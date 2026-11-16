Nam sinh làm công việc "độc lạ", có thể kiếm 181 triệu đồng/tháng

Phó Đông Hoa - sinh viên năm thứ tư Trường Kỵ mã thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, đã lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc sơ cấp vào tháng 4.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có khoảng 70 thợ đóng móng ngựa được cấp chứng chỉ. Phó Đông Hoa là người trẻ nhất và cũng là người duy nhất trong số đó vẫn đang học đại học, theo Jimu News.

Công việc của một thợ đóng móng ngựa bao gồm cắt tỉa, chăm sóc móng, lắp móng sắt và điều chỉnh góc đóng để giúp ngựa khỏe mạnh, kéo dài thời gian thi đấu.

“Đóng móng cho ngựa cũng giống như đi giày chạy bộ, giúp chúng có thêm lớp đệm khi di chuyển” - Phó Đông Hoa giải thích. Theo anh, một bộ móng ngựa thường sử dụng được khoảng 40 ngày.

“Đóng móng ngựa là công việc rất vất vả. Nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết tâm gắn bó với nghề này” - anh chia sẻ.

Nhẹ nhàng vỗ vào cổ, chạm vào mặt, mũi và hàm giúp ngựa thư giãn, trong khi việc ôm chân giúp chúng dần quen với sự tiếp xúc của con người. Ảnh: Baidu.

Trong quá trình làm việc, thợ đóng móng phải giữ móng ngựa giữa hai chân, cúi người và liên tục thay đổi dụng cụ. Họ thường phải giữ tư thế cúi gập trong nhiều giờ liền. Sau những buổi làm việc mệt mỏi, không ít người thậm chí cảm thấy khó khăn khi đứng thẳng lưng trở lại.

“Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt nên không muốn bỏ cuộc. Thầy đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho tôi. Vì vậy, tôi phải trân trọng cơ hội này và học hỏi nhiều nhất có thể” - Phó Đông Hoa nói.

Anh kể, khi mới bắt đầu học nghề, thầy yêu cầu anh tập chẻ gỗ suốt nửa tháng để rèn sức mạnh, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát hướng và góc thao tác.

Theo Phó Đông Hoa, trước khi bắt tay vào chăm sóc móng ngựa, người thợ cần tạo được sự tin tưởng và gần gũi với con vật.

Việc nhẹ nhàng vỗ vào cổ, chạm vào mặt, mũi và hàm giúp ngựa dần thư giãn, bớt căng thẳng. Người thợ cũng có thể ôm chân ngựa để chúng quen với việc được chạm vào.

Phó Đông Hoa cho biết những chấn thương trong quá trình học nghề gần như khó tránh khỏi.

Ngay trong tháng đầu tiên, một chiếc đinh đã đâm sâu vào lòng bàn tay khiến xương lộ ra. Anh phải mất hai tuần mới hồi phục.

Một lần khác, trong sự cố nghiêm trọng nhất, một con ngựa giẫm lên bàn chân trái của anh. Bàn chân sưng to đến mức anh không thể ra khỏi giường suốt hai tuần.

Phó Đông Hoa cho biết anh hy vọng sớm lấy được chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc cao cấp.

“Thầy tôi đã làm nghề này 30 năm nhưng vẫn nói rằng bản thân còn phải tiếp tục học hỏi. Tôi sẽ cố gắng làm việc như thầy, không ngừng trau dồi kinh nghiệm qua thực tế” - anh chia sẻ.

Thầy của Phó Đông Hoa - ông Lý Kế Tân, cho biết chi phí đóng một bộ móng ngựa thường từ 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) trở lên. Ông tin rằng sau khi tốt nghiệp, học trò của mình có thể kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong khi đó, ông Vương Khánh Ba - một thợ đóng móng ngựa lâu năm ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, có thu nhập khoảng 40.000-50.000 nhân dân tệ (145-181 triệu đồng) mỗi tháng. Gần đây, hai sinh viên đại học đã quyết định bỏ ngành học trước đây để theo ông học nghề.

“Người ngoài nhìn chúng tôi cắt tỉa móng ngựa có thể nghĩ công việc này khá nhẹ nhàng, thư thái. Nhưng thực tế, đây là nghề rất mệt nhọc, không phải ai cũng chịu được vất vả” - ông Vương nói.

Câu chuyện của Phó Đông Hoa cũng khiến nghề đóng móng ngựa, vốn khá ít người biết đến, trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

“Thực ra đây là công việc có thu nhập tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Một cú đá của ngựa có thể khiến người thợ gãy xương, thậm chí bị liệt” - một người bình luận.

Một người khác nhận xét: “Những nghề ít người theo đuổi thường hấp dẫn vì không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh”.