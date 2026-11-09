Chàng trai Bắc Ninh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội "gây bão": Ban ngày thực hành ở bệnh viện, tối chạy xe ôm kiếm sống

Bác sĩ trẻ chạy grab để trang trải cuộc sống

“Ngày Chủ nhật của bác sĩ trẻ. Chạy thêm cuốc ngoài được 81.000 đồng nữa là vừa xinh 500.000 đồng”.

Dòng trạng thái giản dị của Hoàng Đức Hùng, sinh năm 2000, quê Bắc Ninh, bất ngờ nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội về hình ảnh một bác sĩ trẻ: ban ngày thực hành tại bệnh viện, tối lại trở thành tài xế công nghệ, miệt mài chạy từng cuốc xe để kiếm tiền.

Hoàng Đức Hùng tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Hiện tại, anh đang thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương để hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề. Quãng thời gian này, Hùng chưa có lương, trong khi vẫn phải tự lo chi phí sinh hoạt và học tập.

Hoàng Đức Hùng tốt nghiệp năm 2025 và đang chờ hoàn thiện điều kiện cấp giấy phép hành nghề. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, Đức Hùng cho biết, khá bất ngờ khi hình ảnh một bác sĩ trẻ đi làm thêm được chia sẻ rộng rãi. Bình thường, anh vẫn đăng tải những thông điệp, câu chuyện đời thường lên mạng xã hội nhưng không nghĩ rằng nhiều người lại quan tâm đến hành trình của một chàng trai vừa thực hành ở bệnh viện, vừa chạy xe ôm công nghệ như vậy.

Tuy nhiên, với Hùng, đó đơn giản chỉ là một bài đăng được nhiều người biết đến. Anh không nghĩ sự chú ý ấy sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình. Những ngày tiếp theo, anh vẫn đi thực hành, vẫn nhận cuốc xe khi có thời gian và tiếp tục công việc kinh doanh cùng bạn bè.

Đức Hùng bắt đầu chạy Grab từ đầu tháng 6/2025, ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Ban đầu, dự định của chàng trai trẻ là trở về quê nghỉ ngơi sau những năm tháng học tập căng thẳng. Tuy nhiên, do còn một số giấy tờ quan trọng cần hoàn thiện tại Hà Nội, Hùng quyết định ở lại.

Trong hoàn cảnh ấy, gia đình động viên anh đã tốt nghiệp thì cần chủ động lo liệu cuộc sống. Hùng bắt đầu nghĩ đến một công việc có thể mang lại thu nhập nhanh, linh hoạt về thời gian và phù hợp với điều kiện của mình.

“Thời điểm đó, mình không nghĩ ra công việc nào khác có thể giúp kiếm thu nhập nhanh và lo được cuộc sống ngay ngoài chạy Grab” - Hùng chia sẻ.

Ban ngày làm việc tại bệnh viện, ban đêm Đức Hùng chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: NVCC

Một quyết định tưởng chừng đơn giản lại mở ra một nhịp sống mới với chàng trai vừa rời giảng đường đại học. Ban ngày, Hùng dành thời gian thực hành chuyên môn tại bệnh viện. Những lúc có thời gian, anh lại bật ứng dụng, nhận cuốc xe và rong ruổi trên các tuyến phố Hà Nội. Có hôm công việc kéo dài đến 2-3 giờ sáng, thời gian nghỉ ngơi chỉ còn 4-5 tiếng.

Theo Hùng, thu nhập từ việc chạy xe công nghệ hiện đạt khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ấy không quá lớn so với những khoản chi tiêu phải lo, nhưng là nguồn thu nhập quan trọng giúp anh duy trì cuộc sống trong thời gian chưa được hưởng lương tại bệnh viện.

Điều đáng chú ý, câu chuyện của Hùng không chỉ dừng lại ở việc chạy xe để trang trải sinh hoạt. Chàng trai trẻ còn cùng bạn bè đầu tư vào một kho hoa tươi nhập khẩu. Khoản nợ được nhắc đến trong những chia sẻ trên mạng xã hội cũng xuất phát từ việc vay tiền để góp vốn cho hoạt động kinh doanh này.

Hùng kỳ vọng kho hoa có thể phát triển tốt, tạo thêm nguồn thu nhập trong tương lai. Theo kế hoạch, anh đặt mục tiêu trả hết khoản vay vào năm 2027.

“Minh nghĩ đơn giản là mệt mỏi thì ai nuôi. Còn trẻ, còn khỏe thì mình cứ cố gắng thôi” - Hùng bộc bạch.

Chàng trai Bắc Ninh làm nhiều nghề để lo cho tương lai. Ảnh: NVCC

Hùng đến với ngành Y học cổ truyền như một cơ duyên và từ đó luôn nỗ lực hết mình với con đường đã chọn. Trong tương lai gần, mục tiêu của anh là thi đỗ chương trình đào tạo thạc sĩ, đồng thời sau khi có giấy phép hành nghề sẽ đi làm tại phòng khám.

Hành trình ấy vẫn còn nhiều việc phải làm. Đức Hùng hiểu rằng để trở thành một bác sĩ có chuyên môn vững vàng, tấm bằng đại học mới chỉ là điểm khởi đầu.