Liệt toàn thân vẫn tự nấu nướng, nuôi đàn ngỗng hơn 100 con

Qi Zhiqiang, 47 tuổi, sống ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), mắc bệnh viêm khớp dạng thấp từ nhỏ. Đến năm 18 tuổi, tình trạng bệnh trở nặng, khiến anh được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp và liệt toàn thân, chỉ có thể cử động mắt và đôi tay.

Viêm cột sống dính khớp là bệnh viêm mạn tính toàn thân, có yếu tố di truyền trong gia đình, chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp cột sống và khớp ngoại vi. Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ tuổi, phổ biến ở người dưới 35 tuổi và có thể khởi phát từ năm 15 tuổi.

Hoàn cảnh gia đình Qi cũng khó khăn, khi cha đã cao tuổi, làm công việc vệ sinh trong làng; mẹ và em trai mắc bệnh tâm thần. Sau 8 năm được cha mẹ chăm sóc, khoảng năm 2010, Qi Zhiqiang quyết định chuyển ra ở riêng, tự xoay xở cuộc sống.

Không thể đứng bằng hai chân, Qi dùng chiếc xe tự chế làm phương tiện di chuyển. Do không thể ngẩng đầu quan sát, anh tận dụng gương để thay thế đôi mắt. Qi đặt thớt lên bụng để thái rau, đồng thời nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương để theo dõi thức ăn trong nồi khi nấu. Qua thời gian tự mày mò, anh dần có thể tự giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và xử lý các công việc thường ngày.

Zhiqiang thường để thức ăn trên bụng, quan sát gương phản chiếu để thái và nấu nướng. Ảnh: Stheadline

Sau khi tự lo được sinh hoạt cá nhân, năm 2023, Qi Zhiqiang bắt đầu thử sức với mô hình nuôi ngỗng để kiếm sống. Ban đầu, anh cần cha mẹ hỗ trợ, nhưng dần có thể tự đảm đương mọi việc nặng nhọc như cho ngỗng ăn, thay nước và dọn phân. Mỗi ngày, anh nằm trên chiếc xe tự chế, dùng hai cánh tay còn cử động được để bê máng thức ăn, chăm sóc hơn 100 con ngỗng trắng.

Sau hơn hai năm gây dựng, trang trại của Qi cho sản lượng hơn 1.000 quả trứng ngỗng mỗi năm. Năm đầu tiên, thu nhập từ bán trứng và ngỗng trưởng thành chỉ hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 560 USD). Đến nay, nhờ kết hợp bán hàng trực tuyến, trực tiếp và quay video chia sẻ cuộc sống, thu nhập hằng năm của anh đã vượt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).

Qi Zhiqiang nằm trên chiếc xe tự chế, chăm nuôi đàn ngỗng trắng. Ảnh: Stheadline

Qi Zhiqiang dành toàn bộ số tiền vất vả kiếm được để đưa cha mẹ. Trong một video, anh tự hào nói: "Tôi không còn là người vô dụng nữa. Giờ đây, tôi không còn là gánh nặng mà đã có thể giúp đỡ cha mẹ".

Anh cũng lạc quan chia sẻ: "Dù số phận có chia cho tôi những quân bài tệ đến đâu, tôi vẫn sẽ mỉm cười và chơi tốt ván bài của mình".

Nhờ nghị lực vượt khó, năm 2025, anh được vinh danh là một trong những tấm gương vượt khó tiêu biểu của người khuyết tật tỉnh Hà Nam. Những video chia sẻ về cuộc sống của anh cũng được Hội Người khuyết tật Trung Quốc lựa chọn để chia sẻ rộng rãi.