bội vô cớ. Những việc cần ký kết, cam kết thời hạn hay đưa ra nhận định quan trọng tốt nhất nên dời sang đầu tuần sau.

Vận tài lộc là mặt đáng ngại nhất trong ngày, bởi tiền trong túi bạn dễ chảy đi mà không biết rõ lý do. Hao tài có thể đến từ khoản chi bất thường. Bạn nên kiểm tra lại hóa đơn, đối chiếu số liệu trước khi chuyển tiền, tránh cho vay mượn và hoãn các món mua sắm lớn. Giữ lại một phần tiền mặt dự phòng cũng là cách giảm bớt áp lực nếu phát sinh khoản chi ngoài kế hoạch.

Đường tình cảm gặp nhiều biến động, mối quan hệ giữa bạn và người ấy xuất hiện những vết nứt nhỏ, và nếu để mâu thuẫn tích tụ thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một lớn. Hôm nay bạn dễ giữ im lặng khi không hài lòng, trong khi đối phương lại hiểu đó là sự thờ ơ, và hai bên cứ thế xa dần mà không ai chịu mở lời trước.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Dần

Thực Thần xuất hiện vào ngày Nhâm Thìn mang đến cho người tuổi Dần một ngày làm việc yên tâm. Bạn không cần quá lo lắng về công việc trong ngày, bởi khi đụng đến lĩnh vực thuộc sở trường, năng lực của bạn được phát huy gần như trọn vẹn, từ khả năng phân tích, xử lý tình huống đến cách trình bày ý tưởng.

Chỉ cần nỗ lực hết mình thì con đường danh lợi của bạn sẽ có những bước tiến rực rỡ chưa từng thấy. Sự khôn khéo và mưu lược giúp bạn nhạy bén hơn với biến động thị trường, nhờ vậy các cơ hội kinh doanh, hợp tác hay nguồn thu mới dễ dàng nằm trong tầm tay. Người làm nghề tự do, buôn bán hay làm hoa hồng có thể chốt được đơn hàng hoặc hợp đồng đáng giá.

Vận trình tình cảm không được suôn sẻ, do ngũ hành tương khắc nên tâm trạng rối ren và dễ mất phương hướng trong cách cư xử với người thân yêu. Những người đang có đôi có cặp nên tránh xét nét những chuyện cũ khi tranh luận, vì lôi chuyện đã qua ra chỉ khiến vấn đề thêm phức tạp. Với người độc thân, hãy để quá khứ ngủ yên, đừng mãi đắm chìm trong những nỗi đau hay những hạnh phúc đã qua.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Mão

Ngày Tương Hại dự báo sẽ là một ngày nhiều sóng gió với người tuổi Mão, nhất là trong các mối quan hệ cần sự tin tưởng như đồng nghiệp, đối tác và người thân cận. Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện ngay trong vòng quan hệ quen thuộc của bạn, dưới dạng một người bình thường vẫn tỏ ra thân thiện nhưng lại âm thầm cản trở tiến độ hoặc đẩy trách nhiệm sang bạn.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài đòi hỏi bạn phải giữ túi tiền cẩn thận, tuyệt đối không nên xem nhẹ. Hôm nay bạn dễ bị cuốn vào những khoản chi vô bổ, thiếu thực tế và chỉ trong chốc lát tài khoản đã hao hụt một con số đáng kể. Những lời mời hùn vốn, đầu tư nhanh nên được gác sang tuần sau, khi tâm trí bạn đã tĩnh tại hơn.

Hôm nay có thể là một ngày buồn trên phương diện tình cảm, bởi sự cố chấp và cứng đầu trong bạn trỗi dậy, khiến bạn cư xử vô lý và đôi lúc cố tình gây hấn với người ấy. Bạn có xu hướng nhìn mọi hành động của đối phương theo hướng tiêu cực, như thể họ luôn là người có lỗi, trong khi thực tế có thể họ chỉ vô tình.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Thìn

Thế Tự Hình xuất hiện, tuổi Thìn có một ngày khá nhiều trăn trở, nhưng sự phiền toái không đến từ bên ngoài mà phần nhiều do chính cách suy nghĩ và hành xử của bạn gây ra. Bạn thường hay tự ép mình vào những kỳ vọng quá cao, dễ nghi ngờ, dễ lo xa hoặc lặp đi lặp lại những sai lầm quen thuộc.

