Ngoại tình với người phụ nữ kém 30 tuổi, cụ ông trả giá đắt vì dùng thuốc hỗ trợ sinh lý

Cụ ông ngoại tình tử vong trong phòng nghỉ sau khi dùng thuốc kích dục

Theo thông tin được Amarin TV đăng tải, sáng 25/6, cảnh sát tại khu vực San Kamphaeng, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) nhận được tin báo về một trường hợp tử vong bất thường xảy ra trong một phòng nghỉ.

Nạn nhân là một người đàn ông 77 tuổi. Khi lực lượng chức năng có mặt, trong hồ sơ thuê phòng còn ghi nhận đi cùng ông là một phụ nữ 47 tuổi.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy hai người thuê phòng vào khoảng 9h30 sáng với mục đích gặp gỡ riêng. Theo lời khai sau đó của người phụ nữ, trước khi quan hệ tình dục, cụ ông đã uống thuốc kích dục với mong muốn tăng cường thể lực và kéo dài thời gian quan hệ.

Tuy nhiên, không lâu sau khi sử dụng thuốc, người đàn ông bất ngờ xuất hiện dấu hiệu bất thường rồi rơi vào tình trạng nguy kịch, bất tỉnh ngay trong phòng.

Khoảng 10h30, nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện cụ ông nằm bất động trên giường nên lập tức báo cảnh sát và lực lượng y tế.

Cụ ông ngoại tình đã tử vong ngay trong lúc quan hệ với người tình sau khi sử dụng thuốc kích dục để tăng hưng phấn. Ảnh minh họa

Người phụ nữ ngoại tình thừa nhận cả hai đều đã có gia đình

Trong quá trình điều tra, người phụ nữ đi cùng cho biết do quá hoảng loạn khi chứng kiến sự việc nên đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường mà không trình báo ngay với bất kỳ ai.

Đến khi tham dự tang lễ của nạn nhân, bà mới xuất hiện và thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa hai người.

Theo lời kể, cả bà và cụ ông đều đã có gia đình nhưng vẫn duy trì quan hệ tình cảm trong một thời gian.

Thông tin này khiến vụ việc càng thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Bác sĩ cảnh báo người cao tuổi không nên tự ý dùng thuốc hỗ trợ sinh lý

Sau vụ việc, cảnh sát cùng các bác sĩ tại địa phương khuyến cáo người cao tuổi cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các loại thuốc kích dục hoặc thuốc hỗ trợ sinh lý.

Theo các chuyên gia, khi tuổi tác tăng lên, hệ tim mạch và nhiều cơ quan trong cơ thể suy giảm chức năng. Một số loại thuốc tăng cường sinh lý có thể làm thay đổi huyết áp, tăng nhịp tim hoặc gây ra những phản ứng nguy hiểm nếu người dùng mắc bệnh nền về tim mạch, huyết áp hay không được bác sĩ thăm khám trước.

Việc tự ý sử dụng thuốc để tăng hưng phấn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Không phải trường hợp hiếm gặp

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tương tự liên quan đến người cao tuổi.

Trước đó tại Brazil, truyền thông địa phương từng đưa tin về trường hợp ông Francinaldo Aparecido, 74 tuổi, được cho là đã qua đời sau khi quan hệ tình dục với bạn gái trẻ.

Theo thông tin được đăng tải, sau khi trúng xổ số và trở thành triệu phú, người đàn ông này rời bỏ vợ để đến sống cùng nhân tình.

Tuy nhiên, trong một lần gần gũi, ông bất ngờ khó thở, gục xuống giường và không qua khỏi dù được hỗ trợ khẩn cấp.

Sự việc được nhiều chuyên gia xem là lời nhắc nhở rằng người lớn tuổi cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân, đặc biệt khi tham gia các hoạt động đòi hỏi nhiều thể lực hoặc sử dụng các loại thuốc tác động đến hệ tim mạch và tuần hoàn.