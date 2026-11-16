Cổng cưới đôi chim công của ái nữ tiệm vàng Cần Thơ

Đám cưới của cô dâu Ngọc Phong và chú rể Vĩnh Khang diễn ra đầu tháng 11, với cổng đón khách mang tên Vương Công, Vương Hậu dựng ngay trước sân nhà cô dâu.

Ngọc Phong là con gái gia đình sở hữu tiệm vàng Nại lâu đời trên đường Trần Việt Châu, TP Cần Thơ. Nguyễn Khánh, đại diện đơn vị thực hiện cho biết điểm nhấn của không gian tiệc cưới nằm ở cách tạo hình đôi chim công.

Anh cho biết êkíp dành một tháng tạo hình cổng bằng xốp, đính kết các chi tiết thủ công, sau đó lắp dựng và hoàn thiện tại nhà cô dâu một ngày trước lễ cưới.

Đại diện êkíp cho biết nhóm muốn thể hiện một đôi công trống, mái, gửi gắm câu chuyện về hai người có cá tính riêng cùng lựa chọn gắn bó.

Chim công trống có bộ đuôi dài, xòe rộng, mào và thân điểm xanh lộng lẫy, mang dáng vẻ kiêu hãnh.

Chim công mái được thể hiện bằng những đường nét thanh thoát, mềm mại. Hai hình tượng khác biệt rõ rệt nhưng bổ sung cho nhau trong tổng thể. "Trong tình yêu, sự hòa hợp không nhất thiết đến từ hai điều giống nhau, mà đến từ hai cá thể khác biệt biết yêu thương và cùng nhau vun đắp hạnh phúc", đại diện đơn vị trang trí nói.

Cô dâu Ngọc Phong cho biết: "Được đón dâu qua chiếc cổng có đôi chim công thiết kế riêng khiến tôi thấy ngày cưới thêm ý nghĩa. Tôi thích nhất chim công mái, trông vừa mềm mại vừa sang trọng, như hình ảnh cô dâu trong ngày vui". Kết hợp với các chi tiết kiến trúc mang phong cách phương Tây của cổng, những chiếc bình lục bình gốm sứ xanh trắng tạo điểm nhấn truyền thống phương Đông. Màu sắc và họa tiết trên bình giúp cân bằng vẻ cầu kỳ của hệ vòm, cột, đồng thời đem lại cảm giác gần gũi cho không gian tổ chức tại nhà.

Lục bình còn được lựa chọn bởi ý nghĩa về sự tích tụ tài lộc, sung túc và bình an trong quan niệm dân gian. Đặt cạnh đôi chim công tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý và tình duyên, chi tiết này thể hiện mong ước đôi uyên ương có cuộc sống chung đủ đầy, gắn bó.

Không gian bên trong nhà cô dâu được trang trí với tông trắng và vàng, nổi bật bởi những dải lan hồ điệp rủ phía trên bàn tiếp khách.

Cô dâu Ngọc Phong diện áo dài trắng, đeo nhiều trang sức vàng trong lễ cưới.