Cha mẹ làm 37 chiếc bánh sinh nhật mừng con mất tích trở về

Ngày 21/8, Sử Thuần Long cùng vợ và con trở về huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, đoàn tụ với cha mẹ ruột. Trước cửa nhà, ông bà chuẩn bị 37 chiếc bánh sinh nhật, tượng trưng cho số năm con trai không được đón sinh nhật cùng gia đình.

Theo Tứ Xuyên Nhật Báo, Sử Thuần Long sinh ngày 17/6/1983. Ngày 29/10/1989, khi mới 6 tuổi, anh mất tích trước cửa nhà. Trước khi rời đi, cậu bé nhờ mẹ chỉnh lại cổ áo. Đó là lần cuối bà Đường Hưng Anh được sửa quần áo cho con.

Cha mẹ làm 37 chiếc bánh sinh nhật mừng Sử Thuần Long trở về. Ảnh: The Paper

Khi mất tích, Sử Thuần Long mặc áo khoác xanh, bên trong là áo len không tay màu xanh da trời, đi giày thể thao trắng viền đỏ. Ở khóe trong mắt trái của cậu có một vết sẹo khâu.

Sau khi con trai mất tích, bà Đường Hưng Anh đi khắp nơi tìm con suốt nhiều năm. Bà mang theo lương khô, có lúc phải ngâm với nước lạnh để ăn. Khi không đủ tiền thuê phòng, bà ngủ tạm bên đường.

Trong khi đó, Sử Thuần Long được đưa đến Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Anh sống tại đây hơn 30 năm với tên "Tiểu Phúc". Khi trưởng thành, anh bắt đầu muốn tìm cha mẹ ruột nhưng không biết tìm từ đâu.

Tháng 5/2023, vợ anh tình cờ xem được các nội dung tìm người thân trên mạng xã hội. Cô liên hệ nhóm tình nguyện "Bảo bối về nhà" để nhờ hỗ trợ.

Các tình nguyện viên sau đó tìm hiểu thông tin về quá khứ của Sử Thuần Long, hướng dẫn anh đăng ký tìm người thân và lấy mẫu máu để đối chiếu với dữ liệu người mất tích.

Tháng 9/2024, một cô gái đăng video về trường hợp nhận thân tại Quý Định. Trong video có hình ảnh một người phụ nữ cầm biển tìm con. Các tình nguyện viên "Bảo bối về nhà" nhận ra người phụ nữ này chính là bà Đường Hưng Anh.

Từ thông tin trên tấm biển, họ tìm lại bài đăng tìm con được gia đình Sử Thuần Long đăng từ năm 2011. Năm sinh, thời điểm mất tích và đặc điểm nhận dạng trong bài đăng đều trùng khớp với thông tin của "Tiểu Phúc".

Các tình nguyện viên gửi bài đăng cho Sử Thuần Long. Nhìn ảnh người phụ nữ, anh nhận thấy bà có nhiều nét giống mẹ trong ký ức nên đồng ý lấy mẫu máu để xác minh.

Cùng thời gian này, video tìm cha mẹ ruột do vợ Sử Thuần Long đăng trên mạng xã hội được một người họ hàng của bà Đường Hưng Anh tình cờ nhìn thấy. Người này nhận ra câu chuyện có thể liên quan đến gia đình mình nên chủ động liên hệ. Hai bên từ đó kết nối qua mạng xã hội, cung cấp thêm thông tin phục vụ việc xác minh.

Theo hướng dẫn của các tình nguyện viên và gia đình, Sử Thuần Long lấy mẫu máu và gửi về Công an huyện Quý Định để xét nghiệm. Ngày 14/8, kết quả ADN xác nhận "Tiểu Phúc" chính là Sử Thuần Long, người con mà gia đình họ Sử đã tìm kiếm suốt 37 năm.

Sử Thuần Long cùng con gái trở về quê nhà đoàn tụ gia đình. Ảnh: Sina

Một tuần sau, anh cùng vợ và con trở về quê nhà. Tại buổi nhận thân ở thị trấn Tân Kiều, huyện Quý Định, cảnh sát công bố kết quả xét nghiệm ADN trước gia đình. Sử Thuần Long ôm cha mẹ ruột là ông Sử Địch Trung và bà Đường Hưng Anh.

Trước cửa nhà, 37 chiếc bánh sinh nhật được đặt cạnh nhau. Cha mẹ anh muốn dùng những chiếc bánh để bù đắp cho những sinh nhật con trai đã bỏ lỡ trong 37 năm xa cách.

Sử Thuần Long cho biết anh không cảm thấy xa lạ khi trở về quê và dự định thường xuyên về thăm cha mẹ. Bà Đường Hưng Anh hy vọng câu chuyện của gia đình sẽ khuyến khích những người đang tìm kiếm người thân chủ động cung cấp mẫu máu, qua đó tăng khả năng tìm được người nhà.