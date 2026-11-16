Cử nhân Đại học Sư phạm 30 tuổi rời thủ đô về quê chồng ứng cử trưởng thôn

"Gặp chồng là duyên, làm Trưởng thôn cũng là duyên"

Tuần qua, câu chuyện về chị Lê Quỳnh Phương (30 tuổi) trúng cử Trưởng thôn 2 (xã Ninh Giang, TP Hải Phòng), nhiệm kỳ 2025 - 2030 được nhiều người dân nơi đây quan tâm. Không chỉ là cử nhân Đại học sư phạm Hà Nội, tuổi còn trẻ, tân trưởng thôn còn là người thủ đô về địa phương làm dâu.

Chị Quỳnh Phương chia sẻ: "Đến giờ tôi vẫn không nghĩ, quyết định "bỏ phố" về quê chồng sinh sống lại mở ra một hướng rẽ khác của cuộc đời mình".

Chị Lê Quỳnh Phương, 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội - tân Trưởng thôn 2 (xã Ninh Giang, TP Hải Phòng). Ảnh: Đ.Tùy

"Về quê chồng Ninh Giang lập nghiệp và giờ làm Trưởng thôn 2, đúng là duyên; không hề có kế hoạch từ trước. Đến lúc này, nhiều người thân, bạn bè cũng bất ngờ tôi tham gia ứng cử và làm Trưởng thôn", chị Phương chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên ở phường Tây Tựu, TP Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Phương bén duyên và kết hôn với anh Nguyễn Đức Quyền (quê Thôn 2, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng). Cũng chính từ đây, mối lương duyên với mảnh đất, con người Ninh Giang đã giúp chị có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Chị Lê Quỳnh Phương bên người chồng Nguyễn Đức Quyền. Ảnh: NVCC.

Thời gian đầu, hai vợ chồng chị Phương thuê trọ để tiện làm việc tại Hà Nội. Sau khi sinh con, phần muốn về chăm sóc mẹ chồng ở quê, phần muốn thay đổi môi trường sống, vợ chồng chị Phương đã bàn bạc và quyết định về quê Ninh Giang sinh sống.

Quyết định bỏ phố về quê chồng đã mở ra một hướng rẽ bất ngờ cho nữ cử nhân sư phạm. Ảnh: NVCC.

Lắng nghe dân nói, dựa vào sức dân

Từ năm 2018, khi về làm dâu ở Thôn 2, chị Phương đã cảm nhận được cuộc sống bình yên nơi đây, người dân hiền hậu, chan hòa, luôn giúp đỡ nhau. Chính điều đó khiến chị nhanh chóng quen môi trường và yêu mến người dân nơi đây.

Về quê chồng chưa lâu, chị Phương thành lập nhóm trẻ độc lập để dạy theo đúng chuyên ngành đào tạo văn bằng 2 (chuyên ngành Mầm non). Nhận thấy chị là người trẻ, có học thức, cán bộ Hội Nông dân thị trấn và Đoàn Thanh niên thị trấn Ninh Giang đã đến gặp và ngỏ ý mời chị tham gia phong trào.

Nữ Trưởng thôn 2, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng tặng quà cho các cháu nhỏ nhân dịp Tết trung thu 1/6. Ảnh: NVCC.

Vốn là người năng động, từng tham gia hoạt động Đoàn thanh niên khi còn là sinh viên, nên khi nhận được lời đề nghị ấy, chị Phương đồng ý. Từ những sinh hoạt cộng đồng và tham gia văn nghệ ở cơ sở ..., mối quan hệ của nàng dâu Ninh Giang với người dân ngày càng gắn kết.

Với sức trẻ và được sự tín nhiệm, chị Phương được tham gia BCH Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thị trấn Ninh Giang cũ; rồi Phó Chi hội nông dân, Tổ trưởng Tổ nhân dân Tổ 2, Bí thư chi đoàn Thôn 2.

Tại Đại hội chi bộ 2 năm 2025, chị trúng cử chi ủy viên và được bầu làm Phó bí thư chi bộ. Sau khi TP Hải Phòng ban hành đề án nhân sự Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 -2030, chị được chỉ định giữ chức vụ Trưởng thôn lâm thời. Đến ngày 8/11 vừa qua, với sự đồng thuận cao của nhân dân Thôn 2, chị được bầu làm Trưởng thôn chính thức.

