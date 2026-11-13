Con dâu chết lặng khi biết bí mật sau số tiền mẹ chồng đưa

Mẹ chồng thương con dâu góa bụa, một mình nuôi hai cháu

Chồng mất khi hai con còn nhỏ, Yến gần như suy sụp. Bố chồng cũng đã qua đời từ nhiều năm trước, căn nhà vốn có tiếng cười nay chỉ còn cô, mẹ chồng và 2 đứa nhỏ nương tựa vào nhau mà sống.

Thương con dâu và hai đứa cháu, mẹ chồng Yến chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cô phải ra đi. Ban ngày, Yến làm công nhân trong khu công nghiệp, còn bà dậy từ tờ mờ sáng, nấu xôi mang ra chợ bán. Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng nhờ chắt chiu, bốn bà cháu vẫn đủ tiền trang trải sinh hoạt.

Nhiều lần, mẹ chồng khuyên Yến còn trẻ, nên tìm một người đàn ông tử tế để nương tựa. Bà sợ con dâu phải chịu cảnh góa bụa, một mình gồng gánh cả cuộc đời. Nhưng lần nào Yến cũng lắc đầu.

Cô nói mình không muốn đi bước nữa, chỉ mong được ở bên chăm sóc mẹ và nuôi hai con khôn lớn. Sau khi chồng mất, mẹ chồng đã thương yêu, che chở cho cô chẳng khác gì con gái ruột. Yến tự nhủ sẽ dành phần đời còn lại để báo đáp ân tình ấy.

Cô không ngờ, biến cố tiếp theo lại khiến cuộc sống vốn chật vật của gia đình thêm một lần chao đảo.

Phát hiện mắc bệnh, lo không có tiền phẫu thuật

Thời gian gần đây, Yến thường xuyên đau bụng âm ỉ, cơ thể mệt mỏi. Cô từng nhận thấy những dấu hiệu bất thường nhưng vì bận đi làm, lại sợ tốn kém nên cứ lần lữa chuyện khám bệnh. Cho đến một ngày, tình trạng chảy máu âm đạo bất thường khiến cô không thể tiếp tục chủ quan.

Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy Yến bị u nang buồng trứng. Bác sĩ tư vấn cô cần phẫu thuật và điều trị theo chỉ định để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Nghe đến khoản chi phí trước mắt khoảng 10 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc men và những khoản phát sinh, Yến chết lặng.

Với người khác, số tiền ấy có thể không quá lớn, nhưng với một công nhân thu nhập khiêm tốn như cô, đó là cả một khoản tích cóp. Hai đứa trẻ còn đang tuổi ăn học, mẹ chồng cũng đã già yếu, cô không muốn vì bệnh tình của mình mà cả nhà phải vay mượn.

Yến định bụng sẽ xin nghỉ vài hôm rồi đi làm tiếp, chờ khi nào dành dụm đủ tiền mới tính chuyện phẫu thuật.

Vì muốn con dâu có tiền chữa bệnh, mẹ chồng sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất còn giữ lại từ người bạn đời. Ảnh minh họa

Mẹ chồng bất ngờ đưa tiền khiến con dâu bật khóc

Trưa hôm sau, khi Yến vừa đi làm về, mẹ chồng bất ngờ gọi cô vào phòng. Bà lấy từ trong chiếc túi vải cũ một xấp tiền, đặt vào tay con dâu rồi nói:

"Đây là 15 triệu, con cầm lấy mà đi phẫu thuật. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Đừng vì tiếc tiền mà để bệnh nặng thêm".

Yến sững người. Cô biết mẹ chồng chẳng có khoản thu nhập nào khác ngoài việc bán xôi mỗi ngày. Số tiền bà đưa chắc chắn không phải dễ dàng mà có được.

Cô hỏi đi hỏi lại, cuối cùng bà mới chậm rãi tiết lộ: Bà vừa bán chiếc nhẫn vàng, món quà cưới mà bố chồng đã tặng bà năm xưa, cộng thêm một chút tiết kiệm của bà.

Đó không đơn thuần là món trang sức, với bà, chiếc nhẫn còn là kỷ vật của người chồng đã khuất, thứ bà nâng niu suốt bao nhiêu năm. Bình thường, bà chẳng mấy khi đeo, chỉ những dịp đặc biệt như ngày Tết, giỗ chạp hay có việc quan trọng, bà mới lấy ra đeo một chút rồi cẩn thận cất vào hộp.

Yến nghe xong mà hai tay run lên. Cô nhớ có lần mẹ chồng từng kể, ngày cưới, bố chồng phải dành dụm rất lâu mới mua được chiếc nhẫn ấy. Sau khi ông mất, mỗi lần nhớ chồng, bà lại lấy kỷ vật ra ngắm.

Vậy mà giờ đây, vì muốn con dâu có tiền chữa bệnh, bà sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất còn giữ lại từ người bạn đời.

Một hành động của mẹ chồng khiến con dâu day dứt

Yến bật khóc, ôm chầm lấy mẹ chồng. Cô trách bà sao không bàn bạc với mình trước khi quyết định bán chiếc vòng. Bà chỉ nhẹ nhàng xoa lưng con dâu: "Vàng mất rồi có thể kiếm lại. Người còn khỏe mạnh thì mới lo được cho các con. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ yên tâm chữa bệnh".

Nhìn tấm lưng đã còng xuống, đôi bàn tay chai sạn vì bao năm dậy sớm bán xôi của mẹ chồng, Yến càng thấy lòng đau nhói.

Cô từng nghĩ mình là người hy sinh tuổi trẻ để chăm sóc mẹ chồng và nuôi con, nhưng đến lúc khó khăn nhất, người phụ nữ già nua ấy lại chẳng tiếc điều gì để bảo vệ cô. Đêm hôm đó, Yến gần như thức trắng. Số tiền 15 triệu đồng nằm trên bàn khiến cô vừa biết ơn, vừa xót xa.

Cô tự hứa sẽ nghiêm túc điều trị, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm sóc hai con và phụng dưỡng mẹ. Cô cũng mong một ngày có thể dành dụm đủ tiền, mua lại một chiếc nhẫn vàng để bù đắp phần nào kỷ vật mà mẹ chồng đã phải đánh đổi.

Có lẽ, tình thân đôi khi không nằm ở những lời nói lớn lao. Nó hiện diện trong bát xôi nóng mỗi sáng, trong những đồng tiền chắt chiu và cả quyết định âm thầm bán đi món kỷ vật quý giá nhất của một người mẹ.

Với Yến, mẹ chồng không chỉ là người sinh ra người đàn ông cô từng yêu, mà còn là người đã dang tay giữ cô lại giữa những ngày tháng tưởng chừng không còn chỗ dựa.