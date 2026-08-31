Nàng dâu cũ từng đưa ra yêu cầu khiến Nữ hoàng sững sờ khi ly hôn

Mối quan hệ giữa Sarah Ferguson và Andrew Mountbatten-Windsor luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi hai người ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và từng sống chung nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar năm 2007, Sarah tiết lộ điều bà đề nghị với Nữ hoàng Elizabeth II trong quá trình thương lượng sau ly hôn khiến cố nữ hoàng bất ngờ.

Theo Sarah, Nữ hoàng hỏi: "Sarah, con cần gì?". Bà đáp: "Tình bạn của Người".

Sarah cho biết nhiều người khi đó dự đoán bà sẽ yêu cầu một khoản tiền lớn sau cuộc hôn nhân với thành viên hoàng gia Anh. Tuy nhiên, điều bà thực sự mong muốn là tiếp tục giữ tình bạn với Nữ hoàng. "Tôi muốn có thể nói rằng Nữ hoàng là bạn của tôi", Sarah chia sẻ.

Nữ hoàng Elizabeth II và Sarah Ferguson cùng Andrew khi họ vẫn còn là vợ chồng, trên ban công cung điện. Ảnh: UK Press

Sarah và Andrew ly thân năm 1992, sau khi lịch trình phục vụ trong Hải quân của Andrew khiến hai người chỉ có thể gặp nhau khoảng 40 ngày mỗi năm trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn năm 1996.

Sarah từng nói quyết định ly hôn là một trong những giai đoạn đau đớn nhất cuộc đời, đồng thời khẳng định bà không muốn cuộc hôn nhân kết thúc nhưng hoàn cảnh buộc họ phải lựa chọn.

Sau ly hôn, Sarah sống cùng hai con gái Beatrice và Eugenie tại Sunninghill Park, trước khi chuyển đến một căn nhà thuê ở Windlesham, Surrey. Năm 2008, Sarah chuyển về Royal Lodge ở Windsor và sống cùng Andrew. Hai người sống chung một ngôi nhà trong nhiều năm dù đã không còn là vợ chồng.

Tác giả Andrew Lownie, người viết cuốn Entitled: The Rise and Fall of the House of York, cho biết Sarah và Andrew thực tế sống khá tách biệt trong Royal Lodge. Sarah có khu phòng riêng ở phía đối diện ngôi nhà và hai người không dành quá nhiều thời gian bên nhau.

Dinh thự Royal Lodge. Ảnh: UK Press

Tháng 2/2026, Andrew phải rời Royal Lodge và chuyển tới Marsh Farm thuộc điền trang Sandringham sau khi mất quyền sử dụng căn nhà do những bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Sarah cũng không còn sống cùng ông.

Mối quan hệ giữa Sarah và Andrew được cho là ngày càng xa cách sau khi Andrew mất địa vị trong hoàng gia. Hai người từng nhiều lần công khai bảo vệ nhau, nhưng Sarah gần đây được cho là đang giữ khoảng cách với chồng cũ.

Dù vậy, câu chuyện về lời đề nghị của Sarah với Nữ hoàng Elizabeth II năm 1996 vẫn cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Sarah từng nói bà vẫn yêu quý và ngưỡng mộ cố nữ hoàng, dù cuộc hôn nhân với Andrew đã kết thúc.