Chị Phương tâm sự: "Lúc đầu, tôi không dám nhận chức trưởng thôn lâm thời vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, lại là dâu của địa phương. Nhưng sau đó, tôi được mọi người trong chi bộ tín nhiệm và nhận thức được vai trò của đảng viên, tôi đã đảm nhận, vừa làm vừa học".

Người dân Thôn 2 đồng thuận bầu chị Lê Quỳnh Phương giữ chức vụ Trưởng thôn 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đ.Tùy.

Sau 3 tháng trên cương vị trưởng thôn lâm thời, chị Phương cùng Chi bộ và Ban Công tác mặt trận thôn 2, xã Ninh Giang đã thực hiện nhiều công việc.

"Ngay khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn xác định vai trò của bản thân, cần sự tĩnh tâm và xác định đối diện với những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải dựa vào lòng dân, sức dân, nghe dân nói. Người dân thì có nhiều mong muốn, nguyện vọng, nhưng mình phải xem mong muốn đó có chính đáng, có phù hợp với chủ trương, pháp luật hay không. Từ đó, thông qua những cuộc họp, giao ban, tôi sẽ có ý kiến đề đạt với chính quyền cấp trên", Trưởng thôn Lê Quỳnh Phương chia sẻ.

Quan tâm đến thế hệ trẻ, người yếu thế

Nhớ lại những ngày còn là sinh viên đại học, chị Phương cho biết chị cũng có nhiều ước mơ, dự định cho tương lai.

"Khi biết tôi làm trưởng thôn, cũng có ý kiến cho rằng tiếc cho bằng cấp mà tôi được học. Nhưng tôi cho rằng, với chuyên ngành được đào tạo là Triết học, trước hết giúp bản thân tôi tự hiểu con người mình nên làm gì, biết mình ở đâu và nên thay đổi như thế nào theo chiều hướng tốt nhất. Mỗi người sẽ có hướng đi riêng, khác nhau sau khi tốt nghiệp, miễn là bản thân mình thấy phù hợp với cuộc sống", chị Phương bày tỏ.

Khi mới kết hôn, chị Quỳnh Phương không nghĩ sau này mình có thể làm Trưởng thôn ở quê chồng. Ảnh: NVCC.

Địa bàn Thôn 2 do chị Phương quản lý hiện có hơn 500 hộ gia đình. Trong đó, có nhiều người cao tuổi khó khăn, người người yếu thế, đơn thân. Những đối tượng này luôn được chính quyền thôn quan tâm, hỗ trợ hết mức có thể để giúp họ có cuộc sống ổn định.

Chị Phương (mặc áo trắng) cùng lãnh đạo Chi bộ 2 và Ban công tác mặt trận thôn tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC.

Chị Phương tâm sự, ở Thôn 2 có nhiều gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa nên ít có thời gian chăm sóc, kèm cặp đến các con. Vì vậy, ngay khi làm trưởng thôn lâm thời, chị đã nghĩ đến lớp trẻ và công tác khuyến học khuyến tài.

Năm đầu tiên trên vai trò của trưởng thôn lâm thời, Chi hội Khuyến học của thôn đã trao tặng quà cho 70 cháu là những học sinh đạt thành tích cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập để khích lệ, động viên, khuyến khích các cháu trong học tập.

Chị Quỳnh Phương nhận hoa chúc mừng trúng cử chức trưởng thôn 2, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đ.Tùy.

Theo chị Quỳnh Phương, hiện nay lớp trẻ chịu tác động của mặt trái xã hội khiến nhiều bạn chưa ngoan, biểu hiện lệch lạc và có những hành vi chưa chuẩn mực. Do đó, chị Phương đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ; thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, tư vấn, từ đó giúp các em có cách nhìn đúng, hành động đúng.

"Các bạn trẻ hãy làm việc nhỏ trước, từ việc nhỏ sẽ làm được việc lớn. Mong các bạn luôn vững vàng yêu quê hương đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn hướng về địa phương và biết đâu đó sau này sẽ có những em tiếp tục công việc như tôi bây giờ…", Chị Phương mong muốn.

Ông Trịnh Đình Điệu – Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Ninh Giang nói: "Việc một nữ cử nhân đại học sư phạm về làm dâu, được nhân dân tín nhiệm bầu Trưởng thôn là điều trân trọng, đáng quý. Tôi hi vọng với sức trẻ, trình độ và sự ủng hộ của nhân dân sẽ là động lực giúp cho chị Phương hoàn thành mọi công việc của địa phương giao phó".