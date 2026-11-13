Quá khứ của Alice Huang qua lời kể người quen

Alice Huang (phải) và một người bạn. Ảnh: NY Post thu thập

Những dấu vết về quá khứ của Alice Huang, nữ doanh nhân vướng nghi vấn ngoại tình với CEO Nvidia Jensen Huang, trên Internet đang dần biến mất, khiến việc tìm hiểu cuộc đời người phụ nữ này gặp nhiều khó khăn. Theo các nguồn tin Trung Quốc, nhóm WeChat của những người từng học cùng bà ở trường trung học cơ sở đã bất ngờ bị đóng. Tài khoản WeChat cá nhân của Alice, nơi bà đăng ảnh chụp cùng Jensen Huang, cũng bị vô hiệu hóa, theo Financial Times. DeepSeek, chatbot trí tuệ nhân tạo hàng đầu Trung Quốc, được cho là từ chối trả lời những câu hỏi về bà.

Alice Huang ngồi hàng đầu (mũi tên đỏ) trong ảnh tốt nghiệp trường trung học Giang Nam, Hồ Nam, năm 1993. Ảnh: NY Post thu thập

Tuy nhiên, một số người từng quen biết bà đã cung cấp thông tin về thời trẻ và con đường sự nghiệp của nữ doanh nhân. Một nguồn tin tại tỉnh Hồ Nam, quê nhà Alice, cho biết bà còn có tên tiếng Trung là Huang Le, từng học tại trường trung học Giang Nam ở thị trấn Nam Chúc Sơn, thành phố Tương Đàm. Đây là ngôi trường dành cho con em công nhân nhà máy cơ khí Giang Nam. Trong bức ảnh tốt nghiệp năm 1993 được cho là của trường, Alice xuất hiện trong lớp 9305.

Sau đó, bà theo học một trường trung cấp chuyên ngành điều dưỡng. Nguồn tin này cho rằng Alice từng học lên đại học tại Đại học Sư phạm Hồ Nam, nhưng không xác nhận được bà có tốt nghiệp hay không. Một bạn học cũ cho biết Alice "uống rượu giỏi", hòa đồng và có chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) cao. Lời kể này được lan truyền trong cộng đồng người Trung Quốc và được cho là đáng tin cậy.

Alice Huang trong thời gian ở Hong Kong. Ảnh: NY Post thu thập

Alice sau đó làm việc trong lĩnh vực truyền hình, từng có thời gian cộng tác với Đài truyền hình Hồ Nam và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo nguồn tin, bà không giữ vị trí nhân viên chính thức tại hai đơn vị này. Ngoài ra, còn có thông tin Alice từng theo học khóa thạc sĩ quản lý truyền thông tại Đại học Baptist, Hong Kong.

Trên tài khoản cá nhân, Alice từng đặt dòng trạng thái "Stay foolish, stay hungry" - đảo thứ tự câu nói nổi tiếng "Stay hungry, stay foolish" của cố CEO Apple Steve Jobs, có nghĩa là "Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ"

Alice Huang (thứ ba từ phải sang) và Kang Wei (thứ tư từ phải sang) trong chuyến tham quan một công ty công nghệ ôtô. Ảnh: China Automotive

Rời lĩnh vực truyền hình, Alice chuyển sang tài chính và trở thành lãnh đạo cấp cao, đồng thời là cổ đông của Công ty Đầu tư Hexi Thượng Hải. Tại đây, bà được cho là quen Kang Wei, một nhà phân tích chứng khoán và nhà đầu tư. Một nguồn tin nói hai người thường gọi nhau là vợ chồng, nhưng chưa có thông tin xác nhận họ đã đăng ký kết hôn.

Theo The Information, Kang có quan hệ làm ăn với Jensen Huang từ những năm 2010, thời điểm Nvidia còn tập trung nhiều vào chip phục vụ ngành trò chơi điện tử. Kang được cho là người giới thiệu Alice với CEO Nvidia. Nếu thông tin này chính xác, hai người đã quen biết nhau nhiều năm trước khi Alice được cho là tiếp cận Jensen thông qua các giao dịch chip AI vào năm 2024.

Jensen Huang và Alice Huang tại nhà hàng ở Đài Bắc vào tháng 5/2025. Ảnh: NY Post thu thập

Đến năm 2023, Alice giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore. Doanh nghiệp này sau đó mua lượng chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD để phục vụ các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á và Trung Đông. Megaspeed phủ nhận cáo buộc chuyển hướng chip bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của công ty đã nằm trong diện điều tra tại Mỹ và Singapore.

Alice được một người từng gặp tại sự kiện ở Bắc Kinh khoảng ba năm trước nhớ đến là phụ nữ cao, nói năng nhỏ nhẹ, giao tiếp khéo léo và sử dụng tiếng Anh thành thạo. "Bà ấy dễ gần và rất lịch sự. Tiếng Anh tốt, nói chuyện nhẹ nhàng và hòa đồng", người này kể với New York Post.

Trang cá nhân của Alice Huang trước khi bị vô hiệu hóa. Ảnh: NY Post thu thập

Một số hình ảnh trên tài khoản WeChat của Alice cho thấy bà dự tiệc và gặp gỡ nhiều nhân vật trong giới công nghệ. Tờ WSJ đưa tin, tại một quán bar ở Đài Bắc năm 2024, Alice nhắn tin cho Jensen và CEO Nvidia xuất hiện ít phút sau đó. Hai người trò chuyện cùng nhóm bạn trong thời gian ngắn trước khi Jensen rời đi một mình.

Trong một bức ảnh khác, Alice và Jensen Huang đứng cạnh chai rượu có dòng chữ đề tặng: "Gửi Alice, người chiến thắng cuộc thi diễn thuyết tại GTC Taipei Computex". Những hình ảnh này góp phần làm dấy lên câu hỏi về mức độ thân thiết giữa hai người, trong bối cảnh Alice bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc.

Alice Huang trong một bức ảnh thân thiết bên Jensen Huang được bà đăng trên trang cá nhân. Ảnh: NY Post thu thập

Hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận Alice Huang là điệp viên hay đã bị cơ quan chức năng truy tố. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc liên quan hoạt động tình báo trong vụ việc. Những thông tin về vai trò của Alice chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin và nhận định của cựu quan chức tình báo Mỹ.