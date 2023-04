Những đứa trẻ “chật vật lớn lên” vì không được giáo dục giới tính

Quy tắc đồ lót: Tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh NSPCC đã xây dựng một bộ quy tắc được gọi là “Talking PANTS” (Quy tắc Đồ Lót) để hướng dẫn các phụ huynh giáo dục con tự bảo vệ mình trước yêu râu xanh. PANTS (đồ lót) là cái tên viết tắt của 5 điều luật dạy con sau: - P – Privates are Private: (Chỗ kín là riêng tư): Không một ai được nhìn hay chạm vào vùng kín của con, trừ bác sĩ, y tá và bố mẹ. Tuy nhiên, những người đó phải giải thích được tại sao họ cần chạm vào vùng kín của con trước khi thực hiện. - A – Always remember your body belong to you (Hãy nhớ cơ thể của con là của riêng con): Cơ thể con thuộc về chính con, không ai có quyền làm bất kỳ điều gì với cơ thể của con mà khiến con thấy khó chịu. - N – No means No (Không là không): Con có quyền nói không với những động chạm con không thích từ bất kỳ ai, kể cả các thành viên trong gia đình. - T – Talk about secrets that upset you (Kể về những bí mật làm con khó chịu): Con cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa những bí mật tốt và những bí mật xấu. Bí mật tốt là tất cả những thứ khiến con vui như một món quà bí mật, một bữa tiệc bí mật… Bí mật xấu là những thứ khiến con lo sợ và buồn bã. Con hãy tâm sự với người lớn khi có những bí mật xấu. S – Speak up, someone can help (Hãy lên tiếng, sẽ có người có thể giúp đỡ): Hãy nói ra những điều làm con lo lắng và sợ hãi. Khi con cảm thấy bồn chồn, lo lắng, hãy tâm sự với người con tin tưởng như bố mẹ, bạn bè, thầy cô… Quy tắc 5 ngón tay Bàn tay của bé có 5 ngón và được chia thành 5 vòng tròn giao tiếp. Bố mẹ có thể dạy con xác định 5 nhóm người thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, từ đó đưa ra định hướng giao tiếp phù hợp, giúp trẻ tránh bị lạm dụng, mua chuộc hay xâm hại tình dục. - Ngón cái: Gần mình nhất – tượng trưng cho người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột. Bé có thể ôm hôn những người này hoặc đồng ý để các thành viên trong gia đình ôm hôn, thể hiện tình yêu thương, tắm rửa khi bé còn nhỏ. Nhưng khi đã lớn, bé sẽ tự vệ sinh cá nhân mà không cần sự trợ giúp. - Ngón trỏ: Tượng trung cho thầy cô, bạn bè ở trường lớp hoặc họ hàng trong gia đình. Những người ngày có thể nắm tay nhưng chỉ dừng lại ở đó. - Ngón giữa: Tượng trưng cho người quen. Bé có thể bắt tay, cười, chào hỏi khi gặp. - Ngón áp út: Tượng trưng cho nhóm người quen của gia đình nhưng bé mới gặp lần đầu. Với những người này, bé chỉ cần vẫy chào. Ngón út – ngón tay xa bé nhất: Tượng trưng cho những người hoàn toàn xa lạ hoặc người khiến bé thấy lo sợ và bất an. Với những người này, bé có thể bỏ chạy hoặc hét to thông báo với những người xung quanh nếu họ đến gần và có những cử chỉ thân mật.