Công việc trong ngày có nhiều chuyện phức tạp và rắc rối, trong đó không loại trừ khả năng kẻ tiểu nhân xuất hiện để gieo thị phi hoặc kéo bạn vào những cuộc tranh luận không đáng. Phản ứng nóng nảy lúc này chỉ khiến bạn rơi vào thế bất lợi, nên điều khôn ngoan là tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước khi đưa ra bất kỳ nhận xét nào.

Về tài chính, nguy cơ bị lừa gạt hoặc lợi dụng trong ngày đang ở mức khá cao, và bạn nên cảnh giác trước những lời đề nghị ngọt ngào đến từ người mới quen hay người chưa thực sự hiểu rõ. Hãy giữ cho đầu óc tỉnh táo, tuyệt đối không cung cấp mã xác thực, thông tin thẻ hay mật khẩu cho bất kỳ ai, và luôn xác minh lại bằng kênh chính thức trước khi chuyển tiền.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Tị

Trong ngày Nhâm Thìn, tuổi Tị cần kiên nhẫn và tập trung để hoàn thành nhiệm vụ đang trong tay, bởi giữa ngày có thể xuất hiện một tình huống phức tạp đòi hỏi nhiều bước xử lý. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ hỗ trợ đúng lúc nếu bạn chủ động nêu rõ khó khăn và đề nghị giúp đỡ cụ thể, vì vậy đừng cố gắng một mình giải quyết mọi thứ.

Thiên Tài rất có lợi cho đường làm ăn, nên dù chỉ là buôn bán nhỏ, một dự án bất ngờ, một công việc làm thêm hay khoản đầu tư nhỏ cũng có thể giúp bạn kiếm thêm một khoản. Số tiền này không lớn, tuy vậy đủ để trang trải thêm cho cuộc sống hằng ngày hoặc bù vào những khoản chi nhỏ lẻ.

Phương diện tình cảm hôm nay đặc biệt tốt, là thời điểm lý tưởng để bạn xóa bỏ những mâu thuẫn tồn đọng từ trước và cùng người ấy tạo dựng thêm những kỷ niệm đẹp đẽ. Một lời xin lỗi chân thành hoặc một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng đủ khiến bầu không khí trở nên dịu nhẹ, nhất là khi cả hai đều đang sẵn sàng để làm lành.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Chính Tài là cát thần đại diện cho nguồn thu nhập chính đáng, sự ổn định và những thành quả đến từ nỗ lực nghiêm túc. Sự nghiệp của bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn, đồng thời bạn cũng được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm, trao thêm trách nhiệm.

Bạn rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh vì có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy. Chính Tài thiên về nguồn tiền sạch, ổn định, nên đối tác phù hợp sẽ là người có uy tín và hồ sơ rõ ràng, chứ không phải những lời mời gọi hứa hẹn lợi nhuận nhanh.

Đường tình duyên của con giáp này hôm nay khá tốt, bạn không cần phải đi đâu xa mà sẽ nhanh chóng tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình ngay gần bên, có thể là một người bạn lâu năm, một đồng nghiệp hay người quen qua bạn bè. Những người đã có đôi nên tận dụng bầu không khí thuận lợi để cùng nhau bàn về những dự định lâu dài.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Mùi

Thìn Mùi Tương Hình nhắc nhở tuổi Mùi đừng quá trông mong ai đó sẽ đứng ra giải quyết khó khăn thay mình, bởi mỗi người đều đang bận rộn với trách nhiệm riêng và sự giúp đỡ nếu có cũng chưa chắc kịp thời. Việc nên làm là tự dựa vào năng lực bản thân.

Vận tài lộc trong ngày ở mức trung bình, tức là bạn khó có thêm khoản thu lớn nhưng nếu biết giữ gìn thì cũng không phải lo hao hụt. Bạn nên tránh vay mượn để đầu tư hoặc đồng ý giúp người khác đứng tên khoản vay, đồng thời ghi lại các khoản chi lớn để dễ đối chiếu. Một chiến lược an toàn trong ngày là giữ nguyên danh mục hiện có và chỉ chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.

Tình cảm với người ấy bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tâm trạng căng thẳng trong ngày, dễ xảy ra tình trạng mỗi người một ý và không ai muốn lùi trước. Hai bạn hãy dành cho nhau thêm nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ những điều còn vướng mắc và cùng tìm cách giải quyết, thay vì để mọi thứ âm ỉ trong lòng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Thân

Dưới sự che chở của Tam Hợp, tuổi Thân sẽ gây ấn tượng bằng sự thông minh, nhanh trí của mình trong ngày hôm nay. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bạn nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc tiến triển càng thêm phần thuận lợi. Qua đó, những người bạn, công sự của bản mệnh cũng sẵn sàng đồng hành vì cảm thấy được tôn trọng.

Tài chính hôm nay đi theo hướng ổn định và có xu hướng cải thiện nhờ những mối quan hệ cộng tác thuận lợi. Bạn có thể nhận được một khoản thu từ việc hoàn thành dự án, hoa hồng hoặc lời đề nghị làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, vì tâm trạng đang phấn chấn nên dễ chi tiêu mạnh tay cho các cuộc vui, bạn hãy đặt ngân sách trước và giữ thói quen ghi chép các khoản chi.

Đào hoa nở rộ, đường tình duyên cực kỳ thuận lợi, và đây là một trong những ngày hiếm hoi mà cả người đã có đôi lẫn người độc thân đều có thể thu hoạch tin vui. Người độc thân có cơ may gặp được người như ý sau bao ngày mong mỏi. Với người có đôi có cặp, đây là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò hoặc một lời nhắn bất ngờ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Dậu

Dậu và Thìn hợp thành thế Lục Hợp mang lại cho người tuổi Dậu cảm giác được che chở, mọi việc dễ dàng được khơi thông và các mối quan hệ trở nên êm đẹp. Khác với Tam Hợp thiên về cơ hội bứt phá, Lục Hợp thiên về sự gắn kết và hóa giải, nên điều tốt đẹp nhất bạn nhận được hôm nay là những khúc mắc cũ được gỡ bỏ cùng sự thấu hiểu từ những người xung quanh.

Tài chính trong ngày không có nhiều biến động lớn nhưng được hưởng lợi gián tiếp từ sự tín nhiệm mà bạn gây dựng, chẳng hạn một khách hàng cũ giới thiệu thêm mối làm ăn hoặc đối tác đồng ý gia hạn thỏa thuận có lợi cho cả hai. Lục Hợp hợp với những giao dịch dựa trên sự thân tín và hợp tác lâu dài, song bạn vẫn cần rành mạch giữa tiền nong và tình cảm.

Bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận, và hôm nay chính là lúc những giá trị ấy được thể hiện rõ nét nhất. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà, bởi bạn và đối phương luôn quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong. Người độc thân có thể gặp được người hợp nhờ sự giới thiệu từ bạn bè hoặc người thân, hãy cởi mở với những lời mời gặp gỡ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Tuất

Tương Xung nhắc nhở tuổi Tuất chớ nên chủ quan, nếu không rất dễ rước họa vào thân khi vận tiểu nhân trong hôm nay của bạn đang rất lớn. Bạn hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn tạo ra cơ hội cho tiểu nhân phá hoại công việc.

Nếu ở thời điểm này mà đánh mất lý trí và sự bình tĩnh thường ngày, bản mệnh rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm về tiền bạc. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hãy thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao, có thể bạn sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích để có hướng đi đúng đắn hơn.

Sự xung khắc có thể làm đời sống tình cảm của bạn xuất hiện những khoảnh khắc căng thẳng, thường bắt nguồn từ những chuyện rất nhỏ như cách nói chuyện, thời gian dành cho nhau hay quan điểm về một việc trong nhà. Với người độc thân, đây không phải thời điểm lý tưởng để bày tỏ tình cảm hay quyết định bước vào một mối quan hệ mới, hãy để mọi thứ chậm lại.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/11: Tuổi Hợi

Tỷ Kiên mang đến cho tuổi Hợi nguồn cảm hứng sáng tạo. Bạn làm mọi thứ hiệu quả và năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn sẽ hết sức hanh thông. Tuy nhiên, giỏi giang không đồng nghĩa được quyền tự kiêu kẻo rước họa vào thân.

Tỷ Kiên đồng thời mang đặc tính chia sẻ nên bạn dễ bị bạn bè, đồng nghiệp rủ rê hùn vốn hoặc nhờ giúp đỡ tiền bạc, hãy cân nhắc kỹ và chỉ giúp trong khả năng cho phép, đồng thời ghi rõ thời hạn hoàn trả. Bạn nên dành một phần thu nhập tăng thêm để đầu tư cho bản thân hoặc quỹ gia đình, và hạn chế những khoản chi phô trương chỉ để thể hiện.

Mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp, và bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà bằng sự quan tâm, trách nhiệm thể hiện qua những việc nhỏ nhặt hằng ngày. Bạn hiểu rằng trên đời này tình thân là điều quý giá nhất, dù có là tiền tài hay địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.