Họp lớp tại nhà hàng hạng sang, người đàn ông xóa khỏi nhóm chat ngay trong đêm vì đề nghị một điều

Buổi họp lớp đáng nhớ theo cách không ai mong muốn

Một buổi họp lớp sau 20 năm tưởng chừng sẽ là dịp để những người bạn cũ ôn lại kỷ niệm thanh xuân, nhưng lại kết thúc bằng sự ngượng ngùng và rạn nứt tình cảm chỉ vì một quyết định gây tranh cãi của người đứng ra tổ chức.

Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Triệu, hiện sinh sống tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và đang giữ vị trí giám đốc hành chính tại một doanh nghiệp tư nhân.

Với mức thu nhập khá tốt, ông nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi họp lớp quy mô lớn nhân dịp tròn 20 năm tốt nghiệp đại học.

Trong nhóm trò chuyện của lớp, ông Triệu nhiệt tình gửi lời mời đến tất cả bạn học cũ. Để thể hiện sự chân thành, ông còn khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí bữa tiệc như một món quà dành cho mọi người.

Lời đề nghị hào phóng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Nhiều người thậm chí còn đặt vé tàu cao tốc từ các thành phố khác để về tham dự.

Từ một cuộc hội ngộ được mong đợi suốt nhiều năm, buổi họp lớp lại trở thành nguyên nhân khiến các mối quan hệ bạn bè rạn nứt. Ảnh minh họa

Chọn nhà hàng sang trọng để tổ chức họp lớp

Để buổi họp lớp trở nên đáng nhớ, ông Triệu quyết định đặt tiệc tại một nhà hàng hải sản cao cấp nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo.

Đây được xem là một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất khu vực, chuyên phục vụ các món hải sản tươi sống với mức giá khá đắt đỏ.

Theo dự tính ban đầu, tổng chi phí cho khoảng 24 người tham dự sẽ vào khoảng 21.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 81 triệu đồng.

Với khả năng tài chính của mình, ông Triệu cho rằng khoản tiền này vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Các cựu sinh viên vừa thưởng thức những món ăn đắt tiền như hải sâm, bào ngư, tôm hùm vừa trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống sau nhiều năm xa cách.

Hóa đơn tăng vọt vì món cua hoàng đế

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài dự tính khi nhiều thực khách liên tục gọi thêm cua hoàng đế, một trong những loại hải sản đắt đỏ nhất tại Thanh Đảo.

Loại cua này có giá từ vài trăm đến cả nghìn nhân dân tệ mỗi con, tùy trọng lượng. Trong suốt bữa ăn, nhóm bạn đã gọi hơn 20 con cua hoàng đế mà không ai thực sự để ý đến tổng chi phí phát sinh.

Đến khi nhân viên mang hóa đơn ra, ông Triệu không khỏi sửng sốt. Tổng số tiền phải thanh toán lên tới 50.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 194 triệu đồng, cao hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.

Một câu nói khiến người đàn ông bị loại khỏi nhóm chat

Đối mặt với khoản thanh toán quá lớn, ông Triệu rơi vào tình thế khó xử. Sau một hồi cân nhắc, ông đứng lên đề nghị tất cả mọi người cùng chia đều chi phí bữa ăn.

Lời đề nghị này lập tức khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước khi tổ chức họp lớp, chính ông là người tuyên bố sẽ bao toàn bộ chi phí.

Dù không hài lòng, phần lớn khách mời vẫn đồng ý góp tiền để tránh làm mất không khí buổi gặp mặt. Tuy nhiên, sự khó chịu vẫn âm thầm tồn tại trong lòng nhiều người.

Buổi họp lớp kết thúc trong vẻ ngoài bình thường khi mọi người lần lượt ra về và chào tạm biệt nhau.

Thế nhưng, khi trở về nhà, ông Triệu phát hiện mình đã bị xóa khỏi nhóm chat chung của lớp. Không dừng lại ở đó, một số bạn học cũ còn chặn liên lạc với ông.

Từ một cuộc hội ngộ được mong đợi suốt nhiều năm, buổi họp lớp lại trở thành nguyên nhân khiến các mối quan hệ bạn bè rạn nứt.

Cộng đồng mạng tranh cãi

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện.

Một bộ phận cho rằng ông Triệu là người đứng ra tổ chức và đã hứa thanh toán toàn bộ chi phí, vì vậy việc yêu cầu chia tiền sau khi ăn xong là thiếu tinh tế. Theo họ, nếu không đủ khả năng chi trả, ông nên giới hạn ngân sách hoặc thông báo rõ từ đầu.

Ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ sự thông cảm. Họ cho rằng hóa đơn lên tới 50.000 nhân dân tệ là con số quá lớn đối với bất kỳ ai. Việc khách mời liên tục gọi thêm những món đắt tiền cũng góp phần đẩy người tổ chức vào tình huống khó khăn.

Dù quan điểm khác nhau, đa số đều đồng ý rằng bài học lớn nhất từ câu chuyện họp lớp này là cần thống nhất rõ ràng về phạm vi chi trả và ngân sách ngay từ đầu.

Sự minh bạch trong các cuộc gặp mặt đông người sẽ giúp tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ được niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người.