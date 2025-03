Sao Mukbang gây sốc khi tiết lộ giới tính thật

Hình ảnh của Li Hangze trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Nổi tiếng với tài khoản @langweixian trên một nền tảng video ngắn, Li Hangze đã biến mất khỏi không gian mạng vào năm 2022 sau khi tranh chấp pháp lý với công ty quản lý MCN. Vài ngày trước, streamer này gây bất ngờ khi tạo một tài khoản mới để thông báo cho người hâm mộ về giới tính thật.

Li Hangze giải thích mình đã chọn sống dưới hình dạng phụ nữ để thực hiện vai trò của cả cha và mẹ đối với con trai đang ở tuổi vị thành niên, sau khi ly hôn vợ. Li Hangze tiếc nuối vì con trai không được mẹ đưa đón ở trường như các bạn cùng trang lứa. Sau đó, anh bắt đầu ăn mặc như phụ nữ. Li Hangze cũng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để tăng phần nữ tính cho vẻ ngoài.

Li Hangze để tóc dài, trang điểm khi thực hiện các video mukbang. Ảnh: Weibo

Li Hangze nổi lên từ năm 2018 với khả năng ăn uống siêu phàm và cách nói chuyện thẳng thắn cùng chất giọng "là lạ". Li Hangze xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ nhưng giọng nói trầm của streamer đã khiến nhiều người tò mò về giới tính thật của "cô" trong nhiều năm.

Việc công khai của Li Hangze khiến người hâm mộ anh bị sốc nhưng không phẫn nộ. Thay vào đó, công chúng lại càng quan tâm đến anh và những rắc rối pháp lý của anh với công ty MCN hơn.

Tài khoản chính của Li Hangze bị khóa sau khi cộng sự You Xu rủ anh rời khỏi công ty MCN. You Xu là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty và những người sáng lập đã giao cho anh quản lý cả công việc kinh doanh lẫn tài khoản của Li Hangze. Lợi dụng sự tin tưởng của họ, You Xu làm giả hợp đồng nhằm chiếm dụng tài khoản của Li Hangze.

You Xu từng thông báo với những người sáng lập rằng tài khoản của Li Hangze có thể được bán với giá 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD). Một nhân viên sau đó tiết lộ You Xu cũng trộm một số thiết bị điện tử của công ty, bao gồm ổ cứng và điện thoại di động.

Người xem thích Li Hangze vì cách nói chuyện và chất giọng của anh trong các video. Ảnh: Weibo

Năm 2023, You Xu bị bắt vì tội tham ô tài sản. Cuối năm 2024, tòa án đã tuyên anh 8 năm tù và phải nộp phạt một triệu nhân dân tệ (140.000 USD).

Công ty MCN cũng thành công lấy lại tài khoản từng bị You Xu kiểm soát và cho phép Li Hangze tiếp tục hoạt động. Hiện tại, hai tài khoản của Li Hangze có tổng cộng 32 triệu người theo dõi.

Tùng Anh (Theo Star)