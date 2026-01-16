Tôi kiệt sức vì những cơn ghen mù quáng và lời lẽ tục tĩu của chồng

Tôi và chồng lấy nhau đã tròn 10 năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi đủ đầy nhà cửa ổn định, hai con ngoan ngoãn, chồng chăm chỉ làm ăn, biết lo cho vợ con. Nếu không có những cơn ghen tuông mù quáng của chồng thì có lẽ tôi đã tự hào nói rằng mình có một người chồng tốt.

Mỗi lần tôi đi công tác, quy trình báo cáo gần như bắt buộc. Tôi phải nói rõ đi với ai, nam hay nữ, bao nhiêu người, lịch trình ra sao... Điện thoại của tôi luôn để chế độ chuông to để trả lời khi có cuộc gọi của chồng. Chỉ cần chậm trả lời vài phút, tôi sẽ nhận hàng loạt cuộc gọi dồn dập, tin nhắn tra hỏi từ chồng.

Tôi lo sợ con ngày càng lớn mà nghe những lời như vậy từ bố chúng sẽ suy nghĩ lệch lạc. (ảnh minh họa: AI)

Mới đây, sau khi kết thúc công việc, đoàn công tác của tôi ngồi lại ăn tối tại một nhà hàng, có chương trình văn nghệ nên âm thanh khá lớn. Vì tiếng nhạc lớn nên tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khi nhìn lại màn hình, tôi giật mình vì có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ chồng.

Tôi gọi lại ngay cho chồng và giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã mắng xối xả. Trong suy nghĩ của anh, việc tôi không nghe máy đồng nghĩa với việc đang ở phòng karaoke, bận rộn với chuyện mờ ám nào đó nên không tiện bắt máy. Mọi lời giải thích của tôi đều vô nghĩa, đồng nghiệp nhìn tôi rất ngại ngần, lúc ấy tôi xấu hổ và tủi thân vô cùng.

Tưởng rằng khi tôi về nhà, mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng trước mặt các con, anh chửi mắng tôi thậm tệ bằng những lời lẽ tục tĩu mà đến người lớn nghe còn thấy nhói tai. Tôi vừa tủi thân vừa lo sợ vì con ngày càng lớn mà nghe những lời như vậy từ bố chúng sẽ suy nghĩ lệch lạc.

Những chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần mà lặp đi lặp lại bất cứ khi nào cơn ghen của chồng tôi nổi lên. Tôi mệt mỏi vì phải luôn chứng minh sự trong sạch của bản thân bởi cứ rời khỏi nhà là chồng nghĩ tôi có quan hệ mờ ám.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là các con đang lớn, đang hình thành nhân cách. Tôi sợ rằng sự thô tục và nghi ngờ vô căn cứ của người lớn sẽ gieo vào đầu con những suy nghĩ lệch lạc. Gần đây, ý nghĩ chia tay chồng xuất hiện nhiều hơn trong đầu tôi, không phải vì hết tình nghĩa mà tôi lo lắng cho các con đến mất ăn mất ngủ.