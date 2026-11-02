Nổi điên khi chồng ngoại tình với cô gái bại liệt, nghe anh nói lý do lại buông xuôi, chấp nhận quan hệ "tay 3"

Tháng 3 vừa rồi, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.

Chồng vô sinh nhưng giỏi chuyện ấy

Chúng tôi cưới nhau đã 14 năm, không có con. Không phải vì tôi không muốn, mà vì anh ấy không thể. Bác sĩ nói từ rất lâu rồi, chúng tôi cũng đã khóc đủ, rồi học cách im lặng về chuyện đó.

Tôi cứ nghĩ, không có con thì mình thương nhau nhiều hơn, bù đắp cho nhau. Ai ngờ, đến lúc 37 tuổi, tôi lại phải học thêm một cách im lặng khác.

Anh ấy không giỏi giang gì. Nói thật thì học hết cấp ba, làm đủ nghề lặt vặt, lương tháng nào cũng chỉ được 5-7 triệu đồng, chỉ đủ cho anh tiêu. Sinh hoạt trong nhà, tiền điện nước, tiền đối nội đối ngoại... một tay tôi lo.

Chúng tôi khá hoà hợp nhưng không ngờ chồng tôi lại ngoại tình

Nhưng anh ấy được cái điển trai. Cao ráo, đầy đặn, cái kiểu đàn ông đứng trong đám đông là phụ nữ sẽ nhìn. Và... phải, anh ấy giỏi chuyện vợ chồng. Nhiều năm không có con, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiếu thốn chuyện ấy.

Tôi đã từng tự huyễn hoặc rằng, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ để một người phụ nữ trung niên như tôi thấy mình vẫn còn được yêu.

Sửng sốt khi chồng nói lý do ngoại tình với cô gái tàn tật

Nhưng rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Nhìn thấy "tiểu tam", tôi không tin vào mắt mình. Cô ta ngang tuổi tôi, mặt mũi bình thường còn ngồi xe lăn. Nghe đâu cô ta từng bị sốt do viêm não, dẫn đến liệt chân từ nhỏ.

Cô ta mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở thị trấn bên, sống một mình, chưa từng kết hôn. Cô ta không có gì hơn tôi, trừ một điều: cô ta có tiền. Nghe đâu là tiền tiết kiệm do buôn bán bao năm và có vài mảnh đất được bố mẹ để lại.

Cái đêm tôi phát hiện chồng ngoại tình, nhìn thấy tin nhắn đưa đẩy tình tứ trong điện thoại anh, tôi đã gào lên như một con điên. Tôi ném cả cái bát xuống đất. Tôi hỏi anh, cô ta có gì mà anh phải làm thế?

Anh im lặng rất lâu rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không biết nên tin hay nên cười: "Anh với cô ta không ngủ với nhau. Thật đấy. Cô ta chỉ cần có người ngồi ăn cơm cùng, nói chuyện cùng. Chân cô ta đau, tối không ngủ được. Anh đến, hai đứa xem tivi".

Tôi bảo, ai mà tin được? Một người đàn ông và một người đàn bà ở với nhau một hai ngày mỗi tuần mà lại không có gì?

Đối tượng chồng tôi ngoại tình lại có vẻ ngoài khó tin

Anh lại nói tiếp, câu thứ hai còn nực cười hơn: "Cô ta mỗi tháng đưa anh mấy nghìn. Anh nghĩ... mình cứ lấy tiền đó về phụ em. Em đỡ vất vả. Anh không bỏ được cô ta, vì bỏ thì mất khoản đó."

Biết chồng ngoại tình, lúc đó tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Tôi đã gọi cho cô bạn thân nhất, cô ấy bảo: không chịu được thì bỏ đi, phản bội một lần sẽ có lần hai. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ra tòa nhưng một người đàn bà gần bốn mươi, không con, lại ly hôn? Tôi còn cái gì trong tay?

Chồng tôi cũng níu kéo. Lần đầu tiên sau mười mấy năm, tôi thấy anh quỳ xuống ôm chân tôi khóc. Anh nói anh không yêu cô ta. Anh nói anh chỉ thương hại, và vì tiền. Anh thề sẽ không bao giờ làm chuyện kia với cô ta, sẽ giữ nguyên tắc vì tôi. Anh nói: "Em là vợ anh. Cô ta chỉ là người qua đường cho anh tiền thôi. Em cho anh ở lại nhà mình nhé."

Tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu.

Từ tháng 3 đến giờ, cuộc sống của chúng tôi bước sang một kiểu khác. Anh vẫn đi hai ngày cuối tuần. Trước khi đi, anh còn ôm tôi, nói: "Anh đi kiếm tiền về cho vợ". Rồi tối Chủ Nhật anh về, đưa cho tôi một phong bì 2 triệu, nói là cô ta đưa. Tôi cầm tiền đó đi chợ. Có hôm tôi dùng tiền đó mua cho anh cái áo sơ mi mới.

Ba người chúng tôi, cứ thế mà yên ổn một cách kỳ quái. Không ai làm ầm lên nữa. Cô ta có lần còn nhắn tin cho tôi, nói lời cảm ơn vì tôi đã "rộng lượng". Tôi đọc xong chỉ thấy buồn nôn, rồi lại xóa đi.

Sợ cô đơn mà không dám ly hôn chồng ngoại tình

Cô bạn hỏi tôi sao chồng ngoại tình nghênh ngang thế mà vẫn bình thản thế, tôi cười. Tôi nói, thôi thì miễn là nhà cửa vẫn yên, anh ấy vẫn về nhà mình ngủ, vẫn gọi tôi là vợ. Miễn là cả ba người đều không làm khổ nhau, thì cứ để vậy đi. Tôi còn nói với bạn tôi như thế, ra vẻ cao thượng lắm.

Nhưng đêm qua, anh đi rồi, nhà chỉ còn mình tôi. Tôi nằm trên cái giường đôi rộng thênh thang, ngửi mùi nước hoa rẻ tiền còn vương trên cái áo anh vừa thay ra, tự nhiên tôi không ngủ được. Tôi bật đèn, nhìn vào gương. Một người đàn bà 37 tuổi, mắt đã có nếp nhăn, đang tự dỗ mình bằng mấy triệu đồng của một người phụ nữ tàn tật.

Biết chồng ngoại tình, lúc đó tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.

Tôi tự hỏi, tôi đang tin vào điều gì vậy? Tin rằng một người đàn ông ở bên một người phụ nữ khác, tuần nào cũng vậy, mà không có chút ham muốn nào sao? Tin rằng cái gọi là "chỉ bầu bạn" lại có thể kéo dài mãi mãi sao? Hay là tôi chỉ đang tin vào cái cớ để mình không phải ly hôn, không phải một mình đối mặt với căn nhà trống không có tiếng trẻ con này?

Anh nói anh ngoại tình vì tiền. Nếu vì tiền, sao anh không đi làm thêm? Nếu chỉ vì tiền, sao cô ta lại phải cần đến mức trả tiền để có người ngồi cùng? Và nếu thật sự chỉ vì tiền, sao tôi lại thấy đau như bị ai đó khoét vào tim, chứ không phải nhẹ nhõm vì có thêm thu nhập?

Có lúc tôi nghĩ, hay là tôi mới là người tàn tật. Tàn tật trong lòng. Tôi sợ cô đơn đến mức thà chia sẻ chồng mình với người khác, còn hơn là mất hẳn anh ta. Tôi sợ người đời cười chê, sợ phải bắt đầu lại, nên tôi tự bịa ra một câu chuyện tử tế hơn cho sự phản bội của anh: rằng anh ấy đáng thương, rằng anh ấy hy sinh vì gia đình.

Tôi đã chấp nhận mối quan hệ ba người này. Tôi đã tự nói với mình rằng đây là lựa chọn khôn ngoan nhất, ít tổn thất nhất. Nhưng khôn ngoan cho ai?

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết sáng nay anh sẽ về, sẽ lại đưa tôi phong bì tiền, sẽ lại ôm tôi và nói anh nhớ tôi. Và tôi, có lẽ vẫn sẽ mỉm cười, nấu cho anh bát mì nóng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Liệu tôi làm vậy, có đúng không?