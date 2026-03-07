Đại gia bị chỉ trích vì khoe thuê chuyên cơ rời Dubai

Samuel Leeds cho biết đã chi khoảng 190.000 USD để thuê máy bay riêng rời Dubai. Trong video, Leeds nói việc rời khỏi khu vực rất dễ dàng và cho rằng những người đang mắc kẹt tại Dubai hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Anh gợi ý họ chỉ cần lái xe khoảng ba tiếng tới sân bay Muscat (Oman) và thuê máy bay riêng bay thẳng về Anh với chi phí khoảng 100.000 bảng Anh (khoảng 127.000 USD).

"Nếu bạn đang mắc kẹt ở Dubai, mọi chuyện rất đơn giản. Tôi không hiểu sao mọi người không làm điều này", Leeds nói.

Samuel Leeds cùng vợ Amanda và các con trên máy bay riêng. Ảnh: Mail

Những phát ngôn này nhanh chóng vấp phải nhiều phản ứng. Nhiều người cho rằng doanh nhân Anh đang phô trương sự giàu có trong bối cảnh hàng nghìn du khách gặp khó khăn vì các chuyến bay bị hủy. Một số ý kiến chỉ ra sự mâu thuẫn trong các phát biểu của Leeds. Trước đó vài ngày, anh từng đăng trên mạng xã hội rằng mình "bị mắc kẹt ở Dubai khi tên lửa bay qua bầu trời" và bày tỏ lo lắng cho gia đình. Tuy nhiên sau đó, Leeds lại khẳng định Dubai "hoàn toàn an toàn".

Trước những tranh cãi, Leeds cho biết lý do rời đi không phải vì lo ngại an ninh mà bởi chuyến bay thương mại của anh bị hủy và anh cần quay về Anh để tham dự một sự kiện.

"Tôi là một công dân toàn cầu với nhiều nơi cư trú và tài khoản ngân hàng. Tôi có quyền tự do ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào", Leeds viết.

Những phát biểu này tiếp tục khiến anh trở thành mục tiêu chỉ trích trên mạng. Một người dùng Facebook bình luận việc chi gần 190.000 USD cho một chuyến bay rồi công khai khoe khoang là "thô thiển và đáng xấu hổ".

Trong khi đó, hoạt động hàng không tại Trung Đông vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng. Đến ngày 5/3, hàng loạt chuyến bay đến và đi từ các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha tiếp tục bị hủy hoặc điều chỉnh do nhiều quốc gia đóng cửa không phận và các hãng bay tránh bay qua khu vực xung đột. Theo dữ liệu từ các hệ thống theo dõi chuyến bay, hàng nghìn chuyến trong khu vực đã bị hủy kể từ khi căng thẳng leo thang, riêng các tuyến đến Trung Đông có thời điểm ghi nhận hơn 12.000 chuyến bị hủy.

Leeds từng là ảo thuật gia trước khi mở các khóa học trực tuyến về làm giàu. Ảnh: Mail

Samuel Leeds sinh sống tại Beaconsfield, hạt Buckinghamshire, Anh, từng làm ảo thuật gia trước khi chuyển sang lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng các khóa học đào tạo trực tuyến về làm giàu. Theo các bài giới thiệu cá nhân, Leeds cho biết có danh mục đầu tư khoảng 25 triệu USD.