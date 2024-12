Cô gái Việt 2K1 chia sẻ bí kíp làm việc trong cơ quan chính phủ Úc

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2001) là du học sinh tốt nghiệp Trường Đại học Wollongong, Úc.

Ngay từ những năm tháng còn là học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương, Thùy Linh đã sớm bộc lộ năng khiếu tiếng Anh với thành tích đỗ thủ khoa chuyên Anh; huy chương Đồng kỳ thi Học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ các năm 2018 và 2019; huy chương Bạc cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia.

Sau khi được nhận học bổng 50% từ Đại học Wollongong - Úc, đồng thời bị thu hút bởi quy mô, chất lượng đào tạo sinh viên và nghiên cứu khoa học, Thùy Linh đã không tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định theo học tại ngôi trường này. Tuy nhiên, điều khiến Linh băn khoăn là nên chọn ngành mình thích hay ngành có thị trường tiềm năng hơn. Sau khi cân nhắc, Thùy Linh đã quyết định học song ngành Kế Toán và Marketing. Và đó là lựa chọn đúng đắn khi kỹ năng ở cả hai ngành này đều rất cần thiết cho công việc của Thùy Linh ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù có nền tảng tiếng Anh khá tốt nhưng việc nghe hiểu tiếng Anh của người Úc vẫn là một thử thách với Thùy Linh khi mới đặt chân đến đây. Cô nàng cho biết: “Họ có ngữ điệu rất khác biệt so với tiếng Anh - Anh hoặc tiếng Anh - Mỹ mà chúng ta thường tiếp xúc, đặc biệt là người Úc rất thích sử dụng từ lóng và rút gọn các từ thành dạng ngắn nhất có thể. Vì vậy, mình đã tập nhại giọng của người Úc và sử dụng theo các từ mà họ hay dùng, điều này giúp mình cải thiện kỹ năng nghe và giao tiếp một cách tự nhiên, nhanh nhạy hơn.”

Thùy Linh cùng CLB học thuật CABLE.

Ngoài việc học, Thùy Linh đã tận dụng thế mạnh tiếng Anh (IELTS 8.0) để cùng chị gái mở các lớp học trực tuyến, giúp các bạn “mất gốc” đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, nữ sinh còn tham gia CLB học thuật CABLE của trường và đảm nhiệm vai trò hướng dẫn các môn về Kế toán cho các bạn sinh viên khác.

Thùy Linh có niềm đam mê với môn cầu lông và nhiều lần đạt những thành tích ấn tượng.

Bên cạnh đó, Linh cũng tích cực tham gia CLB Cầu lông và đạt một số giải thưởng ở thành phố Sydney như: huy chương Vàng đôi nam nữ 2021, huy chương Vàng đôi nữ 2022, 02 huy chương Vàng đôi nữ và 01 huy chương Bạc đôi nam nữ năm 2024. Đây cũng là phương pháp hữu hiệu để một du học sinh như Linh cân bằng lại nhịp độ cuộc sống.

Thùy Linh đạt Giải thưởng Dean’s Merit List - Top 5% sinh viên xuất sắc khoa Kinh doanh và Luật của Đại học Wollongong.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt khi đạt Giải thưởng Dean’s Merit List - Top 5% sinh viên xuất sắc khoa Kinh doanh và Luật của trường trong 3 năm liền, Thùy Linh còn đặc biệt chú trọng đến việc tích lũy kinh nghiệm thông qua những công việc bán thời gian. Từ làm gia sư, bán quần áo ở Uniqlo, đại sứ cho hãng taxi địa phương hay hoạt động gây quỹ cho các tổ chức về sức khỏe tinh thần, cô bạn luôn kiên trì học hỏi những kỹ năng cần thiết để từng bước nâng cấp công việc của bản thân.

Một điều ấn tượng về cô gái Việt này là sau 5 tháng thi cử và 3 vòng phỏng vấn, Thùy Linh đã vượt qua 70,000 hồ sơ để được chọn vào chương trình New South Wales Government Graduate Program - một trong những chương trình tuyển sinh viên sau tốt nghiệp cạnh tranh nhất ở Úc. Thông qua chương trình này, Linh đã vinh dự có cơ hội làm việc ở Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước (The Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water) và hiện tại là ở Bộ Kiểm toán của bang New South Wales (The Audit Office of New South Wales).

Thùy Linh nhận bằng tốt nghiệp của chương trình New South Wales Government Graduate Program.

Được biết, đây là môi trường làm việc trong mơ của nhiều sinh viên ở Úc không chỉ bởi mức đãi ngộ cao mà còn chú trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi nhân viên chính phủ chỉ cần làm việc 35 tiếng/tuần so với nhân viên bình thường là từ 38 đến hơn 40 tiếng/tuần. Tuy nhiên, chính phủ Úc thường sẽ chỉ nhận những ai có quốc tịch Úc và New Zealand, còn cánh cửa dành cho người ngoại quốc là rất hẹp.

“Trong một môi trường mà đồng nghiệp toàn là những người mang quốc tịch Úc, thử thách lớn nhất đối với mình là làm sao để hòa nhập và tự tin hơn. Nhiều lúc mình cứ mãi bận tâm về những điểm yếu của bản thân mà quên mất rằng mình cũng có rất nhiều điểm mạnh về tư duy, khả năng phân tích, sự chăm chỉ cũng như sự chỉn chu trong công việc. Mình đã từng sợ ngữ điệu của mình không hoàn hảo như người Úc nhưng rồi mình nhận ra có rất nhiều người gốc Ấn, Trung hay là người Việt mình cũng giữ những chức vụ rất cao mặc dù họ vẫn mang âm sắc của ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều quan trọng là mình có thể truyền đạt một cách hiệu quả, rõ ràng và đầy đủ nội dung công việc.” - Thùy Linh chia sẻ.

Thùy Linh hiện đang làm việc tại Bộ Kiểm toán của bang New South Wales.

Cô gái luôn khuyến khích các hậu bối có mục tiêu như mình nên trải nghiệm thật nhiều công việc khác nhau để kinh nghiệm và kỹ năng được trau dồi đa dạng hơn. Sau đó, hãy mang câu chuyện của bản thân để tìm kiếm và chinh phục những cơ hội làm việc ở các vị trí khác nhau trong chính phủ Úc. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp các vị trí ngắn hạn trong chính phủ để có thêm kinh nghiệm trước khi hướng đến một vị trí dài hạn.

Thùy Linh nhận thấy mặc dù các công việc trong chính phủ có yêu cầu về quốc tịch, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp ngoại lệ cho các bạn sinh viên quốc tế. Vì vậy, chỉ cần có sự kiên trì, tự tin vào kỹ năng của bản thân và đưa ra những dự án cụ thể để chứng minh năng lực thì cơ hội sẽ luôn mỉm cười với các bạn.

Trong tương lai, Thùy Linh mong muốn nâng cao kỹ năng và hiểu biết liên quan đến chính sách công cũng như bộ máy vận hành của các tổ chức nhà nước để có thể tiến xa hơn trong công việc. Ngoài ra, cô bạn cũng sẽ cân nhắc tham gia các bậc học cao hơn và tiếp tục giúp đỡ các bạn trẻ khác trong việc học tiếng Anh.